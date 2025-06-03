¡ÚÆñÂê¡Û¤â¤·¤â¥é¥ó¥×¤ÎÀº¤Ë¾¯»Ò²½²ò¾Ã¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤é¡© ¤Þ¤µ¤«¤Î¥ª¥Á¤Ë¡ÖÌ¾ºî¡×¡ÖÀ¤ÃÎ¿É¤¤À¤¤ÎÃæ¡×
SNS¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¥Í¥¿¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëcitrus¡£
ÄÅ²Æ¤Ê¤Ä¤Ê¡Ê@tunatu727¡Ë¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë´Ä¶°ÍÂ¸Ê¸»ú¡¦³¨Ê¸»ú¤ÏÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
ÆñÂê
¥é¥ó¥×¤ÎÀº¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¿¤ªÌò¿Í¡£
¡Ö¾¯»Ò²½¤ò²ò·è¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¾å¼ê¤¯¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ïáã¤ì¤òÀÚ¤é¤·¡¢AI¤Ë¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÄÅ²Æ¤Ê¤Ä¤Ê¡Ê@tunatu727¡Ë¤µ¤ó¤Ï¤Û¤«¤Ë¤âÍÍ¡¹¤Ê¤ªÏÃ¤òÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏÀ§Èó¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°úÍÑ¸µ¡§@tunatu727