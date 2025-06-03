µðÀ±ÄÆ¤Ä¡¡µð¿Í·³¡¡Ä¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¡¡3ÆüÇÙ±ê¤ÇÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àµî¡¡89ºÐ¡¡V9¤Ê¤ÉÌîµå³¦¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¹×¸¥
Ä¹Åè»á¤ÏÌîµå³¦¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¹×¸¥¤ò»Ä¤·¤¿¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡µð¿Í·³¤ÎÁª¼ê¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤¬3Æü¡¢ÇÙ±ê¤Î¤¿¤á¡¢ÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç¸áÁ°6»þ39Ê¬¤Ë»àµî¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£89ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Ûµð¿Í26ºÐÆâÌî¼ê¤Ï¡Ö¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬ÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¡×3ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ.533¤ÎÊ³Æ®¤âÏÃÂê¡Ö¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¡×
¡¡Ä¹Åè¤µ¤ó¤ÏÎ©Âç¤«¤é1958Ç¯¤Ëµð¿Í¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤È1Ç¯ÌÜ¤«¤éËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤ÎÆó´§²¦¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É²Ú¡¹¤·¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âµð¿Í¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï²¦Äç¼£»á¡Ê¸½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯µåÃÄ²ñÄ¹¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡ÖONË¤¡×¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¡¢V9¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É²«¶â»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¡£¼ó°ÌÂÇ¼Ô6ÅÙ¡¢ËÜÎÝÂÇ²¦2ÅÙ¡¢ÂÇÅÀ²¦5ÅÙ¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò»Ä¤·¡¢¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡74Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö²æ¤¬µð¿Í·³¤Ï±Êµ×¤ËÉÔÌÇ¤Ç¤¹¡×¤ÈÌ¾¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò»Ä¤·¡¢°úÂà¡£
¡¡»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¾¾°æ½¨´î»á¤ò°é¤Æ¤ë¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÌ¾Áª¼ê¤Î°éÀ®¤Ë¤â·È¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡2000Ç¯¤Ë¤Ï²¦´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥À¥¤¥¨¡¼¤È¤ÎON·èÀï¤âÂç¤¤¯ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©¤·2ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¡¢Íâ01Ç¯¤ËÍ¦Âà¡¢½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âËÜµòÃÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¤·¤Ð¤·¤ÐË¬¤ì¤Æ¤Ï¡¢µð¿Í¥Ê¥¤¥ó¤Ë¥²¥¤òÈô¤Ð¤¹¤Î¤¬¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ìîµå¤Ë¾ðÇ®¤ò·¹¤±¡¢¿´·ì¤òÃí¤¤¤À¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥íÌîµå¡×¤È¤·¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¹×¸¥¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿À¸³¶¤À¤Ã¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]