¥±¥¤¥ó¥º¤¬¹Í¤¨¤¿¡Ö»Å»ö¤Î½øÎó¡×3ÈÖ¤¬¼Â¶È²È¤Ç2ÈÖ¤¬²Ê³Ø¼Ô¡Ä¤Ç¤Ï°Õ³°¤Ê1ÈÖ¤Ï¡©
1936Ç¯¡¢¡Ö¶âÍøÁàºî¤ÈºâÀ¯½ÐÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Êµ¤¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¡×¤È½ñ¤¤¤¿¥±¥¤¥ó¥º¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢21À¤µª¤Î¤¤¤Þ¤â°ÙÀ¯¼Ô¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢·ÐºÑ³Ø¼Ô¤Î¿åÌîÏÂÉ×¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥±¥¤¥ó¥º¤Î1930Ç¯ÏÀÊ¸¤Î¤Û¤¦¤À¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¡Ö100Ç¯¸å¤Ë¥¼¥í¶âÍø¼Ò²ñ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤Ï¡¢ÌÀÆü¤Î¿´ÇÛ¤¬Í×¤é¤Ê¤¤Ë¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£¹¬Ê¡¤ò¹Í¤¨¤ë½¡¶µ³Ø¼Ô¡¦ÅçÅÄÍµÌ¦¤È¤ÎÂÐÃÌ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¿åÌîÏÂÉ×¡¢ÅçÅÄÍµÌ¦¡ØÀ¤³¦·ÐºÑ»Ë¹ÖµÁ¡Ù¡Ê¤Á¤¯¤Þ¿·½ñ¡¢ÃÞËà½ñË¼¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥±¥¤¥ó¥º¤¬Àâ¤¯¡Ö¿Í´Ö¤Î½øÎó¡×
3ÈÖ¤Ï¼Â¶È²È¡¢1ÈÖ¤Ï¡©
ÅçÅÄ ¥±¥¤¥ó¥º¤Î¡Ø°ìÈÌÍýÏÀ¡Ù¡ÊÊÔ½¸ÉôÃí¡¿¡Ø¸ÛÍÑ¡¦Íø»Ò¤ª¤è¤Ó²ßÊ¾¤Î°ìÈÌÍýÏÀ¡Ù¡Ë¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ËÜ¤Ç¡¢»ä¤âÆÉ¤â¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÆÉ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥±¥¤¥ó¥º¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ç¤¹¤«¡£
¿åÌî ¤¢¤ëÀèÀ¸¤Ë¥±¥¤¥ó¥º¤Î¡Ø°ìÈÌÍýÏÀ¡Ù¤ÏÆüËÜ¸ì¤¬Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÀèÀ¸¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢±Ñ¸ì¤ÇÆÉ¤à¤È¤â¤Ã¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡£¥±¥¤¥ó¥º¤Ï±ÑÊ¸¤â°Ê¸¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÅçÅÄ ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤±Ñ¸ì¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤É¤Ê¤¿¤«¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÆüËÜ¸ì¤Ë¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥±¥¤¥ó¥º¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¿åÌî ¥Þ¥ë¥¯¥¹¤Ï¼þ¤ê¤Ë¡¢¥¨¥ó¥²¥ë¥¹¤ÎÂ¾¤Ë¤â»Ù±ç¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥±¥¤¥ó¥º¤Ï¤â¤Ã¤È¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢Åö»þ¤Î¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤ÎÎÑÍý³Ø¤ÎÀèÀ¸¤È¤«¡¢·Ý½Ñ¤ÎÀèÀ¸¤È¤«¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥à¥º¥Ù¥ê¡¼¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡×¤Ë»²²Ã¤·¤ÆµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤é¤æ¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎËÜ¡¢¿ô³Ø¤â¶î»È¤·¤Æ³ÎÎ¨ÏÀ¤Þ¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÂ¢¾Ê¤Î»î¸³¤Ç2ÈÖ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡ÊÊÔ½¸ÉôÃí¡¿¹âÅùÊ¸´±»î¸³¤Ç1°Ì¤Î¹ç³Ê¼Ô¤¬ÂçÂ¢¾ÊÆþ¤ê¤·¤¿¤¿¤á¡¢2°Ì¤À¤Ã¤¿¥±¥¤¥ó¥º¤Ï¥¤¥ó¥É¾Ê¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¡Ë¡£¥±¥¤¥ó¥º¼«¿È¤Ï·Ý½Ñ²È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥±¥¤¥ó¥º¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿Í´Ö¤Î»Å»ö¤Ï½øÎóÅª¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê»Å»ö¡¢¤Ä¤Þ¤ê·Ý½Ñ²È¤¬ºÇ¾å°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ë²Ê³Ø¼Ô¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥Ë¥å¡¼¥È¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ý½Ñ²È¤ÏÄ¾´¶¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ±¤Ë»ê¤ë¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Æ»ÆÁÅª¤ÊÁ±¡¢¤Ä¤Þ¤êÎÉ¤¤¹Ô¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë»ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼«Á³Ë¡Â§¤òÈ¯¸«¤¹¤ë²Ê³Ø¼Ô¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤âÎÉ¤¹Ô¤¤¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸¶»ÒÇúÃÆ¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤½¤·¤Æ3ÈÖÌÜ¤¬¼Â¶È²È¤Ç¡¢ºÇ¤â²¼°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ï«Æ¯¼Ô¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë