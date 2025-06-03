Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤¬»àµî¡¢89ºÐ ¥×¥íÌîµå¤Ç³èÌö¡¢¹ñÌ±±ÉÍÀ¾Þ¼õ¾Þ¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥íÌîµå¡×¾¼ÏÂ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼
¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÇŽ¢¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥íÌîµåŽ£¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿ÆÉÇäµð¿Í·³¤Î½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¡¦Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£89ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¡¢À¸Á°¤ÎÍÍ»Ò
¡¡ÆÉÇä¿·Ê¹¥°¥ë¡¼¥×ËÜ¼Ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤ÏÀè¤Û¤É¡¢3Æü¸áÁ°6»þ39Ê¬¡¢ÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇÙ±ê¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¤ÎÄ¹Åè¤µ¤ó¤Ïµð¿Í·³¤ËÆþÃÄ¸å¡¢¾¡Éé¶¯¤¤ÂÇ·â¤òÉð´ï¤Ë²¦Äç¼£¤µ¤ó¤é¤È¤È¤â¤Ë¼çÎÏÁª¼ê¤È¤·¤Æµð¿Í¤ÎŽ¢V9Ž£¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡5²ó¤ÎMVP³ÍÆÀ¤ä¥×¥íÄÌ»»444ËÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾¼ÏÂ¤Î¥×¥íÌîµå¤òÀÊ´¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£1974Ç¯¤Ë¸½Ìò°úÂà¸å¤Ïµð¿Í·³¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò5²ó¡¢ÆüËÜ°ì¤ò2²óÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤òÂà¤¤¤¿¸å¤â½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÀ¸³¶¡¢ÆüËÜÌîµå³¦¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2004Ç¯¤Ë68ºÐ¤ÇÇ¾¹¼ºÉ¤òÈ¯¾É¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò½Å¤Í¡¢ÆüËÜÌîµå³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ž¢¥ß¥¹¥¿¡¼¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥íÌîµåŽ£¤Î°¦¾Î¤Ç¹¤¯¹ñÌ±¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢2013Ç¯¤Ë¤ÏŽ¢¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¹ñÌ±¤Ë¿¼¤¤´¶Æ°¤È¼Ò²ñ¤ËÌÀ¤ë¤¤Ì´¤È´õË¾¤òÍ¿¤¨¤¿Ž£¤È¤·¤Æ°¦Äï»Ò¤Î¾¾°æ½¨´î¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¹ñÌ±±ÉÍÀ¾Þ¤â¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë