¡Ú¸òÎ®Àï³«Ëë¡Û½éÀï¤ÏÎ¾¥ê¡¼¥°¤Î¼ó°ÌÂÐ·è¤äÃíÌÜ¤Î¸ÅÁã¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤â¡ÚÍ½¹ðÀèÈ¯¡Û
¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï¤¬¤¤¤è¤¤¤è3Æü³«Ëë¡£½éÀï¤«¤éÃíÌÜ¤ÎÂÐ·è¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¸½ºß¡¢Î¾¥ê¡¼¥°¤Î¼ó°Ì¤ËÎ©¤Äºå¿À¤ÈÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÂÐÀï¡£ºå¿À¤ÎÀèÈ¯¤Ï9»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨1.78¤ÎºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¤Ç¤¹¡£Ä¾¶á4»î¹ç¤Ï1¼ºÅÀ°Ê²¼¤È°ÂÄê´¶¤ò¸«¤»¡¢Áê¼êÂÇÀþ¤òÉõ¤¸¤ë¹¥Åê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ºå¿À¤ÏÂÇÀþ¤â¹¥Ä´¡£ËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤È¤âÎ¾¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Îº´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ê¡¼¥°2°Ì¤ÎÂÇÎ¨.304¤ò¸Ø¤ëÃæÌîÂóÌ´Áª¼ê¤ä¹¥Ä´¤Î¿¹²¼æÆÂÀÁª¼ê¤Ê¤É¤òÍÊ¤¹¤ë¶¯ÎÏÂÇÀþ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ÂÐ¤¹¤ëÆüËÜ¥Ï¥à¤âÀä¹¥Ä´¡£ËÜÎÝÂÇ¿ô¤Î¥ê¡¼¥°1°Ì¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹Áª¼ê¤È2°Ì¤ÎËüÇÈÃæÀµÁª¼ê¤¬ºßÀÒ¤¹¤ë¡¢°ìÈ¯¤Î¤¢¤ëÂÇÀþ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÀèÈ¯¤Ï¸ÅÎÓâÏßì(¥°¡¼¥ê¥ó ¥ë¥§¥ä¥ó)Åê¼ê¡£ÂæÏÑµå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡¢º£µ¨¤«¤éÆüËÜµå³¦¤ËÄ©Àï¡£3»î¹çÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¥Þ¥À¥Ã¥¯¥¹¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤ÉÌöÆ°¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½éÀï¤Î¥«¡¼¥É¤ÇÃíÌÜ¤Ê¤Î¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¹Åç¤Î°ìÀï¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀèÈ¯¤Ï¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç¤Î10Ç¯´Ö¹Åç¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¶åÎ¤°¡Ï¡Åê¼ê¤Ç¤¹¡£9»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î65.1²ó¤òÅêµå¤¹¤ë¤Ê¤É¤½¤Î¥¿¥Õ¥Í¥¹¤Ã¤×¤ê¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¶åÎ¤Åê¼ê¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊËÜµòÃÏ¤Ç¸ÅÁãÁê¼ê¤Ë¹¥Åê¤òÈäÏª¤Ç¤¤ë¤«ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£ÂÐ¤¹¤ë¹Åç¤ÎÀèÈ¯¤Ï¶ÌÂ¼¾º¸çÅê¼ê¡£¹ÅçÂÇÀþ¤â¶åÎ¤Åê¼ê¤òÂÇ¤ÁÊø¤·¡¢¶ÌÂ¼Åê¼ê¤Î¹¥Åê¤ò±ç¸î¤Ç¤¤ë¤«´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î¡ÈºÇ¶¯Åê¼êÎÏ¡É¤ò¸Ø¤ëÀ¾Éð¤Ï¡¢¸òÎ®Àï½éÀï¤Ë¶ùÅÄÃÎ°ìÏºÅê¼ê¤òÀèÈ¯µ¯ÍÑ¡£¶ùÅÄÅê¼ê¤ÏÆ±¤¸¤¯À¾Éð¤Îº£°æÃ£ÌéÅê¼ê¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¥ê¡¼¥°2°Ì¤ÎËÉ¸æÎ¨1.19¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¹¥Åê¼ê¤Ã¤×¤ê¤ò¥»¡¦¥ê¡¼¥°Áê¼ê¤Ë¤âÈäÏª¤Ç¤¤ë¤«ÃíÌÜ¡£ÂÐ¤¹¤ë¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÀèÈ¯¤Ï¿·½õ¤Ã¿Í¡¦¥é¥ó¥Ð¡¼¥ÈÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯¡¢¸òÎ®ÀïÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿³ÚÅ·¤ÏDeNA¤ÈÂÐÀï¡£³ÚÅ·¤ÎÀèÈ¯¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç3»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¼«ÀÕÅÀ¤Ï¤ï¤º¤«1ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ä¥Õ¡¼¥ìÅê¼ê¤Ç¤¹¡£ÂÐ¤¹¤ëDeNA¤ÎÀèÈ¯¤Ï¥¨¡¼¥¹¡¦Åì¹î¼ùÅê¼ê¡£¤³¤³¤Þ¤ÇËÉ¸æÎ¨1.69¤È¹¥Åê¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Åê¼êÀï¤ÎÅ¸³«¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÈÃæÆü¤ÎÍ½¹ðÀèÈ¯¤Ï¡¢30ºÐ¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÂÐ·è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀèÈ¯¤ÏÍ¸¶¹ÒÊ¿Åê¼ê¡£Ä¾¶á2»î¹ç¤Ï110µå°Ê¾å¤ÈÎÏÅê¤â¡¢¼ºÅÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜµòÃÏ¤Ç·Þ¤¨·â¤Ä¸òÎ®Àï½éÀï¤Ç»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤Î¹¥Åê¤òÈäÏª¤Ç¤¤ë¤«´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÐ¤¹¤ëÃæÆü¤ÎÀèÈ¯¤ÏÍ°°æ½¨¾ÏÅê¼ê¡£ÃæÆü¤Ë°ÜÀÒÁ°¤Ï¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î3µåÃÄ¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢4ÅÙ¤ÎºÇÂ¿¾¡¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ×¡¹¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¤â¡¢¾¡¤ÁÀ±¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤é¤ì¤ë¤«´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£±«Í½Êó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëZOZO¥Þ¥ê¥ó¤Ç¤Ï¥í¥Ã¥Æ¤Èµð¿Í¤¬ÂÐÀï¡£¥í¥Ã¥Æ¤ÎÀèÈ¯¡¦ÀÐÀîÉ¢ÂÀÅê¼ê¤Ï°ÜÀÒ¸å¤¤¤Þ¤À¾¡¤ÁÀ±¤¬¤Ê¤¯¡¢½éÇòÀ±¤ò¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤«ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£ÂÐ¤¹¤ëµð¿Í¤ÎÀèÈ¯¤Ï°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¡£ºòµ¨ÂçÌö¿Ê¤ò¤È¤²¤¿º¸ÏÓ¤Ï¡¢¸òÎ®Àï½éÀï¤«¤é¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤ò¸Æ¤Ö¹¥Åê¤òÈäÏª¤Ç¤¤ë¤«´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£