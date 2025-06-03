¡ÈÁ´ÍçÃË¡ÉÀ¾Â¼ÂçÊåÍÆµ¿¼Ô¤ò3²óÌÜ¤ÎÂáÊá¡Ö»Å»ö¤äÈà½÷¤Î¤³¤È¤Ç·ù¤Ê¤³¤È¤òËº¤ì¤¿¤¤¤È¡Ä¡×¡¡»àË´¤Ò¤Æ¨¤²¤ä¼ÖÀàÅð¤Ê¤É20·ï°Ê¾å¤Î»ö·ï»ö¸Î¤Ë´ØÍ¿¤«¡¡ºë¶Ì¡¦Áð²Ã»Ô
ºë¶Ì¡¦Áð²Ã»Ô¤Î³Ø½¬½Î¤ËÁ´Íç¤Ç¿¯Æþ¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤¬¡¢¼«Âð¤Ç³ÐÀÃºÞ¤ò½ê»ý¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂáÊá¤Ï3²óÌÜ¤Ç¤¹¡£
À¾Â¼ÂçÊåÍÆµ¿¼Ô¡Ê48¡Ë¤Ï2025Ç¯4·î¡¢ÏÏ»Ô¤Î¼«Âð¤Ç³ÐÀÃºÞ¤ò½ê»ý¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³Ø½¬½Î¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿»ö·ï¤Ç·Ù»¡¤¬À¾Â¼ÍÆµ¿¼Ô¤Î¼«Âð¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤¿ºÝ¤Ë³ÐÀÃºÞ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢À¾Â¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¡¢¡Ö»Å»ö¤äÈà½÷¤Î¤³¤È¤Ç·ù¤Ê¤³¤È¤òËº¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç³ÐÀÃºÞ¤ò»È¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
À¾Â¼ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÁ´Íç¤ÇÁð²Ã»Ô¤Î³Ø½¬½Î¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢1»þ´ÖÈ¾¤Û¤É¤Î´Ö¤Ë»àË´¤Ò¤Æ¨¤²¤ä¼Ö¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É20·ï°Ê¾å¤Î»ö·ï¤ä»ö¸Î¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢·Ù»¡¤¬´ØÏ¢¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£