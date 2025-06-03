Åìµþ¡Á¿ÀÆàÀî¤Î¡Ö¿·¥ë¡¼¥È¡×Á´ÄÌ¡ª ¡Ö¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡×¤Î´î¤Ó¤ÎÀ¼¤ËÈ¿¶ÁÂ¿¿ô¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ê¤¢¡×¡Ö¶½Ì£¿¼¤¤¡× Ç°´ê¤ÎÅÔ»Ô·×²èÆ»Ï©¡Ö°ð¾ëÆîÂ¿ËàÀþ¡×2·î³«ÄÌ¤Ç¡ÖÁáÂ®Áö¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤â³«ÄÌÍâÆü¤ËÁö¹Ô¡¡È¿¶ÁÂ¿¿ô
¡¡ÅìµþÅÔ¤È¿ÀÆàÀî¸©¤ò¤Ä¤Ê¤°¿·¤¿¤ÊÅÔ»Ô·×²èÆ»Ï©¡Ö°ð¾ëÆîÂ¿ËàÀþ¡×¤¬2025Ç¯2·î10Æü¤Ë³«ÄÌ¡£
¡¡¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤âÁáÂ®¸½ÃÏ¤òÁö¹Ô¤·¡¢´î¤Ó¤ÎÀ¼¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤È¤³¤íÏÃÂê¤Ë¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤âÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶ÊØÍø!? ¤³¤ì¤¬¡Ö¿·¤¿¤ÊÅÔ¸©¶Æ»Ï©¡×¤Î¥ë¡¼¥È¤È³«ÄÌÄ¾¸å¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡Ê26Ëç¡Ë
¡¡2·î¤Ë³«ÄÌ¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢°ð¾ë»ÔÆâ¤Ç³«È¯À°È÷Ãæ¤Î¡ÖÆî»³ÃÏ¶è¡×¤ò¤Ä¤é¤Ì¤¯ÅÔ»Ô·×²èÆ»Ï©¡Ö°ð¾ëÆîÂ¿ËàÀþ¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È°ð¾ë±ØÆîÅì¤ÎµÖÎÍÃÏÂÓ¤Ë¹¤¬¤ë¥Ë¥å¡¼¥¿¥¦¥ó¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ëÆ»Ï©¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÁ´ÄÌ¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥é¥ó¥Éºä¡×¤ò·ÐÍ³¤·ÅÔ¸©¶¤ò±Û¤¨¤ÆµÖÎÍ¤ÎÆîÂ¦¤Ç¤¢¤ëÀîºê»ÔÆâ¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æî»³ÃÏ¶è¤Ë¤È¤Ã¤Æµþ²¦ÁêÌÏ¸¶Àþ¤Î°ð¾ë±Ø¤¬ºÇ´ó¤ê±Ø¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢»³¤ò±Û¤¨¤Æ¾®ÅÄµÞ¤ÎÆÉÇä¥é¥ó¥ÉÁ°±Ø¤Ø¤â¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Àîºê»ÔÂ¦¤«¤éÉÜÃæÊýÌÌ¤Ø¤â¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2021Ç¯¤Ë¤Ï¤³¤ì¤ËÀè¹Ô¤·¤Æ¡¢ÅìµþÂ¦¤ÈÀîºêÂ¦¤Î¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥ÉÃÏ¶è¤ò¤Ä¤Ê¤°»³Æ»¤òºÆÀ°È÷¤·¤¿¡Ö°ð¾ë¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥Éºä¥È¥ó¥Í¥ë¡×¤¬³«ÄÌ¡£¤½¤Î¡Ö¥ë¡¼¥×ÉôÊ¬¡×¤Ëº£²ó¤Î°ð¾ëÆîÂ¿ËàÀþ¤¬ÀÜÂ³¤·¤¿·Á¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¿·µå¾ì¤È¼þÊÕ»ÜÀß¤ò¤½¤Ê¤¨¤¿¡ÖÅìµþ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¡×¤¬À°È÷Ãæ¡£³«¶È¸å¤ÏÍøÍÑ¼Ô¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢¼þÊÕ¤ÎÆ»Ï©À°È÷¤¬¿Ê¹ÔÃæ¡£
¡¡Æ»Ï©À°È÷·×²è¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ãæ±ûÆ»°ð¾ëIC¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡Ö°ð¾ëÂç¶¶¡×¤«¤é¤µ¤é¤ËÆî²¼¤·¡¢Æî»³ÃÏ¶è¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ëºÇ¸å¤Î¶è´Ö¤â¹©»ö¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ë¡¼¥×¾õ¤À¤Ã¤¿¡Ö¥é¥ó¥Éºä¡×¤Ï¾ÍèÅª¤Ë½½»úÏ©¤È¤·¤Æ´°À®¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤³¤ÎÇ°´ê¤Î¿·Æ»Ï©¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¼«Å¾¼Ö¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥¹¤Î¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¿ù±º²Â»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¿ù±º¤µ¤ó¤Ï¡¢³«ÄÌÍâÆü¤Î2·î21Æü¡¢ÁáÂ®¸½ÃÏ¤ò¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¡£¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡Ö³«ÄÌÄ¾¸å¤Ë»ä¤âÄÌ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¼«Å¾¼ÖÆ»¤ÏÁö¤ê¤ä¤¹¤¯¤ÆÅ¬ÅÙ¤Ê¼ÐÅÙ¡£³¹¤¬¸«ÅÏ¤»¤Æµ¤»ý¤Á¤è¤¯Áö¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï450·ï°Ê¾å¤ÎÂ¿¿ô¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡ÖÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¤§¡¼¡×¡Ö¤¨¡¼¤¹¤´¤¤²¿¤³¤ì¡£Áö¤ê¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·°ð¾ë»Ô¤Î¹â¶¶¾¡¹À»ÔÄ¹¤â¡Ö¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ë¤â¡¢ÁáÂ®¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ÎÆ»¤¤¤¤¤è¤Í¡×¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡¢¤³¤Î¹©»ö¤Î¶è´Ö¡×¡Ö°ð¾ë»Ô¤¹¤´¤¤¤Ê¤¡¡×¤È´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬¡£
¡¡¤Þ¤¿¿ù±º¤µ¤ó¤â¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÌ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤â¡ÖÂ¿Ëà¤ÎµÖÎÍÃÏÂÓ¤ò±ª²ó¤·¤Æ¤¿Æ»Ï©¡¢¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¶½Ì£¿¼¤¤¡£¤Ò¤È¤Þ¤º¼«Å¾¼Ö¤ÇÁö¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤À¤ï¡×¤È¡¢´Ø¿´¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£