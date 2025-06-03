¼êÊü¤»¤ÌÄÃÄËºÞ¡¢¥Ù¥Ã¥É¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤Î¤Ë15Ê¬¡Ä¡ÖÌîµå¤¬·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡×À£Á°¤Î15Ç¯´Ö
¥À¥¤¥¨¡¼¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç³èÌö¤·¤¿¼Æ¸¶ÍÎ»á
¡¡¹ª¤ß¤Ê¥Ð¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤È²ÚÎï¤Ê³°Ìî¼éÈ÷¤Ç¡¢Ê¡²¬¤ÎÃÏ¤ò´öÅÙ¤Ê¤¯Ê¨¤«¤»¤¿¥Ò¥Ã¥È¥Þ¥ó¤â¡¢5·î23Æü¤Ç51ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¡Ö¤è¤¯15Ç¯´Ö¤â¤ä¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£³Ú¤·¤ß¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì°Ê¾å¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤È¡¢Ìîµå¤¬·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£¼Æ¸¶ÍÎ»á¤Î²º¤ä¤«¤Ê¸ýÄ´¤¬¡¢¥×¥í¤Î¸·¤·¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡1996Ç¯¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤Ç¥À¥¤¥¨¡¼¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ¶å½£¹â¡¢¶å½£¶¦Î©Âç¤ò·Ð¤ÆÃÏ¸µµåÃÄ¤Ç15Ç¯´Ö¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤òÁ´¤¦¤·¤¿¡£ÆþÃÄ2Ç¯ÌÜ¤Î1998Ç¯¤ËÄê°ÌÃÖ¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¤È¡¢Íâ1999Ç¯¤Î¥À¥¤¥¨¡¼½éÍ¥¾¡¤Ë¤â¹×¸¥¡£¤½¤Î¸å¤â¼çÎÏ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤¤¤Ö¤·¶ä¤ÎÆ¯¤¤ò¸«¤»¡¢¡È²«¶â´ü¡É¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿¡£
¡¡°ì¸«µ±¤«¤·¤¤¥×¥íÌîµå¿ÍÀ¸¤â¡¢¼Æ¸¶»á¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¶ìÇº¤ÎÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤ÎÀï¤¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡£¥Á¡¼¥à¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÈÈæÎã¤·¤Æ¡¢ËÜµòÃÏ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¾ï¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡È¾¡Íø¡É¤Î2Ê¸»ú¡£¡Ö¤½¤ì¤¯¤é¤¤Àºº²¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¶ì¤·¤¤»×¤¤¤â¤·¤Ê¤¬¤éÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡30ÂåÈ¾¤Ð¤ò·Þ¤¨¤Æ¤«¤é¤Ï¼«¿È¤ÎÂÎ¤È¤ÎÀï¤¤¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Ä«µ¯¤¤ë¤Î¤âÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£µ¯¤¤¿¤é¤Þ¤º¤Ï¥Ù¥Ã¥É¤Ë¹ø³Ý¤±¤Æ¡¢15Ê¬¤·¤Æ¤ä¤Ã¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦Æü¡¹¤¬²¿Ç¯¤«¤ÏÂ³¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡£Æü¾ïÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¹ó»È¤·¤Æ¤¤¿ÂÎ¤ÏÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
Ãæ³Ø»þÂå¤«¤é´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ê¬Î¥¾É
¡¡¥×¥íÆþ¤ê¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¡¢»ýÉÂ¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤â¤¦Ãæ³Ø¹»»þÂå¤«¤é¡Ê¹øÄÇ¤Î¡Ë³ê¤ê¾É¤äÊ¬Î¥¾É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¼ã¤¤¤³¤í¤Ï¡Ê¾É¾õ¤¬¡Ë½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢35ºÐÁ°¸å¤¯¤é¤¤¤«¤é½ù¡¹¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¡£¡Ê2008Ç¯¤Î¡Ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ë¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤Ç½Ð¾ì¼Âà¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤¹¤´¤¯¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡£
¡¡Àï¤¤¤Î¾ì¤Ï½ù¡¹¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î³°¤Ø¤È°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡Ö¥«¥¤¥í¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥Ã¥¯¤äÀ°¹ü±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡£¥Ü¥ë¥¿¥ì¥ó¡ÊÄÃÄËºÞ¡Ë¤ò°û¤ó¤À¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼å²»¤ÏÅÇ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤âÃæ·Ñ¤®¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÏËèÆü¥Ü¥ë¥¿¥ì¥ó¤ò°û¤ó¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÄË¤ß¤ò¤É¤³¤«¤Ë»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î»þ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÏÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡×¡£
¡¡¤Ä¤¤¤Ë¸Â³¦¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£2011Ç¯¥ª¥Õ¡¢37ºÐ¤ÇÀÅ¤«¤Ë¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤¤¤À¡£15Ç¯´Ö¤Î¥×¥íÌîµåÀ¸³è¤ÇÄÌ»»ÂÇÎ¨.282¡¢1382ËÜ¤â¤Î°ÂÂÇ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¼Æ¸¶»á¡£ÂÇ·â¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë±ï¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢³°ÌîÉôÌç¤Ç¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ò2ÅÙ¼õ¾Þ¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò3ÅÙ³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ê¸½Ìò¤ò¡Ë³Ú¤·¤¯½ª¤ï¤ì¤¿¿Í¤Ï¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¹¥¤¤Ê¤³¤È¤¬»Å»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¹¥¤¤ÊÌîµå¤Ç¶ì¤·¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤ë¡£ÂçÊÑ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢ÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤À·ë²Ì¡¢¤½¤ì¤¬¿¦¶È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ø´èÄ¥¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡£¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÇÌîµå¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¡×¡£¶ì¤·¤ß¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¿ÍÀ¸¤Ï¤è¤êµ±¤¤òÁý¤¹¡£¼Æ¸¶»á¤Î¡Ö15Ç¯¡×¤¬¤½¤ì¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡ÊÄ¹ßÀ¹¬¼£ / Kouji Nagahama¡Ë