¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡ÙMrs. GREEN APPLE¤¬ºÇ¿·¶Ê¡Öbreakfast¡×¤ò¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Ç¡¡Âç¿¹¸µµ®¤â¥½¥íºÇ¿·¶Ê¤ò¥Õ¥ë¤ÇTV½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
¡¡TBS¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¤¬¡¢23Æü¸á¸å7»þ¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¹ë²Ú½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ëºÇ¿·¶Ê¤äÃíÌÜ³Ú¶Ê¤Î¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¡ß¥ß¥»¥¹¡Ù¼ýÏ¿¤ÎÍÍ»Ò
¡¡Mrs. GREEN APPLE¤ÏºÇ¿·¶Ê¡Öbreakfast¡×¤ò¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤ÇÈäÏª¤·¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÂç¿¹¸µµ®¤Ï¥½¥íºÇ¿·¶Ê¡Ö³¨²è¡×¤Î¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤ò¥Æ¥ì¥Ó½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£Superfly¤Ï½é¤Î¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAmazing¡Ù¤«¤é¡Ö¿Í¤È¤·¤Æ¡ÊSUPER BEAVER¡Ë¡×¤È¡Ö²Ì¤Æ¤Ê¤¤¶õ¡ÊÍò¡Ë¡×¤ò¥Æ¥ì¥Ó½é²Î¾§¤¹¤ë¡£
¡¡HANA¤Ï¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖROSE¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÇ¿·¶Ê¡ÖBurning Flower¡×¤ò¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤ÇÈäÏª¡£LE SSERAFIM¡¢20th Century¡¢A¤§! group¤â¤½¤ì¤¾¤ìºÇ¿·¶Ê¤ò¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Í½Äê¡£Ä¶¤È¤¤á¤¢¦¡Ê¡á¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡ËÀëÅÁÉô¤ÏTikTok¤Ç¥Ð¥¤¥é¥ë¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤Î¡ÖÄ¶ºÇ¶¯¡×¤ò¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢MONSTA X¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¡ÖBeautiful Liar -Japanese ver.-¡×¤òÀ¤³¦½éÈäÏª¡£CANDY TUNE¤ÏSNS¤ÇÏÃÂê¤Î¡ÖÇÜÇÜFIGHT!¡×¤ò¡È¤ª¤«¤ï¤ê¥é¥¤¥Ö¡É¤È¤·¤ÆºÆ¤ÓÈäÏª¤¹¤ë¡£
¢£½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦³Ú¶Ê°ìÍ÷
¡Ê¢¨¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾50²»½ç¡Ë
A¤§! group¡ÖChameleon¡×
Âç¿¹¸µµ®¡Ö³¨²è¡×
CANDY TUNE¡ÖÇÜÇÜFIGHT!¡×
Superfly¡Ö¿Í¤È¤·¤Æ¡ÊSUPER BEAVER¡Ë¡×¡Ö²Ì¤Æ¤Ê¤¤¶õ¡ÊÍò¡Ë¡×
Ä¶¤È¤¤á¤¢¦¡Ê¡á¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡ËÀëÅÁÉô¡ÖÄ¶ºÇ¶¯¡×
20th Century¡Ö¥Í¥Ð¥®¥Ð ¡ÁNever Give Up!¡Á¡×
HANA¡ÖROSE¡×¡ÖBurning Flower¡×
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¡ß¥ß¥»¥¹¡Ù¼ýÏ¿¤ÎÍÍ»Ò
¡¡Mrs. GREEN APPLE¤ÏºÇ¿·¶Ê¡Öbreakfast¡×¤ò¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤ÇÈäÏª¤·¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÂç¿¹¸µµ®¤Ï¥½¥íºÇ¿·¶Ê¡Ö³¨²è¡×¤Î¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤ò¥Æ¥ì¥Ó½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£Superfly¤Ï½é¤Î¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAmazing¡Ù¤«¤é¡Ö¿Í¤È¤·¤Æ¡ÊSUPER BEAVER¡Ë¡×¤È¡Ö²Ì¤Æ¤Ê¤¤¶õ¡ÊÍò¡Ë¡×¤ò¥Æ¥ì¥Ó½é²Î¾§¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢MONSTA X¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¡ÖBeautiful Liar -Japanese ver.-¡×¤òÀ¤³¦½éÈäÏª¡£CANDY TUNE¤ÏSNS¤ÇÏÃÂê¤Î¡ÖÇÜÇÜFIGHT!¡×¤ò¡È¤ª¤«¤ï¤ê¥é¥¤¥Ö¡É¤È¤·¤ÆºÆ¤ÓÈäÏª¤¹¤ë¡£
¢£½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦³Ú¶Ê°ìÍ÷
¡Ê¢¨¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾50²»½ç¡Ë
A¤§! group¡ÖChameleon¡×
Âç¿¹¸µµ®¡Ö³¨²è¡×
CANDY TUNE¡ÖÇÜÇÜFIGHT!¡×
Superfly¡Ö¿Í¤È¤·¤Æ¡ÊSUPER BEAVER¡Ë¡×¡Ö²Ì¤Æ¤Ê¤¤¶õ¡ÊÍò¡Ë¡×
Ä¶¤È¤¤á¤¢¦¡Ê¡á¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡ËÀëÅÁÉô¡ÖÄ¶ºÇ¶¯¡×
20th Century¡Ö¥Í¥Ð¥®¥Ð ¡ÁNever Give Up!¡Á¡×
HANA¡ÖROSE¡×¡ÖBurning Flower¡×