¥â¡¼¥¹¤Ï¡Öµ¥¼Ö¤ÎÁë¡×¤«¤é¸«¤Ä¤±¤¿¡ÖÂç¿¹³ÄÍ¡×¤ò¡ÖÈ¯·¡Æ»¶ñ¤Ê¤·¡×¤ÇÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤¿¡ª¡ÄÆüµ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¶²¤ì¤È¶½Ê³¡×
ÄÌ¹ÔÃæ¤Îµ¥¼Ö¤ÎÁë¤«¤é¡Ö³µõ¡×¤òÈ¯¸«
ÆüËÜ¤È¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¹ñ¤Ê¤Î¤«¡£¼Ò²ñ¤¬º®Íð¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÆüËÜ¤È¤¤¤¦¹ñ¤Î¤¢¤êÊý¤ò¡¢Îò»ËÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤Ê»ëÅÀ¤ò¼ø¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¡ØÆüËÜ¤½¤ÎÆü¤½¤ÎÆü¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò³Ø½ÑÊ¸¸Ë¡Ë¤È¤¤¤¦½ñÀÒ¤Ç¤¹¡£
Ãø¼Ô¤Ï¡¢¥¨¥É¥ï¡¼¥É¡¦S¡¦¥â¡¼¥¹¡£1838Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥á¥¤¥ó½£¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Æ°Êª³Ø¼Ô¤Ç¤¹¡£
1877Ç¯6·î¡¢39ºÐ¤Î¥â¡¼¥¹¤Ï¡¢ÆüËÜ¶á³¤¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¡ÖÏÓÂÎà¡×¤ÎÉ¸ËÜ¤òºÎ½¸¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ë¤Ï2Ç¯´ÖÂÚºß¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¢¤¤¤À¤ËÂç¿¹³ÄÍ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤Ï¡¢¥â¡¼¥¹¤¬ÆüËÜ¤Ç¸«Ê¹¤¤·¤¿¤³¤È¤ò¤Ä¤Ö¤µ¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿°ìºý¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤ÎÆüËÜ¤Î¤¢¤ê¤è¤¦¤¬¡¢°ì¿Í¤Î¸¦µæ¼Ô¤ÎÌÜ¤ò¤È¤ª¤·¤Æ¡¢¤¢¤¶¤ä¤«¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥â¡¼¥¹¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡ÖÂç¿¹³ÄÍ¡×¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Æ±½ñ¤è¤ê°úÍÑ¤·¤Þ¤¹¡ÊÆÉ¤ß¤ä¤¹¤µ¤Î¤¿¤á¡¢²þ¹Ô¤Ê¤É¤òÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£
¡ö¡ö¡ö
¡Ò²£ÉÍ¤Ë¾åÎ¦¤·¤Æ¿ôÆü¸å¡¢½é¤á¤ÆÅìµþ¤Ø¹Ô¤Ã¤¿»þ¡¢ÀþÏ©¤ÎÀÚ³ä¤Ë³³Ì¤ÎÂÏÀÑ¤¬¤¢¤ë¤Î¤ò¡¢ÄÌ¹ÔÃæ¤Îµ¥¼Ö¤ÎÁë¤«¤é¸«¤Æ¡¢»ä¤ÏÂ¨ºÂ¤Ë¤³¤ì¤òËÜÅö¤ÎKjoekkenmoedding¡Ê³ÔÒ¡Ë¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤¿¡£
»ä¤Ï¥á¥¤¥ó½£¤Î³¤´ß¤Ç³ÄÍ¤òÂô»³¸¦µæ¤·¤¿¤«¤é¡¢¤³¤³¤Ë¤¢¤ëÊª¤ÎÀ¼Á¤â¤¹¤°Ç§¤á¤¿¡£»ä¤Ï¿ô¥±·î´Ö¡¢Ã¯¤«¤¬»ä¤è¤êÀè¤Ë¤½¤³¤Ø¹Ô¤¤Ï¤·¤Þ¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÀä¤¨¤º¶²¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î³ÔÒ¤òË¬¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»ä¤¬¤³¤ÎÂÏÀÑ¤ÎÀ¼Á¤òÏÃ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¸Éô¾ÊÆÄ³Ø¤Î¥É¥¯¥¿¥¢¡¦¥Þ¥ì¡¼¤¿¤À°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£
È¯·¡Æ»¶ñ¤Ï»ý»²¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿
º£¤äÂç³Ø¤Ë±÷¤±¤ë»ä¤Î»Å»ö¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÏÂÏÀÑ¤ò¸¡ºº¤¹¤ë½àÈ÷¤Ë¤È¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¡£Àè¤º»ä¤ÏÅ´Æ»¤Î´ÆÍý¼Ô¤«¤é¡¢¤½¤Î½êÍÃÏ¤ËÆþ¤ê¹þ¤àµö²Ä¤ò¼õ¤±¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ì¡£¤³¤ì¤ÏÊ¸Éô¾Ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£´Ö¤â¤Ê¤¯Å´Æ»¤Îµ»»ÕÄ¹¤«¤é¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¼ê»æ¤¬Íè¤¿¡£
Áí¤Ù¤Æ¤ÎÀþÏ©¹©É×Åù¡¹¡¹¤Ø
¤³¤Î¼ê»æ¤Î»ý»²¿Í¡ÊÊ¸Éô¾Ê¶µ¼ø¤Î°ì¿Í¤Ê¤ê¡ËµÚ¤ÓÆ±È¼¤Î³ØÀ¸¤ËËÜ·î½½Ï»ÆüÆüÍËÆüÀþÏ©¤Ë¤½¤¦¤ÆÊâ¤ÈàÅù¤¬´õË¾¤¹¤ë¹©»ö¤Î¸¡ºº¤òµö²Ä¤¹¤Ù¤·
ÈàÅù¤ÏÎó¼Ö¤òÈò¤±³î¤Ä¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹©»ö¤Ë´³¾Ä¤»¤¶¤ë¤Ù¤·
¹©Éô¾ÊÅ´Æ»¶É·úÃÛµ»»ÕÄ¹
¥¨¥ë¡¦¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É
ÅöÆüÄ«Áá¤¯¡¢»ä¤Ï¾¾Â¼»áµÚ¤ÓÆÃÊÌ³ØÀ¸Æó¿Í¤È¶¦¤Ë½ÐÈ¯¤·¤¿¡£¼ê»æ¤ÎÊ¸¶ç¤Ç¡¢ÀþÏ©¾å¤Ç¥·¥ã¥Ù¥ë¤äÄáÓÜ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ïµö¤µ¤Ì¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²æ¡¹¤Ï¾®¤µ¤ÊäÆ¤òÆó¤Ä»ý¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢È¯·¡Æ»¶ñ¤Ï»ý»²¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
²æ¡¹¤ÏÅìµþ¤«¤éÏ»Ëé¡Ê¥Þ¥¤¥ë¡Ë¤ÎÂç¿¹¤Þ¤Çµ¥¼Ö¤Ë¾è¤ê¡¢¤½¤ì¤«¤éÃÛÄé¤Þ¤Ç¤ÎÈ¾Ëé¤Ï¡¢ÀþÏ©¤òÊâ¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£ÅÓÃæ»ä¤Ï³ØÀ¸Ã£¤Ë¸þ¤Ã¤Æ¡¢²æ¡¹¤¬¸ÅÂå¤Î¼êÀ½Æ«´ï¡¢ºÙ¹©¤ò¤·¤¿¹ü¡¢¤½¤ì¤«¤é¶²¤é¤¯¡¢ÁÆËö¤ÊÀÐ´ï¤ò¶Ï¤«È¯¸«¤¹¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤È¤ò¸ì¤ê¡¢¼¡¤®¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥ó¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤¬¥Ð¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯±è´ß¤Ç³ÄÍ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢¿·±ÑÍö¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡ËµÚ¤Ó¥Õ¥í¥ê¥À¤Î³ÄÍ¤Ë½¢¤¤¤Æ¡¢´ÊÃ±¤ËÏÃ¤·¤ÆÊ¹¤«¤»¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¸½¾ì¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤äÈÝ¤ä¡¢²æ¡¹¤Ï¸ÅÂåÆ«´ï¤ÎÁÇÀ²¤·¤¤ÇËÊÒ¤ò½¦¤¤»Ï¤á¡¢³ØÀ¸Ã£¤Ï»ä¤¬°ÊÁ°¤³¤³¤ØÍè¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤Ä¥¤Ã¤¿¡£
»ä¤Ï¤¦¤ì¤·¤µ¤ÎÍ¾¤ê¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢³ØÀ¸Ã£¤â»ä¤ÎÇ®Ãæ¤ËÃç´ÖÆþ¤ê¤·¤¿¡£
²æ¡¹¤Ï¼ê¤Ç·¡¤Ã¤Æ¡¢¤³¤í¤¬¤ê½Ð¤·¤¿ºÕ´ä¤ò¸¡ºº¤·¡¢¤½¤·¤ÆÄÁ´ñ¤Ê·Á¤ÎÆ«´ï¤òÂô»³¤È¡¢ºÙ¹©¤·¤¿¹üÊÒ¤ò»°¸Ä¤È¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¾Æ¤¤¤¿Ç´ÅÚ¤Î¾®Ç×°ìËç¤È¤òºÎ½¸¤·¤¿¡£¤³¤Î¹ñ¤Î¸¶½»Ì±¤ÎÀ¾õ¤Ï¡¢Á°¤«¤éÂç¤Ê¤ë¶½Ì£¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤Þ¤¿¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¤«¤Ä¤Æ¸¦µæ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÂçÀÚ¤ÊÈ¯¸«¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ó
¡ö¡ö¡ö
¤µ¤é¤Ë¡Ú¤Ä¤Å¤¡Û¡Ò1877Ç¯6·î¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤¬¡ÖÆüËÜ¤ÎÀÖ¤óË·¡×¤ò¸«¤Æ¶Ã¤¤¤¿¥ï¥±¡Ó¤Ç¤Ï¡¢¥â¡¼¥¹¤¬¶Ã¤¤¤¿ÆüËÜ¿Í¤Î¡ÖÀÖ¤óË·¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ëÂÖÅÙ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û1877Ç¯6·î¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤¬¡ÖÆüËÜ¤ÎÀÖ¤óË·¡×¤ò¸«¤Æ¶Ã¤¤¤¿¥ï¥±