ÊÆ³°°Ù»Ô¾ì¥µ¥Þ¥êー¡§ÄãÄ´¤ÊÊÆ·ÐºÑ»ØÉ¸¤ò¼õ¤±°ì»þ£±£´£²±ß£µ£°Á¬Âæ¤ËÆð²½
¡¡£²Æü¤Î¥Ë¥åー¥èー¥¯³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î¥É¥ë±ßÁê¾ì¤Ï¡¢£±¥É¥ë¡á£±£´£²±ß£·£±Á¬Á°¸å¤ÈÁ°½µËö¤ÈÈæ¤Ù¤Æ£±±ß£³£°Á¬ÄøÅÙ¤Î¥É¥ë°Â¡¦±ß¹â¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£¥æー¥í¤Ï£±¥æー¥í¡á£±£¶£³±ß£²£¸Á¬Á°¸å¤ÈÆ±£²£°Á¬¼å¤Î¥æー¥í°Â¡¦±ß¹â¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆÃæËÇ°×Ëà»¤¤Î·ã²½·üÇ°¤äÊÆ´ØÀÇÀ¯ºö¤ò½ä¤ëÀè¹Ô¤ÉÔÆ©ÌÀ´¶¤òÇØ·Ê¤Ë¥É¥ëÇä¤ê¤¬Àè¹Ô¡£ÊÆ¥µ¥×¥é¥¤¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶¨²ñ¡Ê£É£Ó£Í¡Ë¤¬È¯É½¤·¤¿£µ·î¤ÎÊÆÀ½Â¤¶È·Ê¶·´¶»Ø¿ô¤¬¹¥ÉÔ¶·¤ÎÊ¬¤«¤ìÌÜ¤È¤Ê¤ë£µ£°¤ò£³¥«·îÏ¢Â³¤Ç²¼²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÊÆ¾¦Ì³¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿£´·î¤Î·úÀß»Ù½Ð¤¬»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ËÈ¿¤·¤Æ¸º¾¯¤·¤¿¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¡¢¥É¥ë±ßÁê¾ì¤Ï°ì»þ£±£´£²±ß£µ£´Á¬¤Þ¤ÇÆð²½¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¸å¤Ï²¼¤²½Â¤ëÅ¸³«¡£ÊÆ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¥ì¥Ó¥Ã¥ÈÊóÆ»´±¤¬¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬½µÆâ¤ËÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È²ñÃÌ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÊÆÃæ´Ø·¸°²½¤Ø¤Î²áÅÙ¤Ê·Ù²ü´¶¤¬ÏÂ¤é¤¤¤À¤³¤È¤¬¥É¥ë¤Î²¼»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥æー¥í¤ÏÂÐ¥É¥ë¤Ç£±¥æー¥í¡á£±¡¥£±£´£´£±¥É¥ëÁ°¸å¤ÈÁ°½µËö¤ËÈæ¤Ù¤Æ£°¡¥£°£°£¹£µ¥É¥ëÄøÅÙ¤Î¥æー¥í¹â¡¦¥É¥ë°Â¤À¤Ã¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡ÊÆÃæËÇ°×Ëà»¤¤Î·ã²½·üÇ°¤äÊÆ´ØÀÇÀ¯ºö¤ò½ä¤ëÀè¹Ô¤ÉÔÆ©ÌÀ´¶¤òÇØ·Ê¤Ë¥É¥ëÇä¤ê¤¬Àè¹Ô¡£ÊÆ¥µ¥×¥é¥¤¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶¨²ñ¡Ê£É£Ó£Í¡Ë¤¬È¯É½¤·¤¿£µ·î¤ÎÊÆÀ½Â¤¶È·Ê¶·´¶»Ø¿ô¤¬¹¥ÉÔ¶·¤ÎÊ¬¤«¤ìÌÜ¤È¤Ê¤ë£µ£°¤ò£³¥«·îÏ¢Â³¤Ç²¼²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÊÆ¾¦Ì³¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿£´·î¤Î·úÀß»Ù½Ð¤¬»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ËÈ¿¤·¤Æ¸º¾¯¤·¤¿¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¡¢¥É¥ë±ßÁê¾ì¤Ï°ì»þ£±£´£²±ß£µ£´Á¬¤Þ¤ÇÆð²½¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¸å¤Ï²¼¤²½Â¤ëÅ¸³«¡£ÊÆ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¥ì¥Ó¥Ã¥ÈÊóÆ»´±¤¬¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬½µÆâ¤ËÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È²ñÃÌ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÊÆÃæ´Ø·¸°²½¤Ø¤Î²áÅÙ¤Ê·Ù²ü´¶¤¬ÏÂ¤é¤¤¤À¤³¤È¤¬¥É¥ë¤Î²¼»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥æー¥í¤ÏÂÐ¥É¥ë¤Ç£±¥æー¥í¡á£±¡¥£±£´£´£±¥É¥ëÁ°¸å¤ÈÁ°½µËö¤ËÈæ¤Ù¤Æ£°¡¥£°£°£¹£µ¥É¥ëÄøÅÙ¤Î¥æー¥í¹â¡¦¥É¥ë°Â¤À¤Ã¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS