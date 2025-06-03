ÅÔ²ñ¤òÎ¥¤ì¤¿ÍÌ¾¿Í¤¿¤Á¤Î¶Ã¤°Ü½»¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à11¸ÄÊ¬¤ÎËÒ¾ì¡×¡Ö¥Ù¡¼¥¹1ËÜÊ¬¤ÎÃÍÃÊ¤Î¸ÅÌ±²È¡×º£Ìë¤Î¡Ø¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡Ù
¡¡º£Ìë6·î3Æü20»þÊüÁ÷¤Î¡ØÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ï¡ÖÅÔ²ñ¤òÎ¥¤ì¤¿ÍÌ¾¿ÍSP¡×¡£¼Ó±É»Ò¡¢Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡¢¥¹¥¶¥ó¥Ì¤éÅÔ²ñ¤òÎ¥¤ì¤¿ÍÌ¾¿Í¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·¡¢¶Ã¤¤Î°Ü½»¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼Æºé¥³¥¦¡¢IMALU¡¢¼Ó±É»Ò¤â¡ÈÃ¦Åìµþ¡É¡¡°Ü½»¡¦2µòÅÀÀ¸³è¤ò³Ú¤·¤à·ÝÇ½¿Í
¡¡¸µ¥Á¥ã¥Ã¥È¥â¥ó¥Á¡¼¤Î¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¡¦Ê¡²¬¹¸»Ò¤¬½éÅÐ¾ì¡£Ê¡²¬¤Ï¸Î¶¿¤ÎÆÁÅç¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡Ö¥Ù¡¼¥¹1ËÜÊ¬¤ÎÃÍÃÊ¤Ç¸ÅÌ±²È¤òÇã¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¸½ºß¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¡Ö°Ü½»¤·¤ÆÌ¤¤À¤Ë¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö¡×¤Ç¤Ï¡¢Æ£Âô»Ô¤Ë½»¤à¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¤¬¡È¾ÅÆî3B¡É¤È¸Æ¤Ö3¤Ä¤Îº¤¤ê¤´¤È¤ò¹ðÇò¡£ÆÊÌÚ¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à11¸ÄÊ¬¤â¤ÎÉßÃÏÌÌÀÑ¤¬¤¢¤ëËÒ¾ì¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ó±É»Ò¤Ï¡¢¡ÖÃÏ¸µ¤ÎÊý¤¬¥¢¥Ý¤Ê¤·¤ÇÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ËÍè¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤«¤é¡ÖÇÉ¼ê¤Ê·ÝÇ½³¦¤Ë¤Æ¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¿ÍÀ¸Êâ¤Þ¤ì¤Æ¡¢²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤¿¤ê¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤Ë°ú¤ÃÁß¤«¤ì¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³¤Ä¤±¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¡¢µ¤¤Ë¤»¤º¼«Á³ÂÎ¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¤ÎÀ¸³è¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡³ý¥öºê¤Ë°Ü½»¤·¥Ï¡¼¥Ö¤ò°é¤Æ¤ë¤Ê¤ÉÇÀ¶È¤ËÀº¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿ùÅÄ¤«¤ª¤ë¤Ï¡¢°Ü½»Åö½é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«ÍÏ¤±¹þ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Èª¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëº¢¤Ë¤Ï¡¢²áµî¤ÎÌòÊÁ¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤«¡¢¤¢¤ë¸í²ò¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤µ¤ó¤Þ¤Ï»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¿ùÅÄ¤Ï½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿30Âå¤Îº¢¡¢¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ë½Ð¤è¤¦¡×¤È·è°Õ¤·¤¿½ÐÍè»ö¤ò¹ðÇò¡£¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¤Ê¤ó¤È¡Ø¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡Ù¤Î½Ð±é¤È¡¢¤½¤ì¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¤¢¤ëÈ¯¸À¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢Ãæß·Íµ»Ò¤¬¡ÖÀäÂÐ»ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡ª¡×¤ÈÂç¹²¤Æ¤ÇÈÝÄê¤¹¤ë¡£
¡¡µÜ¾ëºß½»¤Îß·Êæ´õ¤Ï¡Ö³¤»ºÊª¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢1¤Ä¤À¤±¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤ÀçÂæÌ¾Êª¤¬¤¢¤ë¤Èº¤¤ê´é¡£¤½¤³¤Ç¿ùÅÄ¤¬¤½¤ÎÌ¾Êª¤ò¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤ë¿©¤ÙÊý¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¤È¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¹ë²÷¤Ê¤½¤Î¿©¤ÙÊý¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÃæ¤¬Çú¾Ð¤È¤Ê¤ë¡£Åìµþ½Ð¿È¤Ç¡¢13ºÐ¤Î¤È¤¤ËAKB48¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤Ï¡¢·ëº§Á°¤Þ¤Ç°ÜÆ°¤ò¤â¤Ã¤Ñ¤é¥¿¥¯¥·¡¼¤Ê¤É¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢°¦ÃÎ¤Ë°Ü½»¤·¤¿¸½ºß¡Ö¼Ö¤¬¤Ê¤¤¤È¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÃ²¤Àá¡£½Ð»º¸å¤ËÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢Âçµã¤¤·¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤É¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Æ¡¼¥Þ¡Ö°Ü½»¤·¤Æ¡Ø»äÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡Ù¤È´¶¤¸¤¿»ö¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤«¤éÊ¡°æ¤ÎÊÆÇÀ²È¤ËÅ¾¿È¤·¤¿Ãæ³ÀÆâÍ´°ì¤¬¡¢¸½ºß¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢¸«´·¤ì¤Ê¤¤ÇÀµ¡¶ñ¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤ä¤³¤ì¡ª¡¡¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª¡×¤È¤µ¤ó¤Þ¤¬ÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢Ê¡²¬ºß½»¡¦Ãæß·¤È¹áÀîºß½»¡¦ÃæÌîÈþÆà»Ò¤Î¤¦¤É¤ó¥Þ¥¦¥ó¥È¹çÀï¤ä¡¢¾®ÌîÅçÅ°¡Ê¶î¤±È´¤±¤Æ·Ú¥È¥é¡Ë¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢»Å»ö¤Î¼ºÇÔ¤ò²óÉü¤Ç¤¤ë¥¹¥í¡¼¥é¥¤¥Õ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊýË¡¤Ê¤É¡¢ÅÔ²ñ¤Ç¤Ï·Ð¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Â³¡¹¡£
¡¡¡ØÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡Ù¡ÖÅÔ²ñ¤òÎ¥¤ì¤¿ÍÌ¾¿ÍSP¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ6·î3Æü20»þÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼Æºé¥³¥¦¡¢IMALU¡¢¼Ó±É»Ò¤â¡ÈÃ¦Åìµþ¡É¡¡°Ü½»¡¦2µòÅÀÀ¸³è¤ò³Ú¤·¤à·ÝÇ½¿Í
¡¡¸µ¥Á¥ã¥Ã¥È¥â¥ó¥Á¡¼¤Î¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¡¦Ê¡²¬¹¸»Ò¤¬½éÅÐ¾ì¡£Ê¡²¬¤Ï¸Î¶¿¤ÎÆÁÅç¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡Ö¥Ù¡¼¥¹1ËÜÊ¬¤ÎÃÍÃÊ¤Ç¸ÅÌ±²È¤òÇã¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¸½ºß¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¡Ö°Ü½»¤·¤ÆÌ¤¤À¤Ë¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö¡×¤Ç¤Ï¡¢Æ£Âô»Ô¤Ë½»¤à¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¤¬¡È¾ÅÆî3B¡É¤È¸Æ¤Ö3¤Ä¤Îº¤¤ê¤´¤È¤ò¹ðÇò¡£ÆÊÌÚ¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à11¸ÄÊ¬¤â¤ÎÉßÃÏÌÌÀÑ¤¬¤¢¤ëËÒ¾ì¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ó±É»Ò¤Ï¡¢¡ÖÃÏ¸µ¤ÎÊý¤¬¥¢¥Ý¤Ê¤·¤ÇÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ËÍè¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤«¤é¡ÖÇÉ¼ê¤Ê·ÝÇ½³¦¤Ë¤Æ¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¿ÍÀ¸Êâ¤Þ¤ì¤Æ¡¢²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤¿¤ê¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤Ë°ú¤ÃÁß¤«¤ì¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³¤Ä¤±¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¡¢µ¤¤Ë¤»¤º¼«Á³ÂÎ¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¤ÎÀ¸³è¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡µÜ¾ëºß½»¤Îß·Êæ´õ¤Ï¡Ö³¤»ºÊª¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢1¤Ä¤À¤±¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤ÀçÂæÌ¾Êª¤¬¤¢¤ë¤Èº¤¤ê´é¡£¤½¤³¤Ç¿ùÅÄ¤¬¤½¤ÎÌ¾Êª¤ò¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤ë¿©¤ÙÊý¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¤È¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¹ë²÷¤Ê¤½¤Î¿©¤ÙÊý¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÃæ¤¬Çú¾Ð¤È¤Ê¤ë¡£Åìµþ½Ð¿È¤Ç¡¢13ºÐ¤Î¤È¤¤ËAKB48¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤Ï¡¢·ëº§Á°¤Þ¤Ç°ÜÆ°¤ò¤â¤Ã¤Ñ¤é¥¿¥¯¥·¡¼¤Ê¤É¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢°¦ÃÎ¤Ë°Ü½»¤·¤¿¸½ºß¡Ö¼Ö¤¬¤Ê¤¤¤È¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÃ²¤Àá¡£½Ð»º¸å¤ËÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢Âçµã¤¤·¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤É¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Æ¡¼¥Þ¡Ö°Ü½»¤·¤Æ¡Ø»äÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡Ù¤È´¶¤¸¤¿»ö¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤«¤éÊ¡°æ¤ÎÊÆÇÀ²È¤ËÅ¾¿È¤·¤¿Ãæ³ÀÆâÍ´°ì¤¬¡¢¸½ºß¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢¸«´·¤ì¤Ê¤¤ÇÀµ¡¶ñ¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤ä¤³¤ì¡ª¡¡¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª¡×¤È¤µ¤ó¤Þ¤¬ÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢Ê¡²¬ºß½»¡¦Ãæß·¤È¹áÀîºß½»¡¦ÃæÌîÈþÆà»Ò¤Î¤¦¤É¤ó¥Þ¥¦¥ó¥È¹çÀï¤ä¡¢¾®ÌîÅçÅ°¡Ê¶î¤±È´¤±¤Æ·Ú¥È¥é¡Ë¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢»Å»ö¤Î¼ºÇÔ¤ò²óÉü¤Ç¤¤ë¥¹¥í¡¼¥é¥¤¥Õ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊýË¡¤Ê¤É¡¢ÅÔ²ñ¤Ç¤Ï·Ð¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Â³¡¹¡£
¡¡¡ØÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡Ù¡ÖÅÔ²ñ¤òÎ¥¤ì¤¿ÍÌ¾¿ÍSP¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ6·î3Æü20»þÊüÁ÷¡£