TOMORROW X TOGETHER¡¢3Ç¯Ï¢Â³¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë»þ¤¬°ìÈÖ¹¬¤»¡×¡¡¥æ¥Ë¥Ã¥È¡õ¥½¥í¶Ê¤Î½éÈäÏª¤â
¡¡´Ú¹ñ¤Î5¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥°¥ë¡¼¥×¡¦TOMORROW X TOGETHER¤¬6·î1Æü¡¢´Ú¹ñ¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø2025 Weverse Con Festival¡Ù¤Ë½Ð±é¡£2023Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥½¥í¼Ì¿¿¡Û¥½¥í¶Ê½éÈäÏª¡ª¤Ï¤«¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¤òÊü¤ÄTXT¡¦BEOMGYU
¡¡TOMORROW X TOGETHER¤Ï¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÁ´¶Ê¤òÀ¸¥Ð¥ó¥É¤ÇÈäÏª¡£Àè·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡ÖLove Language¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢YEONJUN¤Î¥½¥í¶Ê¡ÖGGUM¡×¡¢BEOMGYU¤Î¥½¥í¶Ê¡ÖPanic¡×¡¢SOOBIN¤ÈYEONJUN¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¡ÖThe Killa¡ÊI Belong to You¡Ë¡×¡¢BEOMGYU¡¢TAEHYUN¡¢HUENINGKAI¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¡ÖQuarter Life¡×¤Ê¤ÉÁ´17¶Ê¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£10¶Ê¤òÂ³¤±¤¶¤Þ¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µÙ¤à²Ë¤Î¤Ê¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤òÇ®¤¯À¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡TOMORROW X TOGETHER¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¡ÖOver The Moon¡×¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢¥Ð¥ó¥É¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ËÊÔ¶Ê¤µ¤ì¤¿¡Ö0X1=LOVESONG¡ÊI Know I Love You¡Ëfeat. Seori¡×¡¢¥á¥¿¥ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¡ÖDeja Vu¡×¤òÂ³¤±¤ÆÈäÏª¤·¡¢°ìµ¤¤Ë²ñ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£¥½¥í¤ä¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¼ÂÎÏ¤¬°ìÁØµ±¤¤¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢BEOMGYU¤Ï3·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥½¥í¶Ê¡ÖPanic¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¡¢¥®¥¿¡¼¤ÎÃÆ¤¸ì¤ê¤Ç½éÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡TOMORROW X TOGETHER¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë»þ¤¬°ìÈÖ¹¬¤»¤À¡£¤¤ç¤¦¤Î¸ø±é¤ËÍè¤¿Êý¡¹¤Ë¤â¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤é¤·¤¤¸ø±é¤òÈäÏª¤·¤¿¤¤¡£º£¸å¤ÎÊâ¤ß¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢TOMORROW X TOGETHER¤Ï¡¢Àè·î¡ØTOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR - EP .2-¡Ù¤¬½ªËë¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¢¥Ñ¥ê¡¢¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤Ê¤É¤ò½ä¤Ã¤¿¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò´Þ¤á¡¢À¤³¦13ÃÏ°è23¸ø±é¤Ç¥°¥í¡¼¥Ð¥ë±Æ¶ÁÎÏ¤ò°ìÁØ³ÈÂç¤·¤¿¡£
¡Ú¥½¥í¼Ì¿¿¡Û¥½¥í¶Ê½éÈäÏª¡ª¤Ï¤«¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¤òÊü¤ÄTXT¡¦BEOMGYU
¡¡TOMORROW X TOGETHER¤Ï¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÁ´¶Ê¤òÀ¸¥Ð¥ó¥É¤ÇÈäÏª¡£Àè·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡ÖLove Language¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢YEONJUN¤Î¥½¥í¶Ê¡ÖGGUM¡×¡¢BEOMGYU¤Î¥½¥í¶Ê¡ÖPanic¡×¡¢SOOBIN¤ÈYEONJUN¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¡ÖThe Killa¡ÊI Belong to You¡Ë¡×¡¢BEOMGYU¡¢TAEHYUN¡¢HUENINGKAI¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¡ÖQuarter Life¡×¤Ê¤ÉÁ´17¶Ê¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£10¶Ê¤òÂ³¤±¤¶¤Þ¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µÙ¤à²Ë¤Î¤Ê¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤òÇ®¤¯À¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡TOMORROW X TOGETHER¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë»þ¤¬°ìÈÖ¹¬¤»¤À¡£¤¤ç¤¦¤Î¸ø±é¤ËÍè¤¿Êý¡¹¤Ë¤â¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤é¤·¤¤¸ø±é¤òÈäÏª¤·¤¿¤¤¡£º£¸å¤ÎÊâ¤ß¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢TOMORROW X TOGETHER¤Ï¡¢Àè·î¡ØTOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR - EP .2-¡Ù¤¬½ªËë¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¢¥Ñ¥ê¡¢¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤Ê¤É¤ò½ä¤Ã¤¿¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò´Þ¤á¡¢À¤³¦13ÃÏ°è23¸ø±é¤Ç¥°¥í¡¼¥Ð¥ë±Æ¶ÁÎÏ¤ò°ìÁØ³ÈÂç¤·¤¿¡£