¥¤¥é¥ó³Ë¶¨µÄ¡¡ÊÆ¤¬¡Ö¸ÂÄêÅª¤Ê¥¦¥é¥óÇ»½Ì¡×Ç§¤á¤ëÄó°Æ¤«¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢ÊóÆ»
¥¤¥é¥ó¤Î³Ë³«È¯¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤¬Äó¼¨¤·¤¿¹ç°Õ°Æ¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó¤Ë¤è¤ë¸ÂÄêÅª¤Ê¥¦¥é¥óÇ»½Ì¤òÇ§¤á¤ëÆâÍÆ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤È¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡Ö¥¢¥¯¥·¥ª¥¹¡×¤Ï2Æü¡¢Ê£¿ô¤Î¾ðÊó¶Ú¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬Àè·îËö¤ËÄó¼¨¤·¤¿¥¤¥é¥ó¤Î³Ë³«È¯¤ò¤á¤°¤ë¹ç°Õ°Æ¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó¹ñÆâ¤Ç°ìÄê´ü´Ö¡¢¸ÂÄêÅª¤Ê¥¦¥é¥óÇ»½Ì¤òÇ§¤á¤ëÆâÍÆ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¤¥é¥ó¤Î¥¦¥é¥óÇ»½Ì³èÆ°¤Î´°Á´Ää»ß¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿°ìÊý¡¢¥¤¥é¥óÂ¦¤ÏÊ¿ÏÂÍøÍÑ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥¦¥é¥óÇ»½Ì¤Î·ÑÂ³¤Ï¾ù¤ì¤Ê¤¤¤È¤ÎÎ©¾ì¤ò·«¤êÊÖ¤·¼¨¤¹¤Ê¤É¡¢¶¨µÄ¤ÎºÇÂç¤ÎÁèÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥¯¥·¥ª¥¹¡×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹ç°Õ°Æ¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢¥¤¥é¥ó¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤ÊÇ»½Ì»ÜÀß¤Î·úÀß¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï2Æü¡¢¥¤¥é¥ó¤Î³°¸òÅö¶É¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÄó°Æ¤òµñÈÝ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÂÐ±þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£