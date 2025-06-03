¡Ú¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Û¡Ö¤¢¤Ê¤¿Àµµ¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È±Ä¶È¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿ÏÃ
À¤´Ö¤Ç¤Ï¡ÖÆ¯¤Êý²þ³×¡×¤È¤«¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤Ü¤¯¤Î²ñ¼Ò¤Ï¡Ö¾¼ÏÂ¡×¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
Áá½Ð¡¢µÙ½Ð¡¢¿¼Ìë»Ä¶È¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹»Ä¶È¡£¤½¤·¤Æ¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¡¢¥«¥¹¥Ï¥é¡£
¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¤¤ëÊ¿ËÞ¤Ê²ñ¼Ò°÷¤ÎÆü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢5Ê¬¤ÇÆÉ¤á¤ëµ¤·Ú¤Ê¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¶ÐÃæ¤äµÙ·Æ»þ´Ö¤ËÆÉ¤ó¤Ç¡¢¥¯¥¹¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Û¥í¤Ã¤ÈÎÞ¤°¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢¡Ø¤Ü¤¯¤Ïº£Æü¤âÄê»þ¤Çµ¢¤ë¡£»Å»ö¤ËÈè¤ì¤¿¤¢¤Ê¤¿¤òÌþ¤¹44¤ÎÊª¸ì¡Ù¤Þ¤Ò¤í¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤«¤é¤ÎÈ´¿è¤Ç¤¹¡£
³Ú¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤âÀ®²Ì¤Ï½Ð¤Ê¤¤
¤Ü¤¯¤¬20Âå¤ÇÃÏÊý¤Ëº¸Á«¤µ¤ì¤¿¤È¤¡£
Çä¾å¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤ËÂ¤·¤²¤¯¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î²ñ¼Ò¤ËÄÌ¤Ã¤¿¡£
¤Ç¤âÃ´Åö¤·¤¿Âç¼ê¤ÎA¼Ò¤Ï¥¬¡¼¥É¤¬¸Ç¤¯¤ÆÍÌ¾¤À¤Ã¤¿¡£
¡Öº£¤ÏË»¤·¤¤¤Î¤Ç¡×
¡ÖÂ¾¼Ò¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×
¡Ö¸¡Æ¤¤Ç¤¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×
Â¤òËÀ¤Ë¤·¤Æ¤¢¤Á¤³¤Á¤ò²ó¤Ã¤Æ¤â¤³¤È¤´¤È¤¯½³¤êÈô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¤Ü¤¯¤Ï°Õµ¤¾ÃÄÀ¤¹¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¡£
¥×¥ë¥ë¡¢¥×¥ë¥ë¡£
A¼Ò¤ÎÀß·×¡¢C¤µ¤ó¤«¤éÅÅÏÃ¤¬Íè¤¿¡£
¡Ö¾¦ÉÊD¤ò¥«¥¹¥¿¥àÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
¥«¥¹¥¿¥àÂÐ±þ¡£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÀìÍÑÉÊ¤ò³«È¯¤¹¤ë¡£
¤«¤Ê¤ê¼ê´Ö¤Ï¤«¤«¤ë¤±¤ÉÂç¤¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¡Ö¤¼¤Ò¸¡Æ¤¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÃíÊ¸¿ô¤È²Á³Ê¤Î´õË¾¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¡Ê¥¿¥¤¤¬Äà¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¾¡Ë
¤Ü¤¯¤¬¥¦¥¥¦¥¤·¤Ê¤¬¤é³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢
¡ÖÃíÊ¸¤Ï·î100¸Ä¤Ç²Á³Ê¤Ï1,000±ß¤Ç¤¹¡×
¡Ê·î¤Ë10Ëü±ß¤«¤è¡Ä¡Ë
¤Ü¤¯¤Ï¥·¥ç¥Ü¥ó¤È¸ª¤òÍî¤È¤¹¡£
¼ê´Ö¤À¤±¤«¤«¤Ã¤ÆÌÙ¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥Õ¥°¤ß¤¿¤¤¤Ê°Æ·ï¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤È¡×
¤Ü¤¯¤Ï¥µ¥Ã¤È´í¸±Êª¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£
¡Ö¤½¤³¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¡£½ÅÍ×¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¸¡Æ¤¤À¤±¤Ç¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
¡Ö¡Ä¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
°Æ·ïÃµ¤·¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ü¤¯¤Ï¤·¤Ö¤·¤Ö¤È¸¡Æ¤¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë¡£
¤Ç¤â¶â³Û°Ê³°¤Ë¤â¤¦1¤Ä¡¢¤Ü¤¯¤Ë¤Ïµ¤¤¬¾è¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¥×¥ë¥ë¡¢¥×¥ë¥ë¡£
½Å¤¿¤¤¼ê¤òÆ°¤«¤·¤Æ¾¦ÉÊÉô¤ÎÆ±Î½¡¦F¤µ¤ó¤ËÅÅÏÃ¤ò¤¹¤ë¡£
¡Ö¤Ï¤¤¡£F¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊD¤Î¥«¥¹¥¿¥àÂÐ±þ¤òÁêÃÌ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡×
¡Ö·î¤ÎÃíÊ¸¿ô¤È´õË¾²Á³Ê¤Ï¡©¡×
»öÌ³Åª¤ÊÊÖ»ö¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤Ü¤¯¤Ï¤ª¤½¤ë¤ª¤½¤ëÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡ÖÃíÊ¸¿ô¤Ï·î100¸Ä¤Ç²Á³Ê¤Ï1,000±ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×
¥Õ¥Ã¡£
ÅÅÏÃ±Û¤·¤ËÉ¡¤Ç¾Ð¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ö¤¤¤ä¤Ï¤ä¡£¤³¤ó¤Ê¿©¤¨¤Ê¤¤°Æ·ï¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤È¤Ï¡£¤¢¤Ê¤¿Àµµ¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¤³¤ÎF¤µ¤ó¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¤È¤ë¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤À¡£
Â¾¤Î±Ä¶È¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤è¤¯·âÄÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤Þ¤ê¤ÎÊª¸À¤¤¤Ë¥à¥«¥Ã¤È¤¤¿¤¬¥°¥Ã¤È¤³¤é¤¨¤ë¡£
F¤µ¤ó¤Ï¤µ¤é¤ËÊ¤¤¤Èï¤µ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡© ¥«¥¹¥¿¥àÂÐ±þ¤Ë¤Ï¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬1Ç¯´Ö¤ÏÉÕ¤¤Ã¤¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í·ïÈñ¤À¤±¤Ç1,000Ëü±ß¤Ï¤«¤«¤ë¡£·î10Ëü±ß¤Î°Æ·ï¤Ç¤Ï¼Ñ¤Æ¤â¾Æ¤¤¤Æ¤â¿©¤¨¤Þ¤»¤ó¤è¡×
¡Ê¤ï¤«¤Ã¤È¤ë¤ï¡ª¡Ë
¤È¸À¤¤ÊÖ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ò¥°¥Ã¤È¤³¤é¤¨¤Æ¡¢¤Ü¤¯¤ÏF¤µ¤ó¤ËÊ¹¤ÊÖ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤Ï¡Ä²Á³Ê¤¬10,000±ß¤Ê¤éÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¤â¤·²Á³Ê¤¬10,000±ß¤Ê¤é·î¤Ë100¸Ä¤ÎÃíÊ¸¤Ç100Ëü±ß¡£
Ç¯´Ö¤À¤È1,200Ëü±ß¤Î¼è°ú¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥Õ¥Õ¥Ã¡£
¤Þ¤¿F¤µ¤ó¤ËÉ¡¤Ç¾Ð¤ï¤ì¤ë¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤À¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Î¥³¥¹¥È¤Ï500±ß¤Ç¤¹¡£10,000±ß¤ÇÇã¤¦¤è¤¦¤Ê¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤ÊµÒ¤¬¤¤¤ë¤Ê¤é¤Í¡×
¡Ö¡Ä¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌóÂ«¤Ç¤¹¤è¡×
¥à¥«¥ÃÊ¢¤ò¤³¤é¤¨¤Æ¸À¼Á¤ò¤È¤ë¡£
¤«¤¹¤«¤ËF¤µ¤ó¤ÎÀ¼²»¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡ÄËÜµ¤¤ÇÄó°Æ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡© ÅÜ¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤è¡×
¡ÖÄó°Æ¤Ï¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ê½ÅÍ×¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ë
C¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤¬Ç¾Î¢¤ò¤è¤®¤ë¡£
¥Ð¥«¤²¤¿Äó°Æ¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÅÁ¤¨¤è¤¦¤ÈÊ¢¤ò¤¯¤¯¤ë¡£
F¤µ¤ó¤È¤ÎÅÅÏÃ¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËA¼Ò¤Ë¥¢¥Ý¤ò¼è¤ë¡£
¤½¤·¤Æ2Æü¸å¡£
A¼Ò¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤òË¬¤ì¤ÆC¤µ¤ó¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾¦ÉÊD¤Î¥«¥¹¥¿¥àÂÐ±þ¤Î·ï¤Ç¤¹¡×
¡ÖÂÐ±þ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©¡×
C¤µ¤ó¤¬¥°¥¤¥Ã¤È¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¥«¥¹¥¿¥àÂÐ±þ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤ª¤ª¡£½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤Ç¤âº£¤Î¾ò·ï¤Ç¤ÏÌµÍý¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤È¡©¡×
¡Ö²Á³Ê¤ò10,000±ß¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
C¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤¬¥Õ¥°¤ß¤¿¤¤¤Ë´Ý¤¯¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤Ï¡© ¥±¥¿¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¡£¾¦ÉÊD¤Î¥³¥¹¥È¤Ï500±ß°Ì¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×
C¤µ¤ó¤âÀß·×¼Ô¤À¡£¤³¤Á¤é¤Î¼ê¤ÎÆâ¤Ï¥Ð¥ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö´Ö°ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£10,000±ß¤Ç¤¹¡×
¡Ê¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¤è¡ª¡Ë
C¤µ¤ó¤¬ÌÜÀþ¤Ç¤Ü¤¯¤ò»É¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤Ç¤â1,000±ß¤Ç¤Ï¥Õ¥°¤ÎÄ´Íý¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤ªÃÍÃÊ10ÇÜ¤ò¤á¤°¤ë¥Ð¥È¥ë¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀµµ¤¤Ç¤¹¤«¡© ¾¦ÉÊD¤¬10,000±ß¤Ë¤Ê¤ë°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡×
ÈóÆñ¤ÎÌÜÀþ¤ò¸þ¤±¤ëC¤µ¤ó¤Ë¤Ü¤¯¤Ï¤Æ¤¤¤Í¤¤¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬1Ç¯¤ÏÉÕ¤¤Ã¤¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£
10,000±ß¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¿Í·ïÈñ¤¹¤é³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡£
ÀâÌÀ¤òÊ¹¤¤¤¿C¤µ¤ó¤Ïº¤¤Ã¤¿É½¾ð¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¡Ä¼å¤Ã¤¿¤Ê¡×
¡Ö²¿¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×
¡Ö¡ÈÃÍÃÊ¤¬10ÇÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡É¤ÈÉôÄ¹¤ËÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
³Î¤«¤Ë¡Ö¤Õ¤¶¤±¤Æ¤ë¤Î¤«¡ª¡×¤È¥É¥ä¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¥ª¥Á¤À¡£
¤Ü¤¯¤â¼«Ê¬¤¬C¤µ¤ó¤Ê¤éµ¤¤¬½Å¤¤¡£
¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤ÏÉôÄ¹¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð»ä¤«¤éÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤¨¡Ä¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¤Ï¤¤¡×
C¤µ¤ó¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÅÅÏÃ¤ò¤«¤±»Ï¤á¤¿¡£
¡Ö¤¢¡¢ÉôÄ¹¤Ç¤¹¤«¡£¾¦ÉÊD¤Î·ï¤Ç¤¹¤¬¡¢²Á³Ê¤ò10ÇÜ¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é¼õ¤±¤ë¤È¡Ä¤¤¤ä¡¢Âç¥Þ¥¸¥á¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
15Ê¬¸å¡¢ÉôÄ¹¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¾¦ÉÊD¤¬10,000±ß¤È¤Ï¡ÄËÜµ¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¤Ï¤¤¡£¤³¤ì¤Ç¤â¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¤¹¡×
¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¥«¥¹¥¿¥àÂÐ±þ¤ËÉ¬Í×¤ÊÈñÍÑ¤òÀâÌÀ¤·Ä¾¤¹¡£
¡ÊÄó°Æ¤Ï¥à¥À¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡Ë
¤Ü¤¯¤ÎÀâÌÀ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤«¤éÉôÄ¹¤Ï°ì¸À¤À¤±¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡Ö¸À¤¤Ê¬¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ê¥¹¥¸¤ÏÄÌ¤·¤¿¤Ê¡Ä¡Ë
10ÇÜ¤Î²Á³Ê¤òÄó¼¨¤·¤Æ¡È¤¦¤ó¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë»×¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤¿¡£
¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤é2½µ´Ö¸å¡£
C¤µ¤ó¤«¤éÏ¢Íí¤¬Íè¤¿¡£
¡Ö¾¦ÉÊD¤Î¥«¥¹¥¿¥àÂÐ±þ¡¢10,000±ß¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤¨¡© ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡ÖÂ¾¼Ò¤Ë¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÃÇ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ï¾¦ÉÊD¤Î¥«¥¹¥¿¥àÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡ÖÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤Ü¤¯¤Ï¤¢¤ï¤Æ¤ÆÆ±Î½¤ÎF¤µ¤ó¤ËÏ¢Íí¤¹¤ë¡£
¡ÖA¼Ò¤Î¥«¥¹¥¿¥à°Æ·ï¡¢10,000±ß¤ÇOK¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤¨¡© 10ÇÜ¤Î²Á³Ê¤Ç¤¹¤è¡©¡×
¡Ö»ö¾ð¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡×
¡Ö¤½¤ê¤ã10,000±ß¤Ê¤é¤â¤Á¤í¤ó¡Ä¤³¤ó¤Ê¹âÃ±²Á¤Î°Æ·ï¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ê¤¡¡£¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ò¼êÇÛ¤·¤Ê¤¤¤È¡×
F¤µ¤ó¤Ï¥â¥´¥â¥´¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¼ÒÆâÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
1¥ö·î¸å¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Îµ»½Ñ¼Ô¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¾¦ÉÊD¤Î¥«¥¹¥¿¥à¸¡Æ¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡Ö¤³¤³¤Î·Á¾õ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡Ö¤â¤¦¾¯¤·ÀÇ½¤ò½Ð¤»¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
¤½¤·¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤ÆÈ¾Ç¯¸å¡£
ÁÛÄê³°¤Î¸í»»¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£
¥×¥ë¥ë¡£
C¤µ¤ó¤«¤éÅÅÏÃ¤¬Íè¤¿¡£
¡Ö¾¦ÉÊD¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£ÁÛÄê³°¤Î¤³¤È¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤Æ¡×
¡Ö¤¨¡Ä¡© ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡ÖÃíÊ¸¿ô¤¬Í½Äê¤Î10ÇÜ¤ËÁý¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤¨¡© 10ÇÜ¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¤Ï¤¤¡£»îºîÉÊ¤ò¸«¤¿¥¦¥Á¤Î±Ä¶È¤¬¡È¤â¤Ã¤ÈÇä¤ì¤ë¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¤Ü¤¯¤¬¤¹¤°F¤µ¤ó¤ËÏ¢Íí¤ò¤¹¤ë¤È¡¢
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª ¤¤¤ä¡¼¡£ºÇ¶á¤ÏÎÉ¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¡£¥¶¥³¤ß¤¿¤¤¤Ê°Æ·ï¤¬¤³¤ó¤Ê¤´ÃÚÁö¤Ë²½¤±¤ë¤È¤Ï¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¸½¶â¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤Ê¤é¤Ù¤ëF¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤¬¥É¥ë¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬»×¤¤Éâ¤«¤ó¤À¡£
¤³¤ÎA¼Ò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¥É¥ëÈ¢°Æ·ï¤È¤Ê¤ê¡¢¤Ü¤¯¤Ï¼ÒÆâ¤Ç¡È500±ß¤Î¾¦ÉÊ¤ò10,000±ß¤ÇÇä¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡É¤È¥Ò¥½¥Ò¥½±½¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ý¥ó¥³¥Ä±Ä¶È¤À¤Ã¤¿¤Ü¤¯¤Ï¤³¤ÎÂÎ¸³¤Ç¼«Ê¬¤Î¼ºÇÔ¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£
¤¦¤¹¤Ã¤Ú¤é¤¤³èÆ°¤Ï»þ´Ö¤Î¥à¥À
³Ú¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤âÀ®²Ì¤Ï½Ð¤Ê¤¤
¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤Ï¹©É×¤Î¤Ê¤¤¥Ú¥é¥Ú¥é¤ÊÄó°Æ¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
»þ´Ö¤ò¥í¥¹¤·¤¿¤È»×¤¤ÃÎ¤ë¡£
³Ú¤·¤Æ¥¿¥¤¤¬Äà¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÌÇÂ¿¤Ë¤Ê¤¤¡£
ÌÌÅÝ¤Ç¤â¥Æ¡¼¥Þ¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ëÊý¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤Û¤Éº£¤â»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤È¤¤«¤é¤Ü¤¯¤Ï»Å»ö¤Ç¥Õ¥°¤ß¤¿¤¤¤Ê°Æ·ï¤Ë¤è¤¯½ä¤ê¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¿¤Þ¤Ë¿©¤¢¤¿¤ê¤·¤Æ¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤¦¤È¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¢¥¤¥¹¤Ç¿´¤òÌþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¿¥Þ¥Ë¥Ï¥¿¥¤¥¿¥Ù¥¿¥¤
¡Ê¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢¡Ø¤Ü¤¯¤Ïº£Æü¤âÄê»þ¤Çµ¢¤ë¡£»Å»ö¤ËÈè¤ì¤¿¤¢¤Ê¤¿¤òÌþ¤¹44¤ÎÊª¸ì¡Ù¤Þ¤Ò¤í¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤«¤é¤ÎÈ´¿è¤Ç¤¹¡£