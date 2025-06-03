Ä¹ÅèÌÐÍº»á¡¢»àµî¡¡¥Æ¥ì¥Ó³Æ¶É¤ÇÂ®Êó¥Æ¥í¥Ã¥×¡¡£Î£È£Ë¤ÏÎ×»þ¥Ë¥å¡¼¥¹¤â
¡¡¥×¥íÌîµåµð¿Í¤Î½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ëÄ¹ÅèÌÐÍº»á¤¬£³Æü¡¢ÇÙ±ê¤Î¤¿¤áÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àµî¤·¤¿¡££¸£¹ºÐ¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É³Æ¶É¤Ç¤ÏÂ®Êó¤¬Î®¤ì¤¿¡£
¡¡£Î£È£Ë¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×ÊüÁ÷Ãæ¤Î¸áÁ°£¸»þ£µ£³Ê¬¤Ë¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬Î®¤ì¡¢£µ£µÊ¬¤«¤éÎ×»þ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Î®¤µ¤ì¤¿¡£¥×¥íÌîµå¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ëÇîÂ¿²Ú´Ý¤¬½Ð±éÃæ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢É½¾ð¤ÏÊÑ¤¨¤º¡£Î×»þ¥Ë¥å¡¼¥¹¸å¤Ï¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö£Ú£É£Ð¡ª¡×¤Ç¤â¸áÁ°£¸»þ£µ£³Ê¬¤Ë¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤¿¡£¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÆüËÜÃæ¤«¤é°¦¤µ¤ì¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº´ÆÆÄ¤Îë¾Êó¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤¡¢²ÐÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î»³²¼·òÆóÏº¤â¡ÖÈá¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¡£Ìîµå³¦¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿Êý¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÄÀÄË¤À¡£
¡¡Â³¤¯¡Ö£Ä£á£ù£Ä£á£ù¡¥¡×¤Ç¤âËÁÆ¬¤«¤éÄ¹Åè»á¤Îë¾Êó¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£¥Ò¥í¥ß¤¬¡ÖÆ´¤ì¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¥µ¡¼¥É¤ò¤ä¤ê¤¿¤¬¤Ã¤¿¡££³ÈÖ¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼è¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÌîµå¤¬Ä¹Åè¤µ¤ó¤È»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎË¹»Ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¤Ï¸áÁ°£¸»þ£µ£±Ê¬¤Ëë¾Êó¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¶ÌÀîÅ°»á¤Ï¡Ö¤ª¸µµ¤¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÎÉ½¾ð¡£¡Ö°ìÅÙ¤À¤±¤ª¸«¤«¤±¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¢¡¼¥¯¥Ò¥ë¥º¤ÎÃÏ²¼¤Ç¼ýÏ¿¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¸½¼Â¤ÎÄ¹Åè¤µ¤ó¤ò¸«¤¿¤¬¡¢ÇØ¤¬¹â¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¤Ç¤Ï¸áÁ°£¸»þ£µ£´Ê¬¤ËÂ®Êó¥Æ¥í¥Ã¥×¡£µÜß·ÃÒ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤¿¡£È÷ÃßÊÆ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÊüÁ÷¸å¡¢¸áÁ°£¹»þ£°£´Ê¬¤Ë²þ¤á¤Æë¾Êó¤ò¾Ü¤·¤¯¼è¤ê¾å¤²¡¢ÉðÅÄÅ´Ìð¤¬¡Ö¾¼ÏÂ¤¬±ó¤¶¤«¤ê¤Þ¤¹¤Ê¤¢¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃ«¸¶¾Ï²ð¤Ï¡ÖÌîµå¥Õ¥¡¥ó¡¢°ì¤Ä¤Î¥Á¡¼¥à¤Î³Àº¬¤òÄ·¤Ó±Û¤¨¤Æ¡¢Ìîµå¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ï¤ß¤ó¤ÊÄ¹Åè¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£¤ß¤¿¤¤¤Ê¥×¥íÌîµå¤¬¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ê¤ëÁÃ¤òºî¤Ã¤¿Êý¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£