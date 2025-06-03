NHKÄ«¥É¥é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×Àä¹¥Ä´¤ÎÎ¢¤Ë¡È¸µ¥Ò¥í¥¤¥ó¡É¤ÎÂ¸ºß ¸ÍÅÄºÚÊæ¤È¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤Î¥Ð¥È¥ë¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î
¡¡²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¡¢¤½¤Î±éµ»ÎÏ¤Î¹â¤µ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¼ç±é¤ÎNHKÄ«¥É¥é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ë½Ð±éÃæ¤Î¸ÍÅÄºÚÊæ¡Ê51¡á¼Ì¿¿¡Ë¤ÎÏÃ¡£¥Ò¥í¥¤¥óÄ«ÅÄ¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄ¡Ë¤È¡¢¤½¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ßÌø°æ¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡á27¡Ë¤Î¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¯¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸ÍÅÄ¤Ï¿ó¤ÎÇìÊì¤Ç°é¤Æ¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ëÀéÂå»Ò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆÉ¤à¡Û¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡ÖMTB¼ÀÁö¡×¤Ç¸«¤¨¤¿½¼¼Â½¼ÅÅ¥é¥¤¥Õ ÍèÇ¯¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Î¡ÈÆóµÜÏÂÌé¤ÎºÊ¡É¤â°ãÏÂ´¶¥Ê¥·¡©
¡Ö¤Ò¤Ê¿Í·Á¤Î¤è¤¦¤Ê´éÎ©¤Á¤Î¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¤ÎÃåÊª»Ñ¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¤è¤¯»÷¹ç¤¦¡£ÉÊ¤¬¤¢¤ë¿¶¤ëÉñ¤¤¤È¡¢¤ª¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿ÏÃ¤·Êý¤¬ÆÃÄ§¤ÎÀéÂå»Ò¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ó¤ÎÀ¸¤ß¤ÎÊì¡¦ÅÐÈþ»Ò¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬°ìÅ¾¡£»Ò¤É¤â¤ò½ä¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥È¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤È¤Ê¤ê¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤È²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¡¢´é¤Ä¤¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤ë¡£2¿Í¤Î¥Ð¥È¥ë¤Ï¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê¥¨¥ó¥¿¥á»ïÊÔ½¸¼Ô¡Ë
¡¡¸ÍÅÄ¤Ï1990Ç¯¤Î¡Ö¥Û¥ê¥×¥í¥¿¥ì¥ó¥È¥¹¥«¥¦¥È¥¥ã¥é¥Ð¥ó¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¡£Íâ91Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢93Ç¯¤ÎÄ«¥É¥é¡Ö¤¨¤¨¤Ë¤ç¤Ü¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦±§º´ÈþÍª´õÌò¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¡£¤ï¤º¤«2Ç¯¤ÇÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î±ÉÍÀ¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡È°ïºà¡É¤À¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÀéÂå»Ò¤È¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Î¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤êÊÖ¤¹ÅÐÈþ»Ò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ê51¡Ë¡£¤³¤Á¤é¤â96Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÄ«¥É¥é¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡×¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤À¡£
¡Ö¤É¤Á¤é¤â¿Íµ¤¤¬¹â¤«¤Ã¤¿Ä«¥É¥é¡£¤½¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬¶¦±é¤·¡¢¤·¤«¤â²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤¹´ÖÊÁ¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Ä«¥É¥é¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¿»ëÄ°¼Ô¤Ï»×¤ï¤º¥Ë¥ä¥Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Å¸³«¤Ç¤¹¡£2014Ç¯¤Î¡Ø²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡Ù¤Ç¡¢¤¤¤ï¤ÐÅ¨Ìò¤À¤Ã¤¿µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤µ¤ó¤ÈÃæÅçÊâ¤µ¤ó¤ò¡¢º£ÅÙ¤Ï²ÈÂ²¤È¤Ê¤ë´Ø·¸¤ÇºÆ¤Ó¶¦±é¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÀ©ºî¿Ø¤ÏÄ«¥É¥é¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¡¢³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¥Ä¥Ü¤ò¿´ÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¾¾ËÜ»á¤À¡£
¡¡¤ª¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÀéÂå»Ò¤À¤¬¡¢É×¤Ç¤¢¤ë´²¡ÊÃÝÌîÆâË¡á54¡Ë¤¬ÉÂ¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤«¤é¤Ï¤½¤ÎÉ½¾ð¤¬°ìÊÑ¡£¾²¤Ë½¢¤¯É×¤Î¤½¤Ð¤ÇÍÆÂÖ¤ò°Æ¤¸¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢»à¤ËÌÜ¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¿ó¤Ë¡¢´²¤ÎºÇ´ü¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤ÎÊìÀ¤¢¤Õ¤ì¤ëÉ½¾ð¤Ë¤Ï¡Ô¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤Î±éµ»¡¢µã¤±¤ë¡Õ¡ÔÈáÁÔ´¶¤¬¤¹¤´¤¤¡Õ¤ÈÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤ÎÎÞ¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â¤¤Á¤ó¤È·ë¤¤¾å¤²¤¿È±¤¬¾¯¤·Íð¤ì¡¢¤ä¤Ä¤ì¤¿´é¤Ç´²¤Î»à¤òÈá¤·¤à±éµ»¤â¤ª¸«»ö¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ä¤Ìä¤ËÍè¤¿±©Â¿»Ò¤È¸ß¤¤¤ÎÉ×¤ò¼Å¤ó¤Ç¸¥ÇÕ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¡£±©Â¿»Ò¤Î°û¤ß¤Ã¤×¤ê¤Ë¡¢ÀéÂå»Ò¤Ï°ì½ÖÈ·¤¬Æ¦Å´Ë¤¤ò¿©¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤¢¤Î¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤µ¤Ë¤Ï¡Ô¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÉ½¾ðË¤«¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡Õ¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¾¾ËÜ»á¡Ë
¡¡¤µ¤é¤Ë¤¢¤ëºßµþ¥¡¼¶É¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤«¤é¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¼¤â¡£
¡Ö¥Ä¥ó¤È¤¹¤Þ¤¹¤è¤¦¤ÊÌò¤¬¥Ï¥Þ¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢³Î¤«¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤½¤¦É½¾ðË¤«¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï98Ç¯¤Î»³ºê¤Þ¤µ¤è¤·¤µ¤ó¼ç±é¤ÎÏ¢¥É¥é¡Ø´ñÀ×¤Î¿Í¡Ù¤Ç¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤¿Áï»Ò¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£±Æ¤¬¤¢¤ë¥Õ¥¡¥à¡¦¥Õ¥¡¥¿¡¼¥ëÅª¤ÊÌòÊÁ¤¬¡¢¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤ÎÈþËÆ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤Îº¢¡¢¤¤¤Þ¤Î¤è¤¦¤ËSNS¤¬À¹¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤¤Ã¤ÈÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¡×
¡¡¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤¬¼¡¡¹¤ÈÂà¾ì¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡Ô³Ú¤·¤ß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡Õ¤Ê¤ó¤ÆÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤À¤¬¡¢£µ·î30ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè45²ó¤ÎÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤ÏÀ¤ÂÓ16.2¡ó¡¢¸Ä¿Í9.1¡ó¤È¹¥Ä´¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê´ØÅìÃÏ¶è¡á¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ë¡£¸ÍÅÄ¤È¾¾Åç¤ÎÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤Ï¤Þ¤À¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢2¿Í¤Î¸µÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë²Ð²Ö»¶¤ë±éµ»¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Î¤â¤¦1¿Í¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤¬¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤À¡£´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆÉ¤à¡Û¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡ÖMTB¼ÀÁö¡×¤Ç¸«¤¨¤¿½¼¼Â½¼ÅÅ¥é¥¤¥Õ ÍèÇ¯¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Î¡ÈÆóµÜÏÂÌé¤ÎºÊ¡É¤â°ãÏÂ´¶¥Ê¥·¡©¡Ä¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤ÎÌµÁÐ¤Ö¤ê¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£