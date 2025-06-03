6800Ëü¿Í¤¬ÈïºÒÍ½Â¬¤µ¤ì¤ëÆî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì¡ÄÃÏ¿Ì¤Ç¤âÊ®²Ð¤Ç¤â¡¢¤Þ¤ºÅÅµ¤¤¬»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤Ù¤È÷¤¨¤È¤Ï¡ÄµþÂçÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤¬¶µ¤¨¤ëÁÛÄê³°¤Î»þÂå¤òÀ¸¤»Ä¤ë¥³¥Ä
2030Ç¯Âå¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì¡£ÆüËÜ¹ñÌ±1²¯2500Ëü¿Í¤Î¤¦¤Á¤Î6800Ëü¿Í¤¬ÈïºÒ¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ¤Á½Í¤ÎºÒ³²¤«¤é¿È¤ò¼é¤ë¤Ë¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£
¡Ú²èÁü¡ÛµþÂçÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ë»î¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤³¤È
¡Ø¡ÖÃÏ¿Ì¡×¤È¡Ö²Ð»³¡×¤Î¹ñ¤ËÊë¤é¤¹¤¢¤Ê¤¿¤ËÂ£¤ë Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÃÏ³Ø¤Î¶µ¼¼¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê¡¢°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬À¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤Ë
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éµ¯¤³¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«Á³ºÒ³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë°Ü¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤º¹ñ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÆâ³ÕÉÜ¤ÈÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Èµ¤¾ÝÄ£¤¬È¯É½¤¹¤ëÆî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì¤Î¾ðÊó¤Ï¤È¤Æ¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¤¹¤°¤ì¤¿ÃÏµå²Ê³Ø¼Ô¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢²Ê³ØÅª¤Ë¤â´Ö°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤è¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¬¤È¤ä¤«¤¯¸À¤¦¶Ú¹ç¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢°õ¾Ý¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö±ó¤¯¤ÇÌò¤ËÎ©¤Ä¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£´ÖÀÜÅª¤È¤Ç¤â¸À¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Þ¤º¡¢¹ñ¤¬½Ð¤¹¾ðÊó¤À¤«¤é¡¢Ã¯¤«¤¬º¤¤ë¤è¤¦¤ÊÀí¤Ã¤¿¾ðÊó¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¸Ä¡¹¤ÇÄ´À°¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤Æ·è¤á¤ë¤È¡¢·ë¶É¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¿®¤¸¤¹¤®¤ë¤Î¤â¤è¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò±ÆÝ¤ß¤Ë¤¹¤ë¤È¡ÖÁÛÄê³°¡×¤Î¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤ÎÂÐ±þ¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Á³³¦¤Ç¤ÏÍ½Â¬¤È°ã¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤è¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Èー¥êー¤¬°ìÊ¬¸å¤â¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ËÍ¤¿¤Á¿Í´Ö¤Ï¤¹¤°¤ì¤¿¤â¤Î¤¬´¤²ò¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¥Õ¥¿¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¼Â¤Ï¤½¤¦¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éÆ¬¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¹ñ¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ë¤«¤¯¶ñÂÎÅª¤ÊËÉºÒ·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹ñ¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤ÎÀ°È÷¤Ê¤É¡¢¸Ä¿Í¤Ç¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¹ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤Ï¤êºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡Ö¸Ä¿Í¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤À¤Ã¤ÆÆî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì¤Ç¤ÏÆüËÜ¹ñÌ±1²¯2500Ëü¿Í¤Î¤¦¤Á¤Î6800Ëü¿Í¤¬ÈïºÒ¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¹ñ¤ËÇ¤¤»¤¤ë¤Ë¤ÏÂ¿¤¹¤®¤ë¿ô»ú¤Ç¤¹¡£¹ñ¤ËÍê¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¹ñ¤Ï¹ñ¡¢¸Ä¿Í¤Ï¸Ä¿Í¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¸Ä¿Í¤Ç¤Ï¿å¤ä¿©ÎÁ¡¢°åÌôÉÊ¡¢´Ê°×¥È¥¤¥ì¤Ê¤É¤ÎÈ÷Ãß¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Âð¤ÎÂÑ¿ÌÊä¶¯¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤¬½õ¤«¤ë¡¢²ÈÂ²¤¬½õ¤«¤ë¡¢¿ÆÀÌ¤¬½õ¤«¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤é¡¢·ë¶É¡¢¤½¤ì¤Ç6800Ëü¿Í¤¬½õ¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ã¯¤«¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È»×¤¦¤È¡¢½õ¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¿Í¤â°ì½ï¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿Í¤Ç¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤â»ö¼Â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÉÔ³ÎÄê¤Ê»þÂå¡¢ÁÛÄê³°¤Î»þÂå¤òÀ¸¤»Ä¤ë¥³¥Ä¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¹ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤Ç¤â¤É¤¦¤Ë¤«¤¹¤ë¤ÈÆ¬¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Î¤¿¤á¤Ë»î¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È
2018Ç¯9·î¤ËËÌ³¤Æ»ÃÀ¿¶ÅìÉôÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤ÆËÌ³¤Æ»¤ÎÁ´°è¤ÇÄäÅÅ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÌ³¤Æ»¤ÏÀéÅç³¤¹Â¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢Æî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¿´ÇÛ¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¤Ï´¨ÎäÃÏ¤Ê¤Î¤Çµ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀã¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤«¤é²áÁÂ¤È¤¤¤¦¤«¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢½õ¤±¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ë¤«¤Ê¤ê¤Îµ÷Î¥¤ò°ÜÆ°¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤È¡¢¤³¤³¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤¬ÅÅµ¤¤Î»ÈÍÑ¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ¡¢¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë¤±¤ì¤É¡¢ÅÅµ¤¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Î¤È¤³¤í¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¸í²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤Ã¤ÆÃÏ¿Ì¤Ç¤â¡¢²Ð»³¤ÎÊ®²Ð¤Ç¤â¡¢¶ËÃ¼¤Ê´¨Îä²½¤Ç¤â¡¢¤Þ¤ºÅÅµ¤¤¬»ß¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤ÏÅÅµ¤¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÂçÀÚ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿È¤Î²ó¤ê¤Î¤³¤È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ÏÇÀºîÊª¤ÎÀ¸»º¤Ë¤âÅÅµ¤¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢±¿ÈÂ¤â¤½¤¦¤À¤«¤éÊªÎ®¤â»ß¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÅÅµ¤¤Ê¤·¤Ç¤É¤ì¤À¤±Êë¤é¤»¤ë¤«¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ËÍ¤¬Äó°Æ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢1Æü¤Ë3»þ´Ö¤ÏÅÅµ¤¤Ê¤·¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÎÍ§Ã£¤¬Ìë9»þ¤«¤é¸áÁ°0»þ¤Þ¤ÇÅÅµ¤¤ò¾Ã¤·¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥á¥¤¥ó¥Ö¥ìー¥«ー¤ò¥Ð¥Á¥Ã¤ÈÍî¤È¤¹´¶¤¸¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÁ´Éô»ß¤á¤ë¡£
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤â¤½¤Î3»þ´Ö¤Ï»È¤ï¤º¡¢¥¹¥Þ¥Û¼«ÂÎ¤â»È¤ï¤Ê¤¤¡£¿²¼¼¤ÎÌÜ³Ð¤Þ¤·»þ·×¤ÎÅÅÃÓ¤Ï¤É¤¦¤«¤È¤«¤ÎºÙ¤«¤¤¤³¤È¤ÏÈ´¤¤Ë¤·¤Æ¡¢ÅÅµ¤¤ËÍê¤é¤Ê¤¤À¸³è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°Å¤±¤ì¤Ð¤í¤¦¤½¤¯¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤·¡¢´¨¤±¤ì¤Ð²ÐÈ¤ò»È¤¨¤Ð¤¤¤¤¡Ê¤¿¤À¤·²ÐºÒ¤È´¹µ¤¤Ë¤ÏÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£¤¿¤À¡¢ÀÐÌý¥¹¥Èー¥Ö¤ÏÅÀ²Ð»þ¤ËÅÅÃÓ¤ò»È¤¦¤«¤é¥À¥á¤Í¡£¤È¤Ë¤«¤¯£³»þ´Ö¡¢ÅÅµ¤¤ò»È¤ï¤Ê¤¤Êë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÅÅµ¤¤Ê¤·¤ÎÀ¸³è¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤½¤ì¤«¤é¤â¤¦°ì¤Ä¡¢²ÈÄí¤Ê¤é2Æü´Ö¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î³ØÀ¸¤Ê¤é5Æü´Ö¡¢¿©¤ÙÊª¤ÎÇã¤¤½Ð¤·¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤Êë¤é¤·¤â¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£ÅÅµ¤¤ä¿åÆ»¡¢¥¬¥¹¤Ï¤¤¤¤¤±¤ì¤É¿©¤ÙÊª¤ÏÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤ß¤ë¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥éー¥á¥ó¤ä´ÌµÍ¤¬½ÅÊõ¤¹¤ë¤Ê¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤ËÈó¾ï»þ¤Ë¤Ê¤Ë¤¬É¬Í×¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤ËÉáÃÊ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬ÌµÂÌ¤Î¤¢¤ëÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤ÎÍ×ÁÇ¤òÈ´¤¤Ë¤·¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤Ã¤ÆËÍ¤¿¤ÁÆüËÜ¿Í¤ÏË¤«¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢³¤³°¤Ë¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢ÃÏµåÁ´ÂÎ¤Î´¨Îä²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î¿Í¡¹¤¬¤Þ¤ºµ²¤¨»à¤Ë¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤¬¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò²ò·è¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
ÅÅµ¤¤ËÍê¤é¤Ê¤¤À¸³è¡¢¿©¤ÙÊª¤ÎÌµÂÌ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤À¸³è¤òÃÎ¤ê¡¢¤½¤Î´¶³Ð¤äÃÎ¼±¤ò³è¤«¤¹¤³¤È¤¬»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤À¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¸¡¿³ùÅÄ¹Àµ£¡¡
¡ÖÃÏ¿Ì¡×¤È¡Ö²Ð»³¡×¤Î¹ñ¤ËÊë¤é¤¹¤¢¤Ê¤¿¤ËÂ£¤ë Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÃÏ³Ø¤Î¶µ¼¼
³ùÅÄ¹Àµ£ (Ãø)
2025/2/18
1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
448¥Úー¥¸
ISBN¡§ 978-4478121023
ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆüËÜÎóÅç¤ÏÃÏ¿Ì¤ä²Ð»³Ê®²Ð¤¬ÉÑÈ¯¤¹¤ë¡ÖÂçÃÏÊÑÆ°¤Î»þÂå¡×¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÃÏ¿Ì¤äÄÅÇÈ¡¢Ê®²Ð¤Ç»à¤Ê¤º¤ËÀ¸¤±ä¤Ó¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡ÖÃÏ³Ø¡×¤ÎÃÎ¼±¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£
ËÜ½ñ¤Ï¡¢µþÅÔÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Î³ùÅÄ¹Àµ£»á¤òÃø¼Ô¤Ë¤·¤¿¡¢ºÇÀèÃ¼¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤âÌÌÇò¤¤ÃÏ³ØÆþÌç¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÃø¼Ô¤Î·Ð¸³¡¦ÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢¼ø¶È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¸ì¤ê¸ý¤Ç¡¢Ç®°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¥é¥¤¥Ö´¶¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÃÏ³Ø¤ÎÃÎ¸«¤òÌÀ²÷¤ËÅÁ¤¨¤ë°ìºý¤È¤Ê¤ë¡£