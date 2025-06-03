¡Ö¥Æ¥ì¥³¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦ÍÑ¸ì¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡ª¡ÚÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¡Û

¼Ì¿¿³ÈÂç

³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤­¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤­¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª

¡Ö¥Æ¥ì¥³¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¸ì¡©

¡Ö¥Æ¥ì¥³¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©

Éþ¤òÎ¢É½¤ËÃå¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤­¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò»È¤¨¤Þ¤¹¡£

¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©

Àµ²ò¤Ï¡Ö¤¢¤Ù¤³¤Ù¡¢¸ß¤¤°ã¤¤¡×¤òÉ½¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª

¥Æ¥ì¥³¤È¤Ï¡¢¼ç¤Ë´ØÀ¾ÃÏÊý¤Ê¤É¤Ç¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ëÊý¸À¤Î°ì¼ï¤Ç¤¹¤¬¡¢±¿Á÷¶È³¦¤äÊüÁ÷¶È³¦¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È³¦¤Ê¤É¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

Éþ¤òÎ¢É½È¿ÂÐ¤Ë¾ö¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢»ñÎÁ¤ä²ÙÊª¤Ê¤É¤ÎÁ÷¤êÀè¤ò¤Û¤«¤ÎÊª¤ÈÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤­¤Ë»È¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤è¡£

¤½¤ó¤Ê¥Æ¥ì¥³¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¢²ÎÉñ´ì¤Ë¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢2¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ëµÓËÜ¤ò¸ò¸ß¤Ë¾å±é¤¹¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤¹¤Î¤À¤È¤«¡£

¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ

¡¦¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¼­Àô¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë
¡¦¡ØDonami¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë

¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô