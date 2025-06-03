¥¥ó¥×¥ê¹â¶¶³¤¿Í¡¢»þÂå·à½éÄ©Àï¡ª¡¡¡Ø¤ª¡¼¤¤¡¢±þ°Ù¡Ù¤ÇÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡õ±ÊÀ¥ÀµÉÒ¤È¶¦±é
¡¡Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¤ª¡¼¤¤¡¢±þ°Ù¡Ù¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢King ¡õ Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£»þÂå·à½éÄ©Àï¤Î¹â¶¶¤Ï¡¢±þ°Ù¤È¶¦¤ËÏÓ¤òËá¤¯³¨»Õ¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡Ø¤ª¡¼¤¤¡¢±þ°Ù¡ÙËÌºØ¡õ±þ°Ù¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¿Æ»Ò¤Î»þ´Ö¤ò±Ç¤¹ÆÃÊó±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤òÂåÉ½¤¹¤ëÉâÀ¤³¨»Õ¡¦³ë¾þËÌºØ¤ÎÄï»Ò¤Ç¤¢¤êÌ¼¤È¤·¤Æ¡¢¿ô½½Ç¯¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿³ë¾þ±þ°Ù¡Ê¤«¤Ä¤·¤«¤ª¤¦¤¤¡Ë¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¡£
¡¡¹â¶¶³¤¿Í¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢±þ°Ù¡¢ËÌºØ¤ÈÆ±¤¸»þÂå¤ËÀ¸¤¤¿¼Âºß¤ÎÈþ¿Í²è¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë³¨»Õ¡¦·ÌºØ±ÑÀô¡Ê¤±¤¤¤µ¤¤¡¦¤¨¤¤¤»¤ó¡Ë¡áÁ±¼¡Ïº¡Ê¤¼¤ó¤¸¤í¤¦¡Ë¡£ËÌºØ¤ÎÌç²¼À¸¤Ç¤¢¤ê¡¢±þ°Ù¤È¤Ïµ¤¿´¤·¤ì¤¿Í§¤Ç¤¢¤ê·»Äï¤Î¤è¤¦¤ÊÆ±»Ö¤À¤Ã¤¿¡£¼ã¤¯¤·¤ÆÎ¾¿Æ¤òË´¤¯¤·¡¢²ÈÂ²¤òÍÜ¤¦¤¿¤á¤Ë¿¦¶È¤È¤·¤Æ³¨»Õ¤òÀ¸¶È¤Ë¤¹¤ë¿Íµ¤³¨»Õ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼ò¤È½÷À¤ò°¦¤¹¤ë°ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤À¡£·ÚÇö¤Ê¹¾¸Í¤ÎÃË¤òÁõ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢±þ°Ù¤ÈËÌºØ¤ÎºÍÇ½¤ÈÍ£°ìÌµÆó¤Îå«¤ò´Ö¶á¤Ç¸«Â³¤±¤¿Á±¼¡Ïº¤ò¡¢¿§µ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¡¢¤«¤ÄÎäÀÅ¤ËÀ¤¤ÎÃæ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¥¯¡¼¥ë¤ÊÃËÀ¤È¤·¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¿¹Î©»Ì´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¤Ë¤Ï½é¤á¤Æ¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¡ÊÂç¿¹´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¤Ï¡ËÀ¸¡¹¤·¤µ¤¬¤É¤ÎºîÉÊ¤Ë¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Èþ¤·¤µ¤ä¥Ñ¥ó¥¯¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤Þ¤¿¡Ö»þÂå·à¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¡¢¤ä¤Ã¤¿¡ª¡¡¤È»×¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë´ÆÆÄ¤Î¤ªÌ¾Á°¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¤´°ì½ï¤·¤¿¤«¤Ã¤¿´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ð±é¤Î´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â¶¶¼«¿È¤â³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¼ñÌ£¤Ç¡¢¥¢¡¼¥ÈÁ´ÈÌ¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î´§¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¡£ËÜºî¤Ç¤ÏÅö½é¤Ï³¨¤òÉÁ¤¯¥·¡¼¥ó¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢³¨¤¬ÉÁ¤±¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿´ÆÆÄ¤¬¥·¡¼¥ó¤òÄÉ²Ã¡¢»£±ÆÁ°¤Ë¹¾¸Í»þÂå¤Î³¨»Õ¤é¤·¤¯¡¢¡ÈÉ®¡É¤Ç¤Î³¨¤òÉÁ¤¯Îý½¬¤ò¤·¤ÆËÜºî¤ËÄ©¤ß¡¢·àÃæ¤Ç¤½¤ÎÏÓÁ°¤ò°ä´¸¤Ê¤¯È¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±þ°Ù¤ò±é¤¸¤ëÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢ËÌºØ¤ò±é¤¸¤ë±ÊÀ¥ÀµÉÒ¤È¤Î¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬º£²ó²ÝÂê¤È¤·¤Æ¡¢±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤òµ¤¤Ë¤»¤º¼«Á³¤Ë²ñÏÃ¤Î±éµ»¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¹ß·¤µ¤ó¤¬¼«Á³¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤Ò¤Ã¤Ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Íê¤ê¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Ï¤È¤Æ¤â¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÊý¡£´ÆÆÄ¤ÈºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤â¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ÈÊ³¤¤Î©¤¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£3¿Í¤Î´Ø·¸À¤Ï»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤â¡¢¤È¤Æ¤âµï¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö³Ø¤Ó¤Î¤¢¤ë´ü´Ö¤Ç¡¢ËèÆü¿·Á¯¤Çµ¤¹ç¤ÎÆþ¤ë»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¤ª¡¼¤¤¡¢±þ°Ù¡Ù¤Ï¡¢10·î17Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¢¨¹â¶¶³¤¿Í¤Î¡Ö¹â¡×¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¤¬Àµ¼°É½µ¡£
¢¨¹â¶¶³¤¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ú¹â¶¶³¤¿Í¡Ê·ÌºØ±ÑÀô¡ÊÁ±¼¡Ïº¡ËÌò¡Ë ¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¤º¤Ã¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÂå·à¡¢¤½¤·¤ÆÂç¿¹Î©»Ì´ÆÆÄºîÉÊ¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿Ê¬¡¢ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÁ°¤ÏÂç¿¹´ÆÆÄ¤ËËÜÆÉ¤ß¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤È¤´ÁêÃÌ¤·¤¿¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£
»£±Æ´ü´Ö¤Ï¡¢»þÂå·à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½êºî¤Ê¤É³Ø¤Ó¤¬Â¿¤¯¡¢ËèÆü¿·Á¯¤Ê1¥õ·î¤Ç¤·¤¿¡£
Ä¹ß·¤µ¤ó¤¬°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢±ÊÀ¥¤µ¤ó¤¬Í¥¤·¤¯¤·¤ã¤Ù¤ê¤ä¤¹¤¤¶õ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢»£±ÆÃæ¤â»£±Æ³°¤â3¿Í¤Î´Ø·¸À¤ò¤È¤Æ¤âµï¿´ÃÏ¤è¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÍ¤¬±é¤¸¤¿Á±¼¡Ïº¤Ï·Ú¤¯¸«¤¨¤ëÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢À¸¤¤ë¤¿¤á¤Ë²ÈÂ²¤òÍÜ¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢³¨¤òÉÁ¤¡¢¤½¤·¤Æ¿¦¤òÊÑ¤¨¤ë¸½¼Â¼çµÁ¤Ê¿ÍÊª¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö½éÍ½Äê¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿³¨¤òÉÁ¤¯¥·¡¼¥ó¤âÄ¾Á°¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢É®¤Ç³¨¤òÉÁ¤¯µ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª±É¡Ê±þ°Ù¡Ë¤¬¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò»Å»ö¤Ë¤·¤Æ¥×¥é¥¤¥É¤ò»ý¤Á³¨¤òÉÁ¤À¸¤¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤Î¶¯¤µ¤ä³Ð¸ç¤¬¼«Ê¬¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼þ¤ê¤Î´Ä¶¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤º¡¢³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¤Æ¤¤¤¯¤ª±É¡Ê±þ°Ù¡Ë¤ÈËÌºØ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î2¿Í¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ëÁ±¼¡Ïº¤Î´Ø·¸À¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡Ø¤ª¡¼¤¤¡¢±þ°Ù¡ÙËÌºØ¡õ±þ°Ù¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¿Æ»Ò¤Î»þ´Ö¤ò±Ç¤¹ÆÃÊó±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤òÂåÉ½¤¹¤ëÉâÀ¤³¨»Õ¡¦³ë¾þËÌºØ¤ÎÄï»Ò¤Ç¤¢¤êÌ¼¤È¤·¤Æ¡¢¿ô½½Ç¯¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿³ë¾þ±þ°Ù¡Ê¤«¤Ä¤·¤«¤ª¤¦¤¤¡Ë¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¡£
¡¡¹â¶¶³¤¿Í¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢±þ°Ù¡¢ËÌºØ¤ÈÆ±¤¸»þÂå¤ËÀ¸¤¤¿¼Âºß¤ÎÈþ¿Í²è¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë³¨»Õ¡¦·ÌºØ±ÑÀô¡Ê¤±¤¤¤µ¤¤¡¦¤¨¤¤¤»¤ó¡Ë¡áÁ±¼¡Ïº¡Ê¤¼¤ó¤¸¤í¤¦¡Ë¡£ËÌºØ¤ÎÌç²¼À¸¤Ç¤¢¤ê¡¢±þ°Ù¤È¤Ïµ¤¿´¤·¤ì¤¿Í§¤Ç¤¢¤ê·»Äï¤Î¤è¤¦¤ÊÆ±»Ö¤À¤Ã¤¿¡£¼ã¤¯¤·¤ÆÎ¾¿Æ¤òË´¤¯¤·¡¢²ÈÂ²¤òÍÜ¤¦¤¿¤á¤Ë¿¦¶È¤È¤·¤Æ³¨»Õ¤òÀ¸¶È¤Ë¤¹¤ë¿Íµ¤³¨»Õ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼ò¤È½÷À¤ò°¦¤¹¤ë°ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤À¡£·ÚÇö¤Ê¹¾¸Í¤ÎÃË¤òÁõ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢±þ°Ù¤ÈËÌºØ¤ÎºÍÇ½¤ÈÍ£°ìÌµÆó¤Îå«¤ò´Ö¶á¤Ç¸«Â³¤±¤¿Á±¼¡Ïº¤ò¡¢¿§µ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¡¢¤«¤ÄÎäÀÅ¤ËÀ¤¤ÎÃæ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¥¯¡¼¥ë¤ÊÃËÀ¤È¤·¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â¶¶¼«¿È¤â³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¼ñÌ£¤Ç¡¢¥¢¡¼¥ÈÁ´ÈÌ¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î´§¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¡£ËÜºî¤Ç¤ÏÅö½é¤Ï³¨¤òÉÁ¤¯¥·¡¼¥ó¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢³¨¤¬ÉÁ¤±¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿´ÆÆÄ¤¬¥·¡¼¥ó¤òÄÉ²Ã¡¢»£±ÆÁ°¤Ë¹¾¸Í»þÂå¤Î³¨»Õ¤é¤·¤¯¡¢¡ÈÉ®¡É¤Ç¤Î³¨¤òÉÁ¤¯Îý½¬¤ò¤·¤ÆËÜºî¤ËÄ©¤ß¡¢·àÃæ¤Ç¤½¤ÎÏÓÁ°¤ò°ä´¸¤Ê¤¯È¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±þ°Ù¤ò±é¤¸¤ëÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢ËÌºØ¤ò±é¤¸¤ë±ÊÀ¥ÀµÉÒ¤È¤Î¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬º£²ó²ÝÂê¤È¤·¤Æ¡¢±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤òµ¤¤Ë¤»¤º¼«Á³¤Ë²ñÏÃ¤Î±éµ»¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¹ß·¤µ¤ó¤¬¼«Á³¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤Ò¤Ã¤Ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Íê¤ê¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Ï¤È¤Æ¤â¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÊý¡£´ÆÆÄ¤ÈºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤â¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ÈÊ³¤¤Î©¤¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£3¿Í¤Î´Ø·¸À¤Ï»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤â¡¢¤È¤Æ¤âµï¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö³Ø¤Ó¤Î¤¢¤ë´ü´Ö¤Ç¡¢ËèÆü¿·Á¯¤Çµ¤¹ç¤ÎÆþ¤ë»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¤ª¡¼¤¤¡¢±þ°Ù¡Ù¤Ï¡¢10·î17Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¢¨¹â¶¶³¤¿Í¤Î¡Ö¹â¡×¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¤¬Àµ¼°É½µ¡£
¢¨¹â¶¶³¤¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ú¹â¶¶³¤¿Í¡Ê·ÌºØ±ÑÀô¡ÊÁ±¼¡Ïº¡ËÌò¡Ë ¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¤º¤Ã¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÂå·à¡¢¤½¤·¤ÆÂç¿¹Î©»Ì´ÆÆÄºîÉÊ¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿Ê¬¡¢ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÁ°¤ÏÂç¿¹´ÆÆÄ¤ËËÜÆÉ¤ß¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤È¤´ÁêÃÌ¤·¤¿¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£
»£±Æ´ü´Ö¤Ï¡¢»þÂå·à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½êºî¤Ê¤É³Ø¤Ó¤¬Â¿¤¯¡¢ËèÆü¿·Á¯¤Ê1¥õ·î¤Ç¤·¤¿¡£
Ä¹ß·¤µ¤ó¤¬°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢±ÊÀ¥¤µ¤ó¤¬Í¥¤·¤¯¤·¤ã¤Ù¤ê¤ä¤¹¤¤¶õ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢»£±ÆÃæ¤â»£±Æ³°¤â3¿Í¤Î´Ø·¸À¤ò¤È¤Æ¤âµï¿´ÃÏ¤è¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÍ¤¬±é¤¸¤¿Á±¼¡Ïº¤Ï·Ú¤¯¸«¤¨¤ëÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢À¸¤¤ë¤¿¤á¤Ë²ÈÂ²¤òÍÜ¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢³¨¤òÉÁ¤¡¢¤½¤·¤Æ¿¦¤òÊÑ¤¨¤ë¸½¼Â¼çµÁ¤Ê¿ÍÊª¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö½éÍ½Äê¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿³¨¤òÉÁ¤¯¥·¡¼¥ó¤âÄ¾Á°¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢É®¤Ç³¨¤òÉÁ¤¯µ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª±É¡Ê±þ°Ù¡Ë¤¬¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò»Å»ö¤Ë¤·¤Æ¥×¥é¥¤¥É¤ò»ý¤Á³¨¤òÉÁ¤À¸¤¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤Î¶¯¤µ¤ä³Ð¸ç¤¬¼«Ê¬¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼þ¤ê¤Î´Ä¶¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤º¡¢³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¤Æ¤¤¤¯¤ª±É¡Ê±þ°Ù¡Ë¤ÈËÌºØ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î2¿Í¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ëÁ±¼¡Ïº¤Î´Ø·¸À¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£