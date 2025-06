¡Öpull someone¡Çs leg¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©Ä¾Ìõ¤Ï¡ÖÃ¯¤«¤ÎÂ­¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¡×¤À¤±¤ì¤É¡Ä¡©¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û

果たして、正解は?

正解は「人をからかう」でした!

直訳すると「人の足を引っぱる」ですが、「pull someone’s leg」は「人をからかう、ひやかす」という意味で使われます。

「someone’s」の部分には、その文脈に応じて「my, your, his, her, its,」などの所有を表す言葉が入りますよ。

A:「Your English skills have gotten a lot better!」

(君の英語力、本当に上達しているね!)

B:「Really? Are you pulling my leg?」

(本当? からかってない?)

あなたはわかりましたか?

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう!

※解答は複数ある場合があります。