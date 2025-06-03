½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¤ÎÏ·¸åÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¡¡À¯ÉÜ¡¢½»Âð³ÎÊÝ¤Ê¤É¤ò¸å²¡¤·
¡¡À¯ÉÜ¤Ï3Æü¤Î´Ø·¸³ÕÎ½²ñµÄ¤Ç¡¢½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ù±ç¤ÎÊý¸þÀ¤ò¼¨¤·¤¿¡Ö´ðËÜÅª¤ÊÏÈÁÈ¤ß¡×¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£Ï·¸å¤ÎÉÔ°Â²ò¾Ã¤ò½ÅÍ×²ÝÂê¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢½»Âð³ÎÊÝ¤Ê¤É¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤Î¤¬Ãì¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÌÜ¿·¤·¤¤»Üºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£2025Ç¯ÅÙÆâ¤Ë¡¢26¡Á28Ç¯ÅÙ¤Î3Ç¯´Ö¤Î»Ù±çºö¤òÌÀµ¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤òºöÄê¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Â¸úÀ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ï´±Å¡¤Ç³«¤«¤ì¤¿²ñµÄ¤Ç¡ÖÍèÇ¯¤ÎÇ¯»Ï¤ò¤á¤É¤Ë¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤ò·èÄê¤·¡¢»Ù±ç¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¸¤¿¼Â¸úÀ¤Î¤¢¤ëÀ¯ºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¶¯Ä´¡£»Üºö¤Î¸¡Æ¤¤òµÞ¤°¤è¤¦³ÕÎ½¤é¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÏÈÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ï·¸åÉÔ°Â¤Î²ò¾Ã¤Ø¡¢¹âÎð¼Ô¤ÎÆþµï¤òµñ¤Þ¤Ê¤¤¡Ö¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥Í¥Ã¥È½»Âð¡×¤ä¡¢»Ù±çË¡¿Í¤¬¸«¼é¤ê¤Ê¤É¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Öµï½»¥µ¥Ý¡¼¥È½»Âð¡×¤òÉáµÚ¤µ¤»¤ë¡£º£¹ñ²ñ¤ÇÇ¯¶âÀ©ÅÙ²þ³×Ë¡¤¬À®Î©¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢´ðÁÃÇ¯¶â¡Ê¹ñÌ±Ç¯¶â¡Ë¤Î¾ÍèÅª¤ÊÄì¾å¤²¤â°ìÎã¤Ëµó¤²¤¿¡£
¡¡ÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡ÖÉ¹²Ï´üÀ¤Âå¤ÎÄÂ¶â¾å¾ºÎ¨¤ÏÂ¾¤ÎÀ¤Âå¤è¤ê¾®¤µ¤¤¡£ÊÝÍ¶âÍ»»ñ»º¤¬Äã¿å½à¤ÎÀ¤ÂÓ¤âÂ¿¤¯¡¢¾Íè¤ÎÀ¸³è°ÂÄê¤ËÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£