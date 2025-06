ËãÇÌÆ¦Éå¤äÙÇÌÍ¤Ê¤ÉÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¤òÉý¹­¤¯¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ª¹á¹áÍèÍè(¥·¥ã¥ó¥·¥ã¥ó¥é¥¤¥é¥¤)

ALL WINは、尼崎市立花町に令和の食文化を彩る新たな「中華居酒屋 香香来来(シャンシャンライライ)」を2025年6月3日火曜日にグランドオープンします。

中華居酒屋 香香来来(シャンシャンライライ)

■所在地 : 〒661-0025 兵庫県尼崎市立花町1丁目4-13 いづみ屋ビル1F

■アクセス : JR立花駅より徒歩1分

■営業時間 : 17:00-24:00(23:30 L.O.)

■TEL : 06-6422-6522

「香香来来」は【懐かしくて新しい】をコンセプトとし、伝統的な中華の味をベースに現代的なエッセンスを加えた「私たちのネオ中華」を提案します。

麻婆豆腐や拉麺など定番メニューを幅広くラインナップ。

更にドリンクもリーズナブル!

店内はテーブル・カウンター・座敷と広く構え、お仕事終わりのサラリーマンからご家族まで楽しめます。

