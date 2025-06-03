TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¾®ÀôÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤Ï¡¢ÆÉÇäµð¿Í·³½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÃ¯¤â¤¬Æ´¤ì¤¿ÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå³¦¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¾®Àô¿Ê¼¡Ïº ÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã
¡Ö»ä¤â¾®³Ø¹»2Ç¯À¸¤«¤é¹â¹»3Ç¯À¸¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢µð¿Í¤Î»î¹ç¤âÉã¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤â¸«¤Ë¹Ô¤­¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Ä¹Åè´ÆÆÄ¤Î»þ¤Î»î¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ã¯¤â¤¬Æ´¤ì¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå³¦¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤À¤Ã¤¿¡×

¾®ÀôÂç¿Ã¤Ï¤±¤µ¤Î²ñ¸«¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎÌîµå¤ÎÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸³¶¸½Ìò¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤³èÌö¤ò¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÄÉÅé¡£¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢¿´¤«¤é¤ª²ù¤ä¤ß¿½¤·¾å¤²¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£