米女優ブルック・シールズが、5月31日に還暦を迎え、インスタグラムにビキニ姿を披露して60歳の誕生日を自ら祝った。

「今日、パラダイスで目が覚めた。人生の新たな10年が始まりました。誕生のお祝いにたくさんの愛をありがとう」とキャプションを添え、南国のビーチで黒のビキニを纏って麦わら帽子を被り、ハンモックに座ってポーズを取る写真を投稿。2枚目の写真では、ハンモックに横たわって片足を上げてカメラに向かってほほ笑むモデルポーズも披露している。

大胆な肌見せをしたシールズに、たくさんのお祝いメッセージとともに「美しい」と称賛のコメントが寄せられている。

80年代に一世を風靡(ふうび)したシールズは、回顧録「Brooke Shields Is Not Allowed to Get Old(ブルック・シールズは年をとることを許されない)」を発売し、年齢差別や老化に関する自身の考えをつづっている。著書の中で、40代の時に女性器の若返り手術を自身の同意なく行われたことを告白して話題を呼んだ。

2001年に再婚した脚本家でプロデューサーのクリス・ヘンチー氏との間に22歳と19歳の娘がいる。(ロサンゼルス=千歳香奈子)