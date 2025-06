新ミッドレンジスマホ「moto g56 5G」や「moto g86 5G」、「moto g86 power 5G」が登場!

Motorola Mobility(以下、Motorola)は29日(現地時間)、同社が展開する「moto」ブランドにおけるオールラウンドな機能を追求する「moto g」ファミリーの新商品として5G対応ミッドレンジスマートフォン(スマホ)「moto g56 5G(型番:XT2529-*)」および「moto g86 5G(型番:XT2527-*)」、「moto g86 power 5G(型番:XT2527-*)」を発表しています。各機種ともに欧州やアジアなどにて2025年5月下旬より順次発売されるとのこと。

【moto g56 5G】

5G NR: n1, n3, n5, n7, n8, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n71, n75, n77, n78

4G LTE: Band 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 71

3G W-CDMA: Band I, II, V, VIII

2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz

2

【moto g86 5G】

5G NR: n1, n3, n5, n7, n8, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n71, n77, n78

4G LTE: Band 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 71

3G W-CDMA: Band I, II, V, VIII

2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz

【moto g86 power 5G】

<moto g56 5Gおよびmoto g86 5G、moto g86 power 5Gの主な仕様> 機種 moto g56 5G moto g86 5G moto g86 power 5G 大きさ 165.75×76.26×8.35mm 161.21×74.74×7.87mm 161.21×74.74×8.65mm 重さ 200g 185g 198g 本体色 PANTONE Gray Mist

PANTONE Black Oyster

PANTONE Dazzling Blue

PANTONE Dill PANTONE Spellbound

PANTONE Cosmic Sky

PANTONE Chrysanthemum

PANTONE Golden Cypress PANTONE Spellbound

PANTONE Cosmic Sky

PANTONE Golden Cypress

PANTONE Chrysanthemum 画面 6.72型液晶

FHD+(1080×2400ドット) 6.67型有機EL

Super HD(1220×2712ドット) 6.67型有機EL

Super HD(1220×2712ドット) SoC Dimensity 7060 Dimensity 7300 Dimensity 7300 内蔵メモリー 8GB 8GB 8GB 内蔵ストレージ 256GB 256GB 512GB 外部ストレージ microSDXC ー ー 背面カメラ 50MP(広角)

8MP(超広角) 50MP(広角)

8MP(超広角) 50MP(広角)

8MP(超広角) 前面カメラ 32MP(広角) 32MP(広角) 32MP(広角) 電池容量 5200mAh 5200mAh 6720mAh 急速充電 最大30W 最大30W 最大30W 充電端子 USB-C(USB2.0) USB-C(USB2.0) USB-C(USB2.0) イヤホンマイク端子 ⚪︎(3.5mm) ー(USB-C) ー(USB-C) スピーカー デュアルステレオ デュアルステレオ デュアルステレオ Dolby Atmos ⚪︎ ⚪︎ ⚪︎ NFC △(販売国・地域ごと) ⚪︎ ⚪︎ 生体認証 顔、指紋 顔、指紋 顔、指紋 OS Android 15 Android 15 Android 15

価格はイギリスではmoto g56 5Gが199.99ポンド(約39,000円)、moto g86 5Gが280.00ポンド(約54,000円)、moto g86 power 5Gが299.99ポンド(約58,000円)、ドイツではmoto g56 5Gが250.00ユーロ(約41,000円)、moto g86 5Gが299.99ユーロ(約49,000円)、moto g86 power 5Gが329.99ユーロ(約54,000円)などとなっています。なお、現時点では各機種ともに日本での販売については明らかにされていませんが、すでに紹介しているように米連邦通信委員会(FCC)にてmoto g56 5Gとなる「XT2529-3」および「XT2529-4」が認証されており、ベースモデルが「XT2529-1」であり、XT2529-1が開発コード名「Bogota」であるのに対し、XT2529-3とXT2529-4は「Bogota Japan」とされているため、日本向けモデルであることが示唆されていることから日本でもmoto g56 5Gが発売される見込みです。moto g56 5Gおよびmoto g86 5G、moto g86 power 5GはともにMotorolaが展開するエントリーからミッドレンジクラスのmotoブランドにおいて上位機となり、新たにIP68の防水(IPX8)および防塵(IP6X)に加えて高温・高圧の水に対する防水にも対応するIPX9にも準拠し、さらに画面は強化ガラス「Gorilla Glass 7i」で覆われて傷が付きにくく割れにくくなっており、米軍調達基準「MIL-STD-810H」(以下、MIL)に準拠した耐衝撃(落下)などの16項目の耐性能も備えています。また外観も上位機の「motorola edge」シリーズと同じスリムでスタイリッシュなデザインとなり、本体色もこれまでのPANTONE(以下、パントーン)と複数年に渡るパートナーシップに基づいてPantone Color Instituteとのコラボレーションで厳選された“PANTONE”カラーが採用され、洗練されたカラーとスタイルとなっています。各機種の違いはチップセット(SoC)や内蔵ストレージ、画面、電池容量、カメラなどとなっていますが、ともにパワフルなバッテリー駆動時間と驚異的なエンターテイメントなどに重点を置いた独自の機能を備えています。moto g56 5Gは日本でもこれまでに「moto g53j 5G」や「moto g52j 5G」などが販売されてきたmoto g5* 5Gシリーズの最新機種で、上述通りに新たにIP68やIP69に準拠した防水・防塵に対応したほか、MIL規格に準拠した1.2メートルからの落下テストをクリアした耐衝撃性能や極端な温度・圧力変化、凍結などの16項目の耐性能を備えており、スタイリッシュなデザインと魅力的な“PANTONE”カラーの本体色、プレミアム仕上げのフェイクレザー処理されたソフトな感触の背面パネルで洗練されたスタイルとなっています。画面は上部中央にパンチホールを配置したアスペクト比9:20の縦長な約6.72インチFHD+(1080×2400ドット)液晶ディスプレイ(約392ppi)を搭載し、最大120Hzリフレッシュレートに対応し、画面占有率は87%に達しており、超低音ステレオスピーカーと立体音響技術「Dolby Atmos」によって臨場感溢れるエンターテイメント体験をもたらします。また画面はGorilla Glass 7iで覆われ、フレームはプラスチック製となっているとのこと。サイズは165.75×76.26×8.35mm、質量は約200g。本体色は黒色系のPANTONE Black Oyster、濃青色系のPANTONE Dazzling Blue、渋緑色系のPANTONE Dill、灰色系のPANTONE Gray Mistの4色展開。パンチホール部分には約3200万画素CMOS(1画素0.7μm、4in1)/広角レンズ(F2.2)のフロントカメラが内蔵され、顔認証に対応しており、生体認証としては側面指紋センサーも搭載しています。またリアカメラは以下のデュアル構成に。<フロントカメラ>・約3200万画素CMOS(1画素0.7μm、4in1)/広角レンズ(F2.2)<リアカメラ>・約5000万画素CMOS(1画素0.8μm、4in1、PDAF)/広角レンズ(F1.8)・約800万画素CMOS(1画素1.12μm)/超広角レンズ(F2.2、画角118°、マクロ、デプス)メインとなる広角カメラのセンサーにはソニー製「LYTIA 600」が用いられ、鮮明なディテールで美しい写真を撮影でき、4つの画素を1つにまとめるクアッドピクセルテクノロジーによって昼夜を問わずシャープな写真を実現します。また超広角カメラは標準レンズの4倍の領域をフレーム内に捉え、AI機能「moto ai」とフォトエンハンスメントエンジンによって動きの速い冒険や暗い場所での静かな瞬間の記録を容易にし、いつでも鮮明な写真を撮影できます。さらに大容量5200mAhバッテリーによって1回の充電で最大40時間の仕事や遊びが楽しめ、電池残量が少なくなった場合にも最大30Wの急速充電「TurboPower 30」によってわずか数分で数時間分の電力を供給できます。SoCは6nmプロセスで製造されたMediaTek製「Dimensity 7060」(オクタコアCPU「2.6GHz Cortex-A78コア×2+2.0GHz Cortex-A55コア×6」、GPU「900MHz IMG BXM-8-256」)で高速で応答性の高いパフォーマンスを発揮します。主な仕様は8GB内蔵メモリー(RAM)および256GB内蔵ストレージ、microSDXCカードスロット(最大2TB)、USB Type-C端子(USB 2.0)、3.5mmイヤホンマイク端子、ステレオスピーカー、デュアルマイク、Wi-Fi 5、Bluetooth 5.3、NFC、位置情報取得(A-GNSS:GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou、QZSS)、近接センサー、加速度センサー、環境光センサー、ジャイロセンサー、SARセンサー、電子コンパスなど。SIMはnanoSIMカード(4FF)スロットが1つとeSIMのデュアルSIMに対応しており、携帯電話ネットワークの対応周波数帯は欧州など向けモデルでは以下の通り。OSはAndroid 15がプリインストールされており、最新のSmart Connect AI搭載機能によって補完されています。これにより、シームレスなマルチデバイスによる生産性やエンターテイメント、そして接続性を実現してより短時間でより多くのことを達成し、その過程で楽しみながら作業を進めることができるということです。また法人向けにBusiness Edition Bundleも用意され、ThinkShield for mobileによって堅牢なデータセキュリティーを実現するほか、IT部門がリモートで容易に管理できるようにする「Moto Device Manager」や大量展開と効率的なオンボーディングを実現する「Zero Touch Management」の1年間のライセンスが含まれています。またBusiness Edition Bundleには紛失または盗難にあったデバイスをファームウェアレベルでロックまたは無効化する機能をIT管理者に提供する「Moto Safe」も含まれています。さらに、1年間のMoto Software Controlも含まれ、さらに法人顧客がOSバージョンアップとセキュリティーアップデートを管理するのに役立ち、1年間の追加保証やクリーンなOS体験、MotorolaのCOオフセットサービスが付属し、一部の市場ではハンドストラップやタフネスカバー、画面保護フィルムなどの追加アクセサリーが付属しています。moto g86 5Gは主要なトピックはmoto g56 5Gと同じですが、画面やSoCが強化されており、画面は上部中央にパンチホールを配置したアスペクト比9:20の縦長な約6.67インチSuper HD(1220×2712ドット)pOLED(有機EL)ディスプレイ(約446ppi)を搭載し、最大120Hzリフレッシュレートや最大輝度4500nits、10bitカラー(1億色表示)、HDR10+に対応し、画面占有率は90%に達しており、サイズは約161.21×74.74×7.87mm、質量は約185gで、本体色はPANTONE SpellboundおよびPANTONE Cosmic Sky、PANTONE Chrysanthemum、PANTONE Golden Cypressの4色展開です。SoCはMediaTek製「Dimensity 7300」を搭載し、8GB RAMおよび256GB内蔵ストレージ(uMCP)で。またカメラは以下の構成で、リアカメラのメインセンサーはSony LYTIA 600を採用しており、クアッドピクセルテクノロジーで低照度感度が4倍向上して昼夜を問わずによりシャープで鮮やかな写真を撮影できるほか、光学式手ぶれ補正(OIS)によって凹凸のある状況でもブレのない写真や動画を撮影可能です。またmoto aiを搭載した写真強化エンジンで複数の撮影モードの設定を適用し、より細かいディテールと最高の画質を実現します。<フロントカメラ>・約3200万画素CMOS(1画素0.7μm、4in1)/広角レンズ(F2.2)<リアカメラ>・約5000万画素CMOS(1画素0.8μm、4in1、PDAF)/広角レンズ(F1.8、OIS)・約800万画素CMOS(1画素1.12μm)/超広角レンズ(F2.2、画角118°、マクロ、デプス)その他の仕様では5200mAhバッテリーおよびUSB Type-C端子(USB 2.0)、急速充電(最大30W)、顔認証、画面内指紋認証、Wi-Fi 6、Bluetooth 5.3、NFC、デュアルスピーカー、ハイレゾ音源、Dolby Atmos、デュアルマイク、位置情報取得(A-GNSS:GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou、QZSS)、近接センサー、加速度センサー、環境光センサー、ジャイロセンサー、SARセンサー、電子コンパスなど。SIMはnanoSIMカード(4FF)スロットが1つとeSIMのデュアルSIMに対応しており、携帯電話ネットワークの対応周波数帯は欧州など向けモデルでは以下の通り。OSはAndroid 15がプリインストール。moto g86 power 5Gはさらにmoto g86 5Gと画面やSoCも同様となっており、違いとしてはバッテリー容量が6720mAh、内蔵ストレージが512GBに増量され、サイズは約161.21×74.74×8.65mm、質量は約198gで、本体色はPANTONE SpellboundおよびPANTONE Cosmic Sky、PANTONE Chrysanthemum、PANTONE Golden Cypressの4色展開です。なお、moto g86 5Gおよびmoto g86 power 5Gは外部ストレージスロットや3.5mmイヤホンマイク端子は非搭載となっています。

記事執筆:memn0ck

