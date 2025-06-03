¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¡¡¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥È¥ë¥³¡¦¥í¥·¥¢¤È¤Î4¤«¹ñ¼óÇ¾²ñµÄµá¤á¤ë
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤È¤ÎÄäÀï¹ç°Õ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥È¥ë¥³¤ò´Þ¤à4¤«¹ñ¤Î¼óÇ¾²ñµÄ¤òµá¤á¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
APÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï2Æü¡¢¥È¥ë¥³¤Î¥¨¥ë¥É¥¢¥óÂçÅýÎÎ¤«¤é¥È¥ë¥³¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥í¥·¥¢¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î4¤«¹ñ¤Î¼óÇ¾²ñµÄ¤Î³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤òÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö³«ºÅ¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2Æü¡¢¥È¥ë¥³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥í¥·¥¢¤È¤ÎÄ¾ÀÜ¸ò¾Ä¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬µá¤á¤¿Ìµ¾ò·ï¤Ç¤Î´°Á´ÄäÀï¤òµñÈÝ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¼óÇ¾²ñµÄ¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÄäÀï¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥í¥·¥¢¤È¤Î¸ò¾Ä¤Ç¤Ï¥í¥·¥¢¤¬Ï¢¤ìµî¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÊÖ´Ô¤òµá¤á¤Æ¡¢¤ª¤è¤½400¿Í¤Î¥ê¥¹¥È¤òÄó½Ð¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢Â¦¤Ï¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡ÖºÇÂç10¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÊÖ´Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ°ú¤Â³¤¶¨µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ï¤Þ¤¿¡¢Ë¬ÌäÃæ¤Î¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¤ÇNATO¡áËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¤Î¥ë¥Ã¥Æ»öÌ³ÁíÄ¹¤È²ñÃÌ¤·¡¢º£·î¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥Ï¡¼¥°¤Ç³«¤«¤ì¤ëNATO¼óÇ¾²ñµÄ¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£