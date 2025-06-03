6·î¤Ï´éÌÌ¤Ë¡ÈÈ©¥«¥Ó¡É·ÙÊó!? ·ÝÇ½¿ÍÈþÈ©¶Ý¥é¥ó¥¥ó¥° ¡õ ¿°¤¬¹Ó¤ì¤ë¤È3.5ºÐÏ·¤±¤ë!? ·ÝÇ½¿Í¤¹¤Ã¤Ô¤ó¿°¥Á¥§¥Ã¥¯ ÁíÀª22Ì¾¡Ö°ìÀÆ·ò¹¯¿ÇÃÇSP¡×
º£Æü6·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ë9»þ¤«¤éÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤Î¡Ö¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤È³Ø¤Ö¡£¡×¡£º£²ó¤Ï¹ë²Ú2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ª¡ÖÁíÀª22Ì¾¡ª·ÝÇ½¿Í°ìÀÆ·ò¹¯¿ÇÃÇSP¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤ÎÈ©¡¦¿°¡¦Â¡¦Ç¢Ï³¤ì¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò°ìÀÆÄ´ºº¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·ò¹¯ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¼Â¤ÏÂÎ¤Ë½ÅÂç¤Ê±Æ¶Á¤Î¤¢¤ë·ò¹¯¥È¥é¥Ö¥ë¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤Ê¤Î¤«? ¼ã¡¹¤·¤¯·ò¹¯Åª¤ÊÂÎ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ÂÎ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤È³Ø¤Ö¡ª
¡Ö6·î¤Ï´éÌÌ¤ËÈ©¥«¥Ó·ÙÊó!?·ÝÇ½¿ÍÈþÈ©¶Ý¥é¥ó¥¥ó¥°ÂçÈ¯É½¡×¡¢¡Ö¥¬¥µ¥¬¥µ¿°¤Ï3.5ºÐÏ·¤±¤ë⁉¶ØÃÇ¤Î·ÝÇ½¿Í¤¹¤Ã¤Ô¤ó¿°¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¡¢¡Ö³°È¿Êììæ¡¦Ù¨Ê¿¡Ê¤Ø¤ó¤Ú¤¤¡ËÂ¡¦Éâ¤»Ø¤¬Â³¡¹¡ª·ÝÇ½¿Í¤Î¤Ï¤À¤·¤òÄ¶ºÇ¿·3D¥¹¥¥ã¥ó¡×¡¢¡Ö20Âå¤«¤éÇº¤á¤ëÃË½÷¤¬µÞÁý¡ªÇ¢Ï³¤ì¤ÎÀµÂÎ¤ÈºÇ¿·²þÁ±Ë¡¡×¡¢4¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö6·î¤Ï´éÌÌ¤ËÈ©¥«¥Ó·ÙÊó!?·ÝÇ½¿ÍÈþÈ©¶Ý¥é¥ó¥¥ó¥°ÂçÈ¯É½¡×
Çß±«¤Î»þ´ü¤Ë¤Ï¡¢²Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¼¾µ¤¤äµ¤²¹¤¬¾å¾º¤·»Ï¤á¤ë¤³¤È¤ÇÈé»é¤ÎÎÌ¤¬Áý¤¨¡¢È©¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤½¤¦¡£»Å»ö¤ÎÈè¤ì¤Ê¤É¤Ç¥Ë¥¥Ó¤¬Áý¤¨¤ë¡¢Í¼Êý¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌÜ¤Î¼þ¤ê¤äËË¤¬´¥Áç¤¹¤ë¡¢²Æ¤Ë¤ÏÆ¬Èé¤¬¤«¤Ö¤ì¤ë¡Ä¡Ä¤Ê¤Éµ¨Àá¤ÎÈ©¤ÎÇº¤ß¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤ÏÈ©¤Ë¾ïºß¤·¤Æ¤¤¤ë¶Ý¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤ë¤³¤È¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Ìñ²ð¤ÊÈ©¹Ó¤ì¤Î¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥é¥»¥Á¥¢¶Ý¤È¤¤¤¦¶Ý¤¬Áý¤¨¤¹¤®¤¿·ë²Ì°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤â¡£¤³¤Î¥Þ¥é¥»¥Á¥¢¶Ý¤Ï¤Ê¤ó¤È¥«¥Ó¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢Áý¤¨¤¹¤®¤ë¤ÈÈ©¹Ó¤ì¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢È´¤±ÌÓ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¹ÖµÁ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤ÎÈ©¾õÂÖ¤ò°ìÀÆÄ´ºº¤·¡¢µ¨Àá¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ëÈ©¥È¥é¥Ö¥ë¤òËÉ¤¤¤ÇÈþÈ©¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£½ë¤µ¤ËÉé¤±¤º·ò¹¯Åª¤ÊÈþÈ©¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¡ª
¡Ö¥¬¥µ¥¬¥µ¿°¤Ï3.5ºÐÏ·¤±¤ë!? ¶ØÃÇ¤Î·ÝÇ½¿Í¤¹¤Ã¤Ô¤ó¿°¥Á¥§¥Ã¥¯¡×
¿°¤Ï´é¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤ÎÃæ¤Ç¤âÌÜ¤ò°ú¤¯ÉôÊ¬¤Ç¤¢¤ê¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¥ê¥Ã¥×¤ä¥°¥í¥¹¤Ê¤É¤òÅÉ¤Ã¤Æ¥±¥¢¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤Þ¤á¤Ë¥±¥¢¤·¤Ê¤¤¤È¡¢´¥Áç¤¹¤ë»þ´ü¤Ë¤Ï¥«¥µ¥«¥µ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈé¤¬¤á¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢½Ä¥¸¥ï¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¿°¤¬¹Ó¤ì¤¿¾õÂÖ¤À¤È´é¤Î¡Ö¹¬Ê¡´¶¤Î°õ¾Ý¡×¤ä¡Ö¿Æ¶á´¶¤Î°õ¾Ý¡×¤¬²¼¤¬¤ê¡¢3.5ºÐÏ·¤±¤Æ¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤È¤«¡£
¤½¤ó¤Ê´é¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥Ñ¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ë¿°¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é·Þ¤¨¤ë²Æ¤Ï¤¢¤Þ¤ê´¥Áç¤·¤Ê¤¤µ¨Àá¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¤ÈÌýÃÇ¤¹¤ë¤Ê¤«¤ì¡ª¼Â¤Ï¡¢²Æ¤â¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÍ×Ãí°Õ¤Ê¡ÈËâ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¡É¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ËýÀÅª¤Ë»ç³°Àþ¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤Ç´¥Áç¤·¤Æ¿°¤¬¼ð¤ì¾å¤¬¤ê¡¢¶¯¤¤ÄË¤ß¤¬È¼¤¦¸÷ÀþÀ¸ý¿°±ê¤Ï²Æ¤Î¿°¥È¥é¥Ö¥ë¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¿°¤Î¥·¥ï¤ä¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¡¢¿§¤ß¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤Ê¤É¡¢¼ã¡¹¤·¤¯Èþ¤·¤¤¿°¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤è¤¤¡©¹ÖµÁ¤Ç¤Ï¡¢¿°¥È¥é¥Ö¥ë¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹Í×Ãí°Õ¹ÔÆ°¤ä¡¢¥¥ì¥¤¤Ê¿°¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤ÎÀµ¤·¤¤¥ê¥Ã¥×¥±¥¢ÊýË¡¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö³°È¿Êììæ¡¦Ù¨Ê¿Â¡¦Éâ¤»Ø¤¬Â³¡¹¡ª·ÝÇ½¿Í¤ÎÍçÂ¤òÄ¶ºÇ¿·3D¥¹¥¥ã¥ó¡×
¤³¤ì¤«¤é·Þ¤¨¤ë²Æ¤Î»þ´ü¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥ó¥À¥ë¤òÍú¤¤¤¿¤ê¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¤Ï¤¤¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢Â¤ÎÏª½Ð¤¬Áý¤¨¤ë»þ´ü¡£¤½¤ó¤ÊÂ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢4¡Á5ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÌó8³ä¤¬¡¢Â¤Î»Ø¤¬ÃÏÌÌ¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤¡ÖÉâ¤»Ø¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤âÂ¸ºß¤·¡¢¸½Âå¿Í¤ÎÂ¤Ë¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ÖµÁ¤Ç¤Ï¡¢Ä¶ºÇ¿·¤Î3D¥¹¥¥ã¥ó¤Ë¤è¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤ÎÂ¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂ¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÈ¯À¸¸¶°ø¤È¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤Ë¤è¤ë²ò¾ÃË¡¤òÅÁ¼ø¡£¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«µ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤Â¤Î¥¯¥»¤òÄ¾¤·¤Æ¡¢·ò¹¯¤ÊÂÎ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¡ª
¡Ö20Âå¤«¤éÇº¤á¤ëÃË½÷¤¬µÞÁý¡ªÇ¢Ï³¤ì¤ÎÀµÂÎ¤ÈºÇ¿·²þÁ±Ë¡¡×
2023Ç¯¤ËÆüËÜÇÓÇ¢µ¡Ç½³Ø²ñ¤¬¹Ô¤Ã¤¿¡¢20Âå¤«¤é90Âå¤ÎÃË½÷6000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤ª¤è¤½8³ä¤Î¿Í¤¬Ç¢¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë²¿¤é¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ç¢¥È¥é¥Ö¥ë¤È¤¤¤¦¤ÈÃæÇ¯°Ê¹ß¤«¤éÁý¤¨¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È20Âå¤Î¼ã¤¤À¤Âå¤Ç¤â6³äÄ¶¤¨¤Î¿Í¤¬Ç¢¥È¥é¥Ö¥ë¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê20Âå¤«¤é30Âå¤Î¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ëÇ¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Ç¢Ï³¤ì¡£Ç¢Ï³¤ì¤Î¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ï¡¢Ç¢Æ»¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¹üÈ×Äì¶Ú¤ÎÎô²½¤ä°Û¾ï¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£¤Þ¤¿Ç¢Ï³¤ì¤Ï¡¢ÃË½÷¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à¤â°ã¤¦¤¿¤á¡¢Àµ¤·¤¤ÂÐ½èË¡¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
º£²ó¤Ï¼ã¤¤À¤Âå¤ËÁý¤¨¤ëÇ¢Ï³¤ì¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¸¶°ø¤ä¡¢Ç¢Ï³¤ì¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î¹üÈ×Äì¶Ú¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¡£¿Í¤Ë¤ÏÁêÃÌ¤·¤Å¤é¤¤Ç¢¥È¥é¥Ö¥ë¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ëÂÐ½èË¡¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
MC / ¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡Ê¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡Ë
½Ð±é¼Ô / °ÂÀÆÀ±Íè¡¡°ÂÆ£¤Ê¤Ä¡Ê¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡Ë¡¡Éâ½êÈôµ®¡ÊACEes¡Ë¡¡¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¾®ÅÄ¡¡¥ª¥«¥ê¥Ê¡Ê¤ª¤«¤º¥¯¥é¥Ö¡Ë¡¡¾®ÁÒÍ¥»Ò¡¡·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¡Ê¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡Ë¡¡¹õÂô¤«¤º¤³¡Ê¿¹»°Ãæ¡Ë¡¡¼ò°æÈþµª¡¡ÅçºêÍÚ¹á¡¡Çö¹¬¡ÊÇ¼¸À¡Ë¡¡¹â¶¶¿¿Ëã¡¡¶Ó¸ñ¡¡Ä¹Ã«ÀîÇ¦¡Ê¥·¥½¥ó¥Ì¡Ë¡¡¸¶º»ÃÎ³¨¡¡¾¾´ÝÍ§µª¡¡ÉðÆ£½½Ì´¡¡Â¼¾å²ÂºÚ»Ò¡¡ÌðÅÄ°¡´õ»Ò¡¡¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¡µÈÂ¼¿ò¡ÊÊ¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡Ë¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë
ÀìÌç²È / ¹¾¸ÍÍ¥Íµ¡¡¹â¶¶¸ç¡¡½ÐÍèÈø³Ê¡¡Ä¹Ã«ÀîÌ÷»Ê¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë
¿Ê¹Ô / ´äÅÄ³¨Î¤Æà¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
¢£TVer¤Ë¤Æ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¡¦ºÇ¿·ÏÃ¤òÌµÎÁÇÛ¿®¡¡https://tver.jp/series/srcmcqwlmq
¢£X¡¡https://x.com/kazutomanabu
¢£Instagram¡¡https://www.instagram.com/kazutomanabu_ntv
¢£TikTok¡¡¡¡https://www.tiktok.com/@kazutomanabu