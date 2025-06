¡Ø¤ï¤é¤Ó¤â¤Á¼£¸ÞÏº¡ÙFC²ÃÌÁÅ¹Êç½¸¥¹¥¿¡¼¥È¡ªYANESEKO

YANESEKOは、全国の就労継続支援事業所(A型・B型)を対象に、和菓子ブランド『わらびもち治五郎』のフランチャイズ(FC)加盟募集を正式に開始しました。

YANESEKO

YANESEKOは、全国の就労継続支援事業所(A型・B型)を対象に、和菓子ブランド『わらびもち治五郎』のフランチャイズ(FC)加盟募集を正式に開始。

治五郎 店舗外観(1)

【モデルの概要】

『わらびもち治五郎』FCモデルでは、利用者が「製造」に携わり、支援員が「販売」や運営を担う明確な役割分担を導入。

これにより、無理なく、かつ生産性の高い運営が実現できます。

また、商品は子どもから高齢者まで幅広い世代に人気の“わらびもち”。

季節限定・地域限定商品も展開でき、地域とのつながりやリピート需要を生み出します。

治五郎わらびもち 家庭用5個入り

わらびもちドリンク 黒蜜きな粉

【特徴・導入メリット】

●社会貢献と安定収益の両立

和菓子を通じて、地域との接点を持ちながら、事業所に安定した生産活動をもたらします。

●“やりがい”のある仕事の創出

利用者が自らの手で「地域に喜ばれる商品」をつくることで、誇りと成長実感が得られます。

●初期費用を抑えた導入設計

設備や内装は極力シンプルに。

補助金・助成金を活用した導入支援も可能です。

●業界未経験でも安心の研修・サポート

マニュアル完備。

製造・衛生管理・運営ノウハウを2日間でしっかり指導。

職員さんや職業指導員さんも安心です。

●商品力・ブランド力で勝負できる

「妖怪わらびもち」など、ユニークな商品群も展開。

インパクトと話題性で集客力も抜群。

【加盟条件】

対象 :全国の就労継続支援事業所(A型・B型)

加盟金 :800,000円(税抜)

研修費 :490,000円(税抜)/2日間(製造/衛生管理/運営)

ロイヤリティ固定:月額100,000円(税抜)

※設備導入や内装は、必要最小限でスタート可能。

各種補助金・助成金の活用も提案してもらえます。

※導入事例や個別シミュレーションも可能です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 『わらびもち治五郎』FC加盟店募集スタート!YANESEKO appeared first on Dtimes.