Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó»àµî¡ÄÄ«¤Î¥Æ¥ì¥Ó³Æ¶É¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÂ®Êó¡ÄÆü¥Æ¥ì¡Ö£Ú£É£Ð¡ª¡×¤¬ºÇÂ®¡Ä¿å¥ÈËãÈþ¥¢¥Ê¡Ö¤³¤³¤Çë¾Êó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡µð¿Í¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¡áÊóÃÎ¿·Ê¹¼ÒµÒ°÷¡á¤¬£³Æü¸áÁ°£¶»þ£³£¹Ê¬¡¢ÇÙ±ê¤Î¤¿¤áÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àµî¤·¤¿¤³¤È¤ò¥Æ¥ì¥Ó³Æ¶É¤ÏÁê¼¡¤¤¤ÇÂ®Êó¤·¤¿¡£
¡¡¸áÁ°£¸»þ£´£µÊ¬²á¤®¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö£Ú£É£Ð¡ª¡×¤Ç£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ëÆ±¶É¤Î¿å¥ÈËãÈþ¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤³¤³¤Çë¾Êó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡ÖÆÉÇäµð¿Í·³¤Î½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡££¸£¹ºÐ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¸áÁ°£¸»þ£´£·Ê¬²á¤®¤Ë¤Ï¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×Æâ¤Ç¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¡Ê£¸£¹¡Ë»àµî¡¡ÆÉÇäµð¿Í·³½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¸áÁ°£¸»þ£µ£±Ê¬²á¤®¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë±©Ä»¿µ°ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬ë¾Êó¤òÅÁ¤¨¡¢¤½¤Î¸å¡¢£±£²Ê¬¤Û¤ÉÄ¹Åè¤µ¤ó¤ÎÀ¸Á°¤Î£Ö£Ô£Ò¤òÎ®¤·¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¼Ò°÷¤Î¶ÌÀîÅ°»á¤é½Ð±é¼Ô¤¬Ä¹Åè¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤òÌÀ¤«¤·ÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡¡£Î£È£Ë¤Ï¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×Æâ¤Ç£¸»þ£µ£³Ê¬²á¤®¤Ë¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó»àµî¡¡£¸£¹ºÐ¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤Î½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¡×¤Ç¥Æ¥í¥Ã¥×¤ÇÂ®Êó¡£¤µ¤é¤Ë£¸»þ£µ£µÊ¬²á¤®¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤éËÅç¼Âµ¨¥¢¥Ê¤¬Î×»þ¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡£¸»þ£µ£´Ê¬²á¤®¤Ë¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¤ÇÆ±¶É¤ÎµÜÂôÃÒ¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤³¤³¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¹Â®Êó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Öµð¿Í·³¤Î½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡££¸£¹ºÐ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡£¸»þ£µ£µÊ¬²á¤®¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Ï¡Ö¥É¥é¥Þ¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¡¥Û¥¸¥å¥ó¡ÁÅÁÀâ¤Î¿´°å¡Á¡×Æâ¤Ç¡ÖÆÉÇäµð¿Í·³½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤¬»àµî£¸£¹ºÐ¡×¤È¥Æ¥í¥Ã¥×¤ÇÂ®Êó¤·¤¿¡£