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1°Ì¡¡Galaxy A25 5G SC-53F¡ÊSAMSUNG¡Ë
2°Ì¡¡Pixel 9a 128GB(NTT docomo)¡ÊGoogle¡Ë
3°Ì¡¡Pixel 9a 128GB(SoftBank)¡ÊGoogle¡Ë
4°Ì¡¡Pixel 9a 128GB(au)¡ÊGoogle¡Ë
4°Ì¡¡Galaxy A25 5G SCG33¡ÊSAMSUNG¡Ë
6°Ì¡¡Galaxy A25 5G(UQ mobile)¡ÊSAMSUNG¡Ë
7°Ì¡¡nubia S 5G¡ÊZTE¡Ë
8°Ì¡¡Pixel 8a(au)¡ÊGoogle¡Ë
9°Ì¡¡arrows We2 F-52E¡ÊFCNT¡Ë
10°Ì¡¡AQUOS wish4 SH-52E¡Ê¥·¥ã¡¼¥×¡Ë
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