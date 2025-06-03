ÉðÅÄÅ´Ìð¡¢À±Ìî¤µ¤ó¤«¤éÊ¹¤¤¤¿Ä¹Åè¤µ¤ó¥¨¥ÔÈäÏª¡ÖÂÇ¤Ã¤¿¸å¡Èº£¤Î¤ÏËâµå¡ª¡É¤È¤Û¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×
¥×¥íÌîµå¤Îµð¿Í¤Î´ÆÆÄ¤ò2´ü15Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÌ³¤á¤¿µð¿Í·³½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº¡Ê¤Ê¤¬¤·¤Þ¡¦¤·¤²¤ª¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢3Æü¸áÁ°6»þ39Ê¬¡¢ÇÙ±ê¤Î¤¿¤á¡¢ÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£89ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£Áòµ·¡¦¹ðÊÌ¼°¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ14Ê¬¡Ë¤Ç¤Ï¥³¥áÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÆÃ½¸¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¸áÁ°8»þ54Ê¬¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤òÂ®Êó¤Ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Æ±9»þ4Ê¬¤´¤í¤«¤é¾ÜºÙ¤ËÄ¹Åè¤µ¤ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÊó¤¸¤¿¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÎÇÐÍ¥ÉðÅÄÅ´Ìð¡Ê76¡Ë¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¢¡Ä¾¼ÏÂ¤¬±ó¤¶¤«¤ê¤Þ¤¹¤Ê¤¢¡×¤ÈÅé¤ó¤À¡£ÉðÅÄ¤ÏÄ¹Åè¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡Ö»ä¤Ï¤ª²È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ±üÍÍ¤«¤é¤ªÃã¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤ÈÀ¤´ÖÏÃ¤ò¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÀ±ÌîÀç°ì¤µ¤ó¤«¤éÀ¸Á°¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤È¤ÎÂÐ·è¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÉðÅÄ¤ÏÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÖÄ¹Åè¤µ¤ó¤ÈÀï¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤«¤éÄ¹Åè¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤òÊ¹¤¯¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡£³Ú¤·¤¤ÈÖÁÈ¤Ç¤·¤¿¤Í¡Á¡£À±Ìî¡ÊÀç°ì¡Ë¤µ¤ó¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÅê¤²¤ë»þ¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÄ¹Åè¤µ¤ó¤¬ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£Ê¹¤³¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡¢À¼¤¬¡£¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡ÈÀç¤Á¤ã¤ó¡¢¤¤¤¤µå¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡É¤Ã¤Æ¡£¡ÊÀ±Ìî¤µ¤ó¤¬¡Ë¥«¡¼¥Ã¤Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤µå¤òÅê¤²¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤ò¡ÊÄ¹Åè¤µ¤ó¤¬¡Ë¥«¡¼¥ó¤ÈÂÇ¤Ä¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢ÂÇ¤Ã¤¿¸å¤ÎÄ¹Åè¤µ¤ó¤â¸«»ö¤Ç¡¢ÎÝ´Ö¤òÁö¤ê¤Ê¤¬¤é¡ÈÀç¤Á¤ã¤ó¡¢º£¤Î¤ÏËâµå¡ª¡É¤Ã¤Æ¤Û¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£¡ÈÂÇ¤Æ¤ë¤Î¤ÏËÍ¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡É¤Ã¤Æ¡£À±Ìî¤µ¤ó¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÈÄ¹Åè¤¬¤¤¤¿¤«¤éËÍ¤é¤ÏÎý½¬¤·¤¿¤ó¤À¡É¤Ã¤Æ¡£¡ÈÄ¹Åè¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥Ð¥ë¤òÂÇ¤ÁÅÝ¤¹¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï´èÄ¥¤Ã¤¿¤ó¤À¡£Ä¹Åè¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤À¤Ã¤¿¡É¤Ã¤Æ¡£¥¸¡¼¥ó¤È¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÀ±Ìî¤µ¤ó¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¥é¥¤¥Ð¥ëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£