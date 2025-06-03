¡Ú´ÚÎ®¡ÛSEVENTEENÏ¢¤ìµî¤é¤ì¤ë¡©¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯µÇ°ÈÖÁÈ¤¬°ìÅ¾£³Çñ£´ÆüÌ±½ÉÈÖÁÈ¤Ë
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×SEVENTEEN¡Ê¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó¡Ë¤¬¡¢Ï¢¤ìµî¤é¤ì¤¿¡©¡¡´Ú¹ñ¥Æ¥ì¥Ó¶ÉtvN¤Ç2Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥Ê¥ÊÌ±½É¡¡with SEVENTEEN¡×¤Ç¡¢À©ºî¿Ø¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¤À¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯µÇ°YouTube¡Ê¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¡Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î»£±Æ¤È¤ÎÌ¾ÌÜ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¡Ö10¼þÇ¯¤ï¤¤¤ï¤¤¡×¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Îµ¶¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò»Ï¤á¡¢À½ºî¿Ø¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥±¡¼¥¤Þ¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ´¶Æ°¤µ¤»¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜÅö¤ÎÌÜÅª¤ÏÊÌ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
µ¶¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¡ÖÌ±½É¾·ÂÔ¾õ¡×¤¬Æþ¤Ã¤¿ÉõÅû¤¬ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£¾·ÂÔ¾õ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤«¤é3Çñ4Æü¤ÎÆüÄø¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Í½´ü¤»¤Ì¾õ¶·¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡¢º£Æü¤«¤é¡©¡×¡ÖÄ»È©¤¬Î©¤Ä¡×¡ÖÀèÌó¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤Ê¤¤¤È¡×¤Ê¤É¡¢¹²¤Æ¤¿È¿±þ¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢SEUNGKWAN¡Ê¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¡Ë¤Ï¡ÖµÙ²Ë¤¬3Æü¤â¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡£ÆÍÁ³¤ÎÌÌÇò¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¹²¤Æ¤¿Ä¾¸å¡¢Â¿¤¯¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡ÖÏ¢¤ìµî¤é¤ì¤Æ¤â¤à¤·¤í¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬Áê¼¡¤®¡¢Æü¤´¤í¤Î¸·¤·¤¤¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Æ¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê·ÝÇ½ÈÖÁÈ¤ò»£±Æ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¶¡¦¥Õ¥¡¥¯¥È¡×¤Ï2Æü¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤Ç¤â¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£