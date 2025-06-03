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https://www.axios.com/2025/05/28/ai-jobs-white-collar-unemployment-anthropic
Anthropic CEO: AI Poised to Wipe Out 50% of Entry-Level Jobs in Next 5 Years | PCMag
https://www.pcmag.com/news/anthropic-ceo-ai-poised-to-wipe-out-50-of-entry-level-jobs-in-next-5-years
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