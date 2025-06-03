¡Ö¥í¥¹¡¦¥í¥Ò¥Ö¥é¥ó¥³¤ÎÅÁÀâ¤Ë¡×¡¡¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤È2027Ç¯¤Þ¤Ç·ÀÌó±äÄ¹¡¡MLSÃÇ¤ê¡È°¦¡É´Ó¤¯·èÃÇ
¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¤¬¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤È¤Î·ÀÌó¤ò±äÄ¹¤·¡¢2027Ç¯6·î¤Þ¤Ç¥¯¥é¥Ö¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤¬Àµ¼°È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£MLS¤«¤é¤ÎÊ£¿ô¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÃÇ¤ê¡¢Ç¯Êð¾ò·ï¤Î°Û¤Ê¤ë¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤ÎÄó¼¨¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿·Á¤Ç¤Î·ÀÌó¹¹²þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÂåÉ½¤È¥¯¥é¥Ö¤Çµ±¤«¤·¤¤¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¤Ï¡¢2014Ç¯¤Ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤«¤é¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê»þÂå¤ò¶´¤ó¤ÇÄÌ»»9¥·¡¼¥º¥óºßÀÒ¡£º£µ¨¤â¸ø¼°Àï53»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢16¥´¡¼¥ë9¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¼«¿È¤â¡Ö¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃåÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤À¤è¡×¤È¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃéÀ¿¤«¡¢°ÜÀÒ¤«¡£¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬³¤¤òÅÏ¤ëÃæ¡¢36ºÐ¤Þ¤Ç¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë³Ð¸ç¤ò¸Ç¤á¤¿¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¤ÎÁªÂò¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö°¦¤Î¶¯¤µ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤â¤Î¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£