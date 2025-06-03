¥Û¥Æ¥ë ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥ì¥¤¥¯ ¥È¡¼¥ä¡¢5·î1Æü¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó
¥Û¥Æ¥ë ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥ì¥¤¥¯ ¥È¡¼¥ä¤Ï¡¢AB¥¢¥³¥â¤¬±¿±Ä¤¹¤ëËÌ³¤Æ»8»ÜÀßÌÜ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ5·î1Æü¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£
µÒ¼¼¤Ï¡¢ÍÎ¼¼¥Ä¥¤¥ó¤Î38Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬11¼¼¡¢46Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬1¼¼¡¢ÍÎ¼¼¥À¥Ö¥ë¤Î32Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬1¼¼¡¢38Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬3¼¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥¹¥¤¡¼¥È¡¦112Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡¢68¾ö¤¬1¼¼¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¹¥¤¡¼¥È¡¦185Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡¢112¾ö¤¬1¼¼¤ÎÁ´18¼¼¡£Á´µÒ¼¼¥ì¥¤¥¯¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¼«²È¸»Àô¤«¤éµâ¤ß¾å¤²¤ëÅ·Á³²¹Àô¡Ê²Ã²¹¡Ë¤òµÒ¼¼Æâ¤ÎÍá¼¼¤Ç¤«¤±Î®¤·¤ÇÌû¤·¤á¤ë¡£
´ÛÆâ¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢¥Þ¥ó¥¬¡õ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥²¡¼¥àÂß½Ð¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢¥Ó¥ê¥ä¡¼¥É¡¢¥«¥é¥ª¥±¥ë¡¼¥à¤ò´°È÷¤¹¤ë¡£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖLAGO¡×¤Ç¤ÏËÌ³¤Æ»¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÏÂº²ÍÎºÍ¤ÎÁÏºîÎÁÍý¤ò¡¢Å´ÈÄ¾Æ¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö·î±º¡×¤Ç¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÏÂµí¤È³¤Á¯¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¹âÂæ¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢´ãÁ°¤ËÆ¶Ìì¸Ð¤È¸ÐÌÌ¤ËÉâ¤«¤ÖÉ¸¹â455¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÃæÅç¤ò¸«ÅÏ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï¡¢Æ¶Ìì¸Ð²¹Àô³¹¤«¤é¼Ö¤ÇÌó10Ê¬¡£