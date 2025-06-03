¤¨¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¤¬Ìó50Ëü±ß¤ÇÇã¤¨¤Á¤ã¤¦¤Ã¤Æ¡©¤·¤«¤â¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¤é¤·¤¤
¥Õ¥é¥ó¥¹È¯¤ÎAI¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ëHugging Face¤¬¡¢¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹Ê¬Ìî¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯5·îËö¡¢Æ±¼Ò¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖHopeJR¡×¤È¡ÖReachy Mini¡×¤Î2µ¡¼ï¤òÈ¯É½¤·¤¿¤ÈTechCrunch¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤¬¥Ó¥Ã¥¯¥ê²Á³Ê¤Ê¤Î¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÖHopeJR¡×¤Ï66¼«Í³ÅÙ¤ÎËÜ³Ê¥í¥Ü¥Ã¥È
Meet HopeJr, a full humanoid robot lowering the barrier to entry!- Remi Cadene (@RemiCadene) May 29, 2025
Capable of walking, manipulating many objects, open-source and costs under $3000
Designed by @therobotstudio and @huggingface pic.twitter.com/wCwo8YPOGV
¡ÖHopeJR¡×¤Ï¡¢Êâ¹Ô¤äÏÓ¤ÎÆ°ºî¤Ê¤É66¤Î¥¢¥¯¥Á¥å¥¨¡¼¥¿¡Ê¶îÆ°Éô¡Ë¤ò»ý¤ÄÁ´¿È·¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¥í¥Ü¥Ã¥È¡£¤³¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï¤ª¤è¤½3,000¥É¥ë¡ÊÌó47Ëü±ßÁ°¸å¡Ë¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê°Â¤µ¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¾ï¡¢Æ±ÄøÅÙ¤Îµ¡Ç½¤ò»ý¤Ä¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¿ôÉ´Ëü¡Á¿ôÀéËü±ß¥¯¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¸Ä¿Í¤ä¾®µ¬ÌÏ¸¦µæµ¡´Ø¤Ç¤â¼ê¤¬ÆÏ¤¯²Á³ÊÀßÄê¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹Àß·×¤Î¤¿¤á¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ä¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬²ÄÇ½¡£¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤¬¤´¤¯°ìÉô¤Î´ë¶È¤ËÆÈÀê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦»×ÁÛ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³«È¯¼Ô¤Î´Ö¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖReachy Mini¡×¤Ï¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×·¿¤Î¼Â¸³ÍÑ¥æ¥Ë¥Ã¥È
the conference is getting crazy over it- Thomas Wolf (@Thom_Wolf) May 29, 2025
today we're unveiling our 1st robot @huggingface @pollenrobotics
a low-cost $250 open-source robot designed as an open-source platform for fun human computer interactions powered by HF Spaces-models-community
> https://t.co/WYlqxe03IM pic.twitter.com/Ux19s6ovfe
°ìÊý¡¢¡ÖReachy Mini¡×¤ÏÆ¬Éô¤ÎÆ°ºî¡¢²»À¼¤ÎÆþÎÏ¡¦½ÐÎÏ¤¬²ÄÇ½¤ÊÂî¾å¥µ¥¤¥º¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¡£²Á³Ê¤Ï250¡Á300¥É¥ë¡ÊÌó4¡Á5Ëü±ß¡Ë¤È¤³¤Á¤é¤â¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ç¡¢AI¥¢¥×¥ê¤Î»î¸³¤ä¶µ°éÍÑ¤È¤·¤Æ¤âÍÍÑ¤Ç¤¹¡£
¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¿Ê½Ð¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ëHugging Face
¤³¤Î2µ¡¼ï¤Î³«È¯¤Ï¡¢Hugging Face¤¬2024Ç¯¤ËÇã¼ý¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹´ë¶È¡ÖPollen Robotics¡×¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Hugging Face¤Ï2024Ç¯¤Ë¡ÖLeRobot¡×¤È¤¤¤¦¥í¥Ü¥Ã¥È³«È¯¸þ¤±¥ª¡¼¥×¥óAI¥â¥Ç¥ë¡õ¥Ä¡¼¥ë¥¥Ã¥È¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶áÇ¯¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹ÎÎ°è¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
HopeJR¤ÈReachy Mini¤Î½Ð²Ù»þ´ü¤Ï2025Ç¯Ëö¤¬ÌÜÉ¸¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¥¦¥§¥¤¥È¥ê¥¹¥È¤¬¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡£
Source: TechCrunch