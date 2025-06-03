¡Ø¤ï¤é¤Ó¤â¤Á¼£¸ÞÏº¡ÙFC²ÃÌÁÅ¹Êç½¸¥¹¥¿¡¼¥È¡ªYANESEKO
YANESEKO¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î½¢Ï«·ÑÂ³»Ù±ç»ö¶È½ê(A·¿¡¦B·¿)¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÏÂ²Û»Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¤ï¤é¤Ó¤â¤Á¼£¸ÞÏº¡Ù¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º(FC)²ÃÌÁÊç½¸¤òÀµ¼°¤Ë³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
YANESEKO
YANESEKO¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î½¢Ï«·ÑÂ³»Ù±ç»ö¶È½ê(A·¿¡¦B·¿)¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÏÂ²Û»Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¤ï¤é¤Ó¤â¤Á¼£¸ÞÏº¡Ù¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º(FC)²ÃÌÁÊç½¸¤òÀµ¼°¤Ë³«»Ï¡£
¼£¸ÞÏº¡¡Å¹ÊÞ³°´Ñ(1)
¡Ú¥â¥Ç¥ë¤Î³µÍ×¡Û
¡Ø¤ï¤é¤Ó¤â¤Á¼£¸ÞÏº¡ÙFC¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬¡ÖÀ½Â¤¡×¤Ë·È¤ï¤ê¡¢»Ù±ç°÷¤¬¡ÖÈÎÇä¡×¤ä±¿±Ä¤òÃ´¤¦ÌÀ³Î¤ÊÌò³äÊ¬Ã´¤òÆ³Æþ¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯¡¢¤«¤ÄÀ¸»ºÀ¤Î¹â¤¤±¿±Ä¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾¦ÉÊ¤Ï»Ò¤É¤â¤«¤é¹âÎð¼Ô¤Þ¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤Ë¿Íµ¤¤Î¡È¤ï¤é¤Ó¤â¤Á¡É¡£
µ¨Àá¸ÂÄê¡¦ÃÏ°è¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤âÅ¸³«¤Ç¤¡¢ÃÏ°è¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¥ê¥Ô¡¼¥È¼ûÍ×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¼£¸ÞÏº¤ï¤é¤Ó¤â¤Á¡¡²ÈÄíÍÑ5¸ÄÆþ¤ê
¤ï¤é¤Ó¤â¤Á¥É¥ê¥ó¥¯¡¡¹õÌª¤¤ÊÊ´
¡ÚÆÃÄ§¡¦Æ³Æþ¥á¥ê¥Ã¥È¡Û
¡ü¼Ò²ñ¹×¸¥¤È°ÂÄê¼ý±×¤ÎÎ¾Î©
ÏÂ²Û»Ò¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢»ö¶È½ê¤Ë°ÂÄê¤·¤¿À¸»º³èÆ°¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¡È¤ä¤ê¤¬¤¤¡É¤Î¤¢¤ë»Å»ö¤ÎÁÏ½Ð
ÍøÍÑ¼Ô¤¬¼«¤é¤Î¼ê¤Ç¡ÖÃÏ°è¤Ë´î¤Ð¤ì¤ë¾¦ÉÊ¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸Ø¤ê¤ÈÀ®Ä¹¼Â´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü½é´üÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤¿Æ³ÆþÀß·×
ÀßÈ÷¤äÆâÁõ¤Ï¶ËÎÏ¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡£
Êä½õ¶â¡¦½õÀ®¶â¤ò³èÍÑ¤·¤¿Æ³Æþ»Ù±ç¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ü¶È³¦Ì¤·Ð¸³¤Ç¤â°Â¿´¤Î¸¦½¤¡¦¥µ¥Ý¡¼¥È
¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë´°È÷¡£
À½Â¤¡¦±ÒÀ¸´ÉÍý¡¦±¿±Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò2Æü´Ö¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê»ØÆ³¡£
¿¦°÷¤µ¤ó¤ä¿¦¶È»ØÆ³°÷¤µ¤ó¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¡ü¾¦ÉÊÎÏ¡¦¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤ë
¡ÖÍÅ²ø¤ï¤é¤Ó¤â¤Á¡×¤Ê¤É¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¾¦ÉÊ·²¤âÅ¸³«¡£
¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÈÏÃÂêÀ¤Ç½¸µÒÎÏ¤âÈ´·²¡£
¡Ú²ÃÌÁ¾ò·ï¡Û
ÂÐ¾Ý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Á´¹ñ¤Î½¢Ï«·ÑÂ³»Ù±ç»ö¶È½ê(A·¿¡¦B·¿)
²ÃÌÁ¶â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§800,000±ß(ÀÇÈ´)
¸¦½¤Èñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§490,000±ß(ÀÇÈ´)¡¿2Æü´Ö(À½Â¤¡¿±ÒÀ¸´ÉÍý¡¿±¿±Ä)
¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¸ÇÄê¡§·î³Û100,000±ß(ÀÇÈ´)
¢¨ÀßÈ÷Æ³Æþ¤äÆâÁõ¤Ï¡¢É¬Í×ºÇ¾®¸Â¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È²ÄÇ½¡£
³Æ¼ïÊä½õ¶â¡¦½õÀ®¶â¤Î³èÍÑ¤âÄó°Æ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¨Æ³Æþ»öÎã¤ä¸ÄÊÌ¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¡Ø¤ï¤é¤Ó¤â¤Á¼£¸ÞÏº¡ÙFC²ÃÌÁÅ¹Êç½¸¥¹¥¿¡¼¥È¡ªYANESEKO appeared first on Dtimes.