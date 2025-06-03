¡Ö¥À¥ËÂÐºö¡×¤·¤Æ¤Æ¤â³ú¤Þ¤ì¤¿¡ÄÉÛÃÄ´¥Áçµ¡¤â»È¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡ª¡¡¡ÖÉô²°¤ÎÌÀ¤ë¤µ¡×¤âÂç»ö¤À¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¸ú²ÌÅª¤Ê·âÂàË¡¤È¤Ï¡©
6·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢Á´¹ñÅª¤ËÇß±«¤Îµ¨Àá¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ¨Àá¡¢¤ªÉÛÃÄ¤Î¡Ö¥À¥Ë¡×¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÂðÇÛ¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥¯゙¤Îcoco-ara¡Ê¥³¥³¥¢¥é¡Ë¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@coco_ara_cleaning¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°Â¿´¤·¤ÆÌ²¤ì¤ë¤ªÉÛÃÄ¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤È¡¢¥À¥Ë¤ÎÆÃÀ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¸ú²ÌÅª¤Ê¡Ö¥À¥ËÂÐºö¡×¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÂðÇÛ¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥¯゙¤¬ÅÁ¼ø¤¹¤ë¥À¥ËÂÐºö
¡ÖÉÛÃÄ´¥Áçµ¡¡×¤Ë¤¢¤ë¹ÔÆ°¤ò¥×¥é¥¹¡ª
¥À¥ËÂÐºö¤Ë¡ÖÉÛÃÄ´¥Áçµ¡¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢ÉÛÃÄ´¥Áçµ¡¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¥À¥Ë¤Ë³ú¤Þ¤ì¤ë·Ð¸³¤ò¤µ¤ì¤¿Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥À¥Ë·âÂà¸ú²Ì¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥À¥Ë¤ÎÆÃÀ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿
¡¦Éô²°¤ò°Å¤¯¤·¤Æ¡¢°ì»þ´Ö¤Û¤ÉÀÅ¤«¤ËÊüÃÖ
¡¦¥À¥Ë¤Ï»àÌÇ¤µ¤»¤Æ¤«¤éÁÝ½ü¤¹¤ë
¤È¤¤¤Ã¤¿2¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉô²°¤ò°Å¤¯¤·¤Æ¡¢°ì»þ´Ö¤Û¤ÉÀÅ¤«¤ËÊüÃÖ¡Û
¥À¥Ë¤Ï¤È¤Æ¤â·Ù²ü¿´¤¬¶¯¤¯¡¢°Å¤¯ÀÅ¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÉÛÃÄ¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¥À¥Ë¤¬»àÌÇ¤¹¤ë¤Î¤Ï50ÅÙ°Ê¾å¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÛÃÄ´¥Áçµ¡¤À¤±¤Ç¤ÏÉ½ÌÌ¤ÎÀÜ¿¨ÉôÊ¬¤·¤«50ÅÙ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¤¹¤ß¤Ã¤³¤Ë¤¤¤ë¥À¥Ë¤ÏÀ¸¤¤Ê¤¬¤é¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÉÛÃÄ´¥Áçµ¡¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢1»þ´Ö¤Û¤É°Å¤¯ÀÅ¤«¤ÊÉô²°¤ÇÊüÃÖ¤·¤Æ¤«¤é¡¢ÉÛÃÄ´¥Áçµ¡¤Î¥À¥Ë¶î½ü¥³¡¼¥¹¤Ë¤«¤±¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥À¥Ë¤Ï»àÌÇ¤µ¤»¤Æ¤«¤éÁÝ½ü¤¹¤ë¡Û
À¸¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Î¥À¥Ë¤Ï¡¢Á¡°Ý¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÁÝ½üµ¡¤Ê¤É¤ÇµÛ¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«µÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤½¤¦¡£»à³¼¤â¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Þ¤á¤ËÁÝ½ü¤¹¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤ä¥·¡¼¥Ä¡¢ÉÛÃÄ¤Ê¤É¤ò¿åÀö¤¤¤·¤Æ¤â¡¢¥À¥Ë¤ÏÁ¡°Ý¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ»à¤Ê¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£50ÅÙ°Ê¾å¤ÎÇ®¤ò²Ã¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼¤Ê¤É¤Î´¥Áçµ¡¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¿åÀö¤¤¡¦´¥Áçµ¡¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀöÂõÉ½¼¨¤Î³ÎÇ§Í×
Æüº¢¤Î¥À¥Ë¤è¤±ÂÐºö¤âÂç»ö
ÉÛÃÄ´¥Áçµ¡¤Ç¥À¥Ë¤ò·âÂà¤·¤¿¸å¤Ï¡¢Æüº¢¤Î¥À¥Ë¤è¤±ÂÐºö¤âÂç»ö¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÅ·Æü´³¤·¡×¤ä¡ÖËÉ¥À¥Ë¥¹¥×¥ì¡¼¡×¡¢¡ÖÉÛÃÄÀìÍÑÁÝ½üµ¡¡×¤Ê¤É¤Ç¤Ï¥À¥Ë¤ò´°Á´¤Ë»àÌÇ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¹Ô¤¨¤Ð¸ú²ÌÅª¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Þ¤¿¡¢¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¤»þ´ü¤ÏÁë¤ò³«¤±¤Æ´¹µ¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Î½ü¼¾µ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¥Ã¥È¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤ÏÎ©¤Æ¤«¤±¤Æ´¥Áç¤µ¤»¡¢¥«¥Ð¡¼¤ÏÄê´üÅª¤ËÀö¤Ã¤ÆÀ¶·é¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
⠀¢¦½ÐÅµ
¡¦¡ÚÂðÇÛ¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥¯゙¤Îcoco-ara(¥³¥³¥¢¥é)¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Û¡Ö¥À¥ËÂÐºö¤Ïº£¤Î»þ´ü¤Ç¤¹¡ª¡×