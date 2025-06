ËèÆü¤Ç¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª ¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Ç´ÊÃ±¡Ö¤ä¤ß¤Ä¤­¥µ¥é¥À¡×¡£¥Ô¡¼¥é¡¼¤Ç¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤Æ¥¹¥°ºî¤ì¤ë

人参(ニンジン)には、βカロテンやペクチンなど、腸活とダイエットに効果的な栄養素が豊富です。1年中手に入りやすいので、毎日食べたい食材の1つ!とはいえ、人参の料理はレパートリーが少なめ......と思ったことがあるかもしれません。そこで今回は、一度食べたらどハマり確定の、人参の最強腸活レシピをご紹介します。研究結果をもとに人参の効果もお伝えするので、ぜひ試してみてくださいね。

人参が腸活&ダイエットにも良い効果人参って、すごくオレンジ色ですよね。実は、その色の成分には、すごい腸活効果やダイエットに役立つ作用があります。具体的には、「βカロテン」「αカロテン」と呼ばれる成分です。吉林大学などで行われた研究を参考にすると、人参からβカロテンやαカロテンを摂取することで以下の効果が期待できますよ。(※1)・体脂肪の蓄積を抑える効果・腸の粘膜を丈夫にする効果・体と腸の酸化(老化)を抑える効果人参のβカロテンには、体脂肪の蓄積を抑制する効果があります。実際に28,944人を対象にした研究では、βカロテンの血中濃度が高いほど「太りにくく」「体脂肪の蓄積を抑えること」ができました!さらに、腸内細菌や便通にも良い働きが期待されています。◆人参を食べると便通が良くなる?そもそも「βカロテン」や「αカロテン」は、カロテノイドと呼ばれる成分の仲間です。似たようなカタカナばかりで、辞めて欲しいですよね(笑)。まあそれはいいとして、食事からの「カロテノイドの摂取量」と「便通」の関係を調べたところ、以下の結果になりました。(※2)男性:リコピンが多いほど便秘になりにくい女性:αカロテンが多いほど便秘になりにくいどちらとも、腸内細菌に良い効果があり、結果的に便通を促進することに繋がったと考えられています。また、なぜ性別の差が出たのかは、ホルモンバランスなど色々な要因があるようです。ですので、特に女性にとっては、人参のαカロテンは積極的に摂りたい成分の1つかもしれません!(もちろん男性も意識をしたいモノです!)きっと、全国の人参農家さんの腸内環境は整っているはず……(笑)。ということでここからは、そんな人参を使った最強の腸活レシピをご紹介しますね!◆<レシピ>腸活やみつき人参麹サラダ<材料>人参…1本(150gくらい)かつお節…1袋(3gくらい)(調味料↓)☆お酒…大さじ1☆醤油麹…大さじ2(醤油麹は、スーパーで買っても自作してもOK)☆マヨネーズ…大さじ1/2〜1(マヨが好きなら大さじ2くらいでも美味しい)◆<作り方>/融欧鬟圈璽蕁爾妊好薀ぅ垢靴燭蕁▲侫薀ぅ僖鵑望茲擦討酒を入れ、蓋をして中火にかける(千切りでもOK)。◆3〜4分くらい経って人参が柔らかくなったら、醤油麹とマヨネーズ、かつお節を入れて火を止め、全体を絡めたら完成!冷蔵庫で保存する時は、3日を目安にしましょう。また、醤油麹は、製品や自作の作り方によって、塩分量が異なります。もし薄いと感じたら、最後にちょっと足してみてくださいね!◆人参で腸活ダイエット! 毎日食べたいやみつき腸活レシピ今回は、人参の腸活やダイエットに良い効果、そして簡単に完成する腸活レシピもお伝えしました。ぜひ副菜の1つに添えてみてください。ちなみに、カロテン類は、油(脂質)と一緒に摂ると吸収率が向上します。ですので、マヨネーズとの相性も抜群ですよ!(※1)Nan Yao 「The association between carotenoids and subjects with overweight or obesity: a systematic review and meta-analysis」(2021)(※2)Jiangnan Wang「Association between dietary carotenoids intake and chronic constipation in American men and women adults: a cross-sectional study」(2023)