RAID6 NAS¥Ï¡¼¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¥Ç¡¼¥¿ÉüµìÍøÍÑ¤Î ´ä¼êÂç³Ø ½Ú¶µ¼ø ¾®Ìî»û»á¤Ë¤è¤ë¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤ò¸ø³«¡ª¥Ç¡¼¥¿¥ì¥¹¥­¥å¡¼¥»¥ó¥¿¡¼

データレスキューセンターを運営するアラジンは、RAID6(HDD4台構成)NASハードディスクのデータ復旧を利用された岩手大学 准教授 小野寺 英輝氏によるお客様の声を公開しました。

データレスキューセンター

データレスキューセンターを運営するアラジンは、RAID6(HDD4台構成)NASハードディスクのデータ復旧を利用された岩手大学 准教授 小野寺 英輝氏によるお客様の声を公開。

■岩手大学 准教授 小野寺 英輝氏によるお客様の声 一部抜粋

「今から4カ月ほど前に突然RAID6(HDD4台構成)NASハードディスクに接続できなくなりました。

リセットなどいろいろと試してみましたがどうにもならず、また後で確認しようとそのまま保管していまして、新年度になるタイミングで大学講義で使う資料等を復旧したいと思い、インターネットでデータ復旧会社さんを検索しました。

データレスキューセンターさんはデータ復旧可能なリストを提供いただけるという点がとても良いなと思いましたし、会社の方針や実績などについても目を通した上で安心できる会社だと判断して依頼されました。

7〜8年ほど前に同じくNAS(RAID)HDDの調子が悪そうだということでメーカーへ返送したところ、輸送時のトラブルで物理的に破損してしまい、最終的に物理的な破損からのデータ復旧をしたことがあります。

その時は大学生協が支払いまで全て対応をしてくださったのですが、データ復旧可能なリストの提示などはなく、できる範囲で復旧したものがこれですという形でハードディスクが送られてきました。

幸いにして、ある程度必要なデータは復旧できていましたが、やはり事前に復旧できるファイル名などの確認ができればいいなと思いましたので、今回はデータ復旧可能なリストを提供いただけるデータレスキューセンターさんに依頼をすることに決めました。

今回のRAID6(HDD4台構成)NASハードディスクは私専用のデータ記録媒体で、授業・講演会の資料や原稿、実験のデータを保管していました。

先ほどお話した壊れたNAS(RAID)HDDと同じぐらいの時期からの使用開始だと思いますので10年弱ぐらい稼動していると思います。

安全対策をRAID6を利用していることがある種のバックアップになると思っていた部分はありました。

RAID6(HDD4台構成)NASハードディスクということである程度の覚悟はしていましたが、やはり単体のHDDよりも費用はかかるなというのが第一印象ではありました。

ただ、データレスキューセンターさんの特徴でもある復旧可能なデータリストの提供をいただけたことで、実際に戻るファイル名などをしっかりと確認した上で、復旧作業を依頼するかどうか検討ができる安心感は非常にありがたかったですし、データ移行用の媒体を調整いただくなど、出来る範囲でこちらの希望に近い形への確認もしていただけましたので、データ復旧という業務以外のデータレスキューセンターさんの対応についても感謝しています。

中1日ぐらいで調査結果を報告していただくなど非常に早い対応をしていただきました。

それに加えて、復旧可能なデータリストで「このデータが復旧できる」ということが分かり非常にありがたかったです。

諦めて新しくデータを作り直すか、あるいは必要なデータが戻るのであればコストをかけるかの決断ができましたので大変助かりました。

復旧していただいたデータについては、別のNASハードディスクにデータをコピーしました。

データレスキューセンターさんから送られてきたUSBメモリもそのまま残していますので、バックアップがある状態で今は運用しています。

何か有事の際にはデータレスキューセンターさんに相談したいと思います。

ありがとうございました。」

■データレスキューセンターの特徴と選ばれる理由

データレスキューセンターでは、データ復旧が可能と判断された場合に「復旧可能なデータリスト」と「見積書」を提出します。

データリストは、お客様が必要とするデータが復旧できるのか、事前にご確認いただくためのものです。

事前にデータリストを確認できないデータ復旧サービスの場合、復旧できるかどうかも分からない状態で契約を急かされたり、結果的にデータが復旧できなかった場合でも高額な作業費を支払わなければならない可能性が高くなってしまいます。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post RAID6 NASハードディスクのデータ復旧利用の 岩手大学 准教授 小野寺氏によるお客様の声を公開!データレスキューセンター appeared first on Dtimes.