µÙ·Æ½ê¤Ë¡É50±ß¤Î¼«ÈÎµ¡¡ÉÀßÃÖ¤â...6·î¤«¤éµÁÌ³²½¤·¤¿¡Ø¿¦¾ì¤ÎÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¡ÙÀÅ²¬¸©Æâ¤Î·úÀß¸½¾ì¤Ç¤âÆþÇ°¤ÊÂÐºö
6·î2Æü¤âÀÅ²¬¸©Æâ³ÆÃÏ¤Ç25¡î°Ê¾å¤Î²ÆÆü¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¤Ê¤É½ë¤¤Æü¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤¬¡¢6·î¤«¤é¹ñ¤¬´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤ÆµÁÌ³ÉÕ¤±¤¿¤Î¤¬¿¦¾ì¤ÎÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Ç¤¹¡£¸©Æâ¤Î·úÀß¸½¾ì¤ò¼èºà¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈÆþÇ°¤ÊÂÐºö¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û·úÀß¸½¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö
ÀÅ²¬¸©¾ÆÄÅ»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¡Ö¶¶ËÜÁÈ¡×¤Ç¤Ï¡¢Ï¢Æü¡¢²°Æâ³°¤Ç½¾¶È°÷¤¬ÎÏ»Å»ö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¸½¾ì¤Ç¡¢1Æü¤«¤éµÁÌ³²½¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Ç¤¹¡£
¡ã¶¶ËÜÁÈ¸½¾ìÂåÍý¿Í ÁýÅÄ¾Í¤µ¤ó¡ä
´ë¶È¤ÎµÁÌ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾É¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¿Í¤ò¸«¤Ä¤±¤¿»þ¤ÎÏ¢ÍíÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤ä¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ë±¿¤Ö¤Ê¤É½ÅÆÆ²½¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¼ê½ç¤ò¤Þ¤È¤á¡¢¤½¤ì¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤Î¿¦¾ì´Ä¶¤¬¹ñºÝÅª¤ËÄê¤á¤é¤ì¤¿¡Ö½ë¤µ»Ø¿ô¡×¤¬28°Ê¾å¤â¤·¤¯¤Ï¡¢µ¤²¹¤¬31¡î°Ê¾å¤Î´Ä¶¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÏ¢Â³¤Ç1»þ´Ö°Ê¾å¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢1Æü¹ç·×¤Ç4»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ÆÆ¯¤¯´ë¶È¤Ç¤¹¡£
ÂÐºö¤òÂÕ¤ë¤È¡¢6¤«·î°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤â¤·¤¯¤Ï¡¢50Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤¬²Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¶¶ËÜÁÈ¡×¤Ç¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¥·ー¥È¤ÎµÆþ¤ä±öÊ¬¤¬¤È¤ì¤ë¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ÎÇÛÉÛ¤Ê¤ÉÆþÇ°¤ÊÂÐºö¤ò¤¤¤¯¤Ä¤â¤È¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÁýÅÄ¤µ¤ó¡ä¡Öºî¶È°÷¤ÎÊý¤Ë¤âº£°ìÅÙ¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡£¶µ°é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡ã¶¶ËÜÁÈ º´»³°ª¤µ¤ó¡ä¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤¬Æ¯¤¯¿È¤È¤·¤Æ¤â¿¦¿Í¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤âÂÐºö¤·¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢°Â¿´ºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¡×
µÁÌ³²½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤è¤ë»àË´·ï¿ô¤ÎÁý²Ã¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ¤Î¿¦¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÇ®Ãæ¾É¤ÎÈ¯À¸¾õ¶·¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢»àË´¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤¿·ï¿ô¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤Ç30¿Í¥ì¥Ù¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬½é´ü¾É¾õ¤ÎÊüÃÖ¤ä°åÎÅµ¡´Ø¤Ø±¿¤Ö¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ÎÃÙ¤ì¤¬¸¶°ø¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÂÐºö¤ÎµÁÌ³²½¤Ï¡¢¸½¾ì¤ÇÁÇÁá¤¯Æ°¤±¤ëÂÎÀ©¤ò»öÁ°¤ËÀ°¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬Ì¿¤ò¼é¤ë¤Î¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¹¡£
¡ãÀÅ²¬Ï«Æ¯¶É·ò¹¯°ÂÁ´²Ý ³§ÌîÀî½çÉ×²ÝÄ¹¡ä¡Ö°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÅÝ¤ì¤ë¤È¡¢ËÉ¸æ»ÑÀª¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ç¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢ÅÝ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÆ¬Éô¤òÂÇ¤Ã¤¿¤ê¹üÀÞ¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£Áá¤¯¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢Áá¤¯ÂÐ½è¤ò¤·¤Æ¡¢Áá¤¯°åÎÅµ¡´Ø¤Î¼õ¿Ç¤Ê¤É¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
Ç¯¡¹¿¼¹ï¤Ë¤Ê¤ëÌÔ½ë¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤Ï¡¢Æ¯¤¯¸½¾ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Þ¤µ¤ËµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
ÀÅ²¬Ï«Æ¯¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸©Æâ¤Ç¤Ï2024Ç¯¤Þ¤Ç¤Î13Ç¯´Ö¤Ç·×8¿Í¤¬Ç®Ãæ¾É¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç®Ãæ¾É¤Î½é´ü¾É¾õ¤Ï¤á¤Þ¤¤¤äÎ©¤Á¤¯¤é¤ß¡¢Ì²µ¤¤Ê¤É¤¬¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢ÊÌ¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤È´ª°ã¤¤¤·ÂÐ±þ¤¬ÃÙ¤ì¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Î¤Ç¼þ¤ê¤ÇÀ¼¤ò³Ý¤±¹ç¤¦¤Ê¤É°Õ¼±¤·¤ÆÃí°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£