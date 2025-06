韓国の5人組ボーイグループ・TOMORROW X TOGETHERが6月1日、韓国のインスパイア・エンターテイメント・リゾートで開催された『2025 Weverse Con Festival』に出演。2023年から3年連続でヘッドライナーとしてステージに立った。TOMORROW X TOGETHERは、さわやかなビジュアルで全曲を生バンドで披露。先月リリースした「Love Language」をはじめ、YEONJUNのソロ曲「GGUM」、BEOMGYUのソロ曲「Panic」、SOOBINとYEONJUNのユニット曲「The Killa(I Belong to You)」、BEOMGYU、TAEHYUN、HUENINGKAIのユニット曲「Quarter Life」など全17曲をパフォーマンスした。10曲を続けざまにパフォーマンスするなど、休む暇のないパフォーマンスで会場を熱く盛り上げた。

TOMORROW X TOGETHERのステージは、さわやかなエネルギーにあふれる「Over The Moon」で始まり、バンドバージョンに編曲された「0X1=LOVESONG(I Know I Love You)feat. Seori」、メタルロックバージョンの「Deja Vu」を続けて披露し、一気に会場の雰囲気を盛り上げた。ソロやユニットのステージでは、それぞれのメンバーの実力が一層輝いた。特に、BEOMGYUは3月にリリースしたソロ曲「Panic」のステージを、ギターの弾き語りで初披露した。TOMORROW X TOGETHERは「ステージでパフォーマンスする時が一番幸せだ。きょうの公演に来た方々にもいい思い出を持って帰ってほしい。いつでもヘッドライナーらしい公演を披露したい。今後の歩みにも期待してほしい」と伝えた。また、TOMORROW X TOGETHERは、先月『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR - EP .2-』が終幕。バルセロナ、ロンドン、ベルリン、パリ、アムステルダムなどを巡ったヨーロッパツアーを含め、世界13地域23公演でグローバル影響力を一層拡大した。