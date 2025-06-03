¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉÝ¤¤¡ª¡×Í¦´º¤ÊÂ©»Ò¤¬3Ê¬¤Ç¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¡Ä¥Ñ¥Ñ¥Þ¥Þ¤ËÆÏ¤¤¤¿¡ÈÆÈÆÃ¤¹¤®¤ëSOS¡É¤Ë1200¤¤¤¤¤Í¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
Â©»Ò¤ÎÍ¦µ¤¤¢¤ëÄ©Àï¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê
¤¢¤ëÌë¡¢Åê¹Æ¼Ô¡¦·î²¬Í´²ð ¿´Â¡³°²Ê(@TsukiokaYusuke)¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¤¬¡Ö°ì¿Í¤Ç¿²¤ë¡×¤ÈÀë¸À¡£¤·¤«¤·¡¢3Ê¬¸å¤Ë¤Ï¡Ä¡©
¡Öº£Æü¤Ï°ì¿Í¤Ç¿²¤ë¤«¤é¡×¤ÈÂ©»Ò¤Ë¸À¤ï¤ì¤ÆºÊ¤¬¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡Ö¾¯¤·¼ä¤·¤¤µ¤¤â¤¹¤ë¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢3Ê¬¸å¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤ÑÉÝ¤¤¤Ç¤·¤ç😡¡×¤È¥¥ìµ¤Ì£¤ÇºÊ¤òÏ¢¤ìÌá¤·¤Ë¤¤¿¤Î¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£3Ê¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¨¤é¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤Û¤ó¤Î3Ê¬¤È¤Ï¤¤¤¨¡Ö°ì¿Í¤Ç¿²¤ë¡×¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤Ê°ìÊâ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÄ©Àï¤Ë¿´¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤¹¤°¤ËÌá¤Ã¤Æ°Â¿´¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤Ã¤«¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ó¤À¤Í¡£¤¨¤é¤¤¤¨¤é¤¤¡×¡ÖÂ©»Ò¤µ¤óŽ¤¤â¤¦¾¯¤·»Ò¤É¤â¤Î»þ´Ö¤¬É¬Í×¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ä¥ó¤È¥Ç¥ì¤¬¤¦¤Þ¤¯»È¤¤Ê¬¤±¤é¤ì¤Æ¤Æ¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤ÑÉÝ¤¤¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¤ÈÏ¢¤ìÌá¤·¤ËÍè¤¿Â©»Ò¤µ¤ó¤«¤é¡¢¿Æ»Ò¤Îå«¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¡¢°ìÊâ¿Ê¤ó¤ÇÈ¾ÊâÌá¤Ã¤Æ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¹¤°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¾Ð¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´èÄ¥¤Ã¤¿3Ê¬´Ö¤òË«¤á¤Æ¤¢¤²¤ë¥Ñ¥Ñ¤âÁÇÅ¨¡£²¹¤«¤¤²ÈÂ²¤Î¶õµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢¿´¤¬¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ëÅê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡£
µ»öºîÀ®: nao16
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë