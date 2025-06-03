ËÜÆü¤ÎÍ½Äê¡Ú·ÐºÑ»ØÉ¸¡Û
¡Ú¹ë½£¡Û
·Ð¾ï¼ý»Ù¡Ê2025Ç¯ Âè1»ÍÈ¾´ü¡Ë10:30
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡-125.0²¯¹ë¥É¥ë¡Ê·Ð¾ï¼ý»Ù)
¡ÚÃæ¹ñ¡Û
ºâ¿·À½Â¤¶ÈPMI¡Ê¹ØÇãÃ´Åö¼Ô·Êµ¤»Ø¿ô¡Ë¡Ê5·î¡Ë10:45
Í½ÁÛ¡¡50.7¡¡Á°²ó¡¡50.4¡Êºâ¿·À½Â¤¶ÈPMI)
¡Ú¥¹¥¤¥¹¡Û
¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¡Ê5·î¡Ë15:30
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡0.0%¡ÊÁ°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡-0.1%¡¡Á°²ó¡¡0.0%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
¡Ú¥È¥ë¥³¡Û
¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê5·î¡Ë16:00
Í½ÁÛ¡¡1.94%¡¡Á°²ó¡¡3.0%¡ÊÁ°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡36.0%¡¡Á°²ó¡¡37.86%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
¡Ú¥æー¥í·÷¡Û
¥æー¥í·÷¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊHICP¡¦³µ»»ÃÍÂ®Êó¡Ë¡Ê5·î¡Ë18:00
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡0.6%¡ÊÁ°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡2.2%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡2.7%¡Ê¥³¥¢¡¦Á°Ç¯Èæ)
¥æー¥í·÷¸ÛÍÑÅý·×¡Ê4·î¡Ë18:00
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡6.2%¡Ê¥æー¥í·÷¼º¶ÈÎ¨)
¡ÚÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¡Û
¼Â¼Á£Ç£Ä£Ð¡Ê2025Ç¯ Âè1»ÍÈ¾´ü¡Ë18:30
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡0.9%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
¡ÚÊÆ¹ñ¡Û
À½Â¤¶È¿·µ¬¼õÃí¡Ê4·î¡Ë23:00
Í½ÁÛ¡¡-3.1%¡¡Á°²ó¡¡3.4%¡Ê4.3%¤«¤é½¤Àµ¡Ë¡ÊÁ°·îÈæ)
JOLTSµá¿Í·ï¿ô¡Ê4·î¡Ë23:00
Í½ÁÛ¡¡710.0Ëü¿Í¡¡Á°²ó¡¡719.2Ëü¿Í¡ÊJOLTSµá¿Í·ï¿ô)
ÂÑµ×ºâ¼õÃí¡Ê³ÎÊóÃÍ¡Ë¡Ê4·î¡Ë23:00
Í½ÁÛ¡¡-6.3%¡¡Á°²ó¡¡-6.3%¡ÊÁ°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡0.2%¡¡Á°²ó¡¡0.2%¡ÊÍ¢Á÷½ü¤¯¥³¥¢¡¦Á°·îÈæ)
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
·Ð¾ï¼ý»Ù¡Ê2025Ç¯ Âè1»ÍÈ¾´ü¡Ë10:30
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡-125.0²¯¹ë¥É¥ë¡Ê·Ð¾ï¼ý»Ù)
¡ÚÃæ¹ñ¡Û
ºâ¿·À½Â¤¶ÈPMI¡Ê¹ØÇãÃ´Åö¼Ô·Êµ¤»Ø¿ô¡Ë¡Ê5·î¡Ë10:45
Í½ÁÛ¡¡50.7¡¡Á°²ó¡¡50.4¡Êºâ¿·À½Â¤¶ÈPMI)
¡Ú¥¹¥¤¥¹¡Û
¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¡Ê5·î¡Ë15:30
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡0.0%¡ÊÁ°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡-0.1%¡¡Á°²ó¡¡0.0%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
¡Ú¥È¥ë¥³¡Û
¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê5·î¡Ë16:00
Í½ÁÛ¡¡1.94%¡¡Á°²ó¡¡3.0%¡ÊÁ°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡36.0%¡¡Á°²ó¡¡37.86%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
¡Ú¥æー¥í·÷¡Û
¥æー¥í·÷¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊHICP¡¦³µ»»ÃÍÂ®Êó¡Ë¡Ê5·î¡Ë18:00
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡0.6%¡ÊÁ°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡2.2%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡2.7%¡Ê¥³¥¢¡¦Á°Ç¯Èæ)
¥æー¥í·÷¸ÛÍÑÅý·×¡Ê4·î¡Ë18:00
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡6.2%¡Ê¥æー¥í·÷¼º¶ÈÎ¨)
¡ÚÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¡Û
¼Â¼Á£Ç£Ä£Ð¡Ê2025Ç¯ Âè1»ÍÈ¾´ü¡Ë18:30
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡0.9%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
¡ÚÊÆ¹ñ¡Û
À½Â¤¶È¿·µ¬¼õÃí¡Ê4·î¡Ë23:00
Í½ÁÛ¡¡-3.1%¡¡Á°²ó¡¡3.4%¡Ê4.3%¤«¤é½¤Àµ¡Ë¡ÊÁ°·îÈæ)
JOLTSµá¿Í·ï¿ô¡Ê4·î¡Ë23:00
Í½ÁÛ¡¡710.0Ëü¿Í¡¡Á°²ó¡¡719.2Ëü¿Í¡ÊJOLTSµá¿Í·ï¿ô)
ÂÑµ×ºâ¼õÃí¡Ê³ÎÊóÃÍ¡Ë¡Ê4·î¡Ë23:00
Í½ÁÛ¡¡-6.3%¡¡Á°²ó¡¡-6.3%¡ÊÁ°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡0.2%¡¡Á°²ó¡¡0.2%¡ÊÍ¢Á÷½ü¤¯¥³¥¢¡¦Á°·îÈæ)
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹