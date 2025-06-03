¡Úµð¿Í¡Ûà¥ß¥¹¥¿¡¼áÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó»àµî¡¡£¸£¹ºÐ¡¡»³¸ý¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ö¸ÀÍÕ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡µð¿Í¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤¬£³Æü¤Î¸áÁ°£¶»þ£³£¹Ê¬¡¢ÇÙ±ê¤Î¤¿¤áÅÔÆâÉÂ±¡¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£µýÇ¯£¸£¹¡£Æ±Æü¡¢µåÃÄ¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹Åè¤µ¤ó¤ÏÀéÍÕ¸©½Ð¿È¤Ç£±£¹£µ£¸Ç¯¤ËÎ©Âç¤«¤éµð¿ÍÆþ¤ê¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·ÂÇÎ¨£³³ä£µÎÒ¡¢£²£¹ËÜÎÝÂÇ¡¢£¹£²ÂÇÅÀ¤Ç¿·¿Í²¦¤ò³ÍÆÀ¡££µ£¹Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Å·Í÷»î¹ç¡Êºå¿ÀÀï¡á¸å³Ú±à¡Ë¤Ç¤ÏÂ¼»³¤«¤é¥µ¥è¥Ê¥éËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢µå»Ë¤Ë»Ä¤ë°ïÏÃ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³¸ý¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÈáÊó¤ËÀÜ¤·¡¢¸ÀÍÕ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»Ò¶¡¤Î¤³¤í¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤È¤ÏÄ¹Åè¤µ¤ó¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î»×¤¤¤Ïº£¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ØÇ³¤¨¤ëÃË¡Ù¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤È¡¢ÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤ÊÌÀ¤ë¤µ¡£¹âÅÙÀ®Ä¹¤Î»þÂå¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢Ìîµå³¦¤ò¸£°ú¤·¤¿¡Ø¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥íÌîµå¡Ù¤Ç¤·¤¿¡×¤È·ÁÍÆ¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÉÂ¤ËÅÝ¤ì¤é¤ì¤¿¸å¤âÌîµå¤Ø¤Î¾ðÇ®¤Ï¿ê¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¤ËÍè¤Æ¡¢´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¡¢Áª¼ê¤ò·ãÎå¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î»Ö¤Ï¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤¬³Î¼Â¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿´¤è¤ê¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È°¥Åé¤Î°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£