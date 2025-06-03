¡ØÉ×¤è¡¢»à¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡Ù¡ÈËãÌð¡É°ÂÃ£Í´¼Â¡¢ÁÛÄê³°¤Î»öÂÖ¤Ë¾×·â¡¡»ëÄ°¼Ô¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡Ö¤³¤ÎÅ¸³«¤ÏÍ½ÁÛ³°¡×¡Ê¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Ë
¡¡°ÂÃ£Í´¼Â¡¢ÁêÉð¼Óµ¨¡¢°ë»³¤µ¤ä¤«¤¬¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡ØÉ×¤è¡¢»à¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡¿Ëè½µ·îÍË23»þ6Ê¬¡Ë¤ÎÂè9ÏÃ¤¬2Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ËãÌð¡Ê°ÂÃ£¡Ë¤¬ÁÛÄê³°¤Î»öÂÖ¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤â¡Ö¤¨¡¢µÞÅ¸³«¡©²¿¡©¡×¡Ö¤³¤ÎÅ¸³«¤ÏÍ½ÁÛ³°¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤Î¾å¡¢¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¤â¤ó¤¸¤ã¤ò¾Æ¤¯Í§Î¤¹á¡Ê°ë»³¤µ¤ä¤«¡Ë¡¡¡ØÉ×¤è¡¢»à¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡ÙÂè9ÏÃ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿É×¡¦¸÷Çî¡ÊÃÝºâµ±Ç·½õ¡Ë¤ÎÉÔÎÑÁê¼ê¤ÏÍ§Î¤¹á¡Ê°ë»³¡Ë¤À¤Èµ¿¤¦ËãÌð¤Ï·Ù»¡¤ËÄ´ºº¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÉÔÎÑÁê¼ê¤ÎÎ¼²ð¡ÊÀ¶¿å¾°Ìï¡Ë¤«¤é»Ò¤É¤â¤ÏÂÄ¤í¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ëÍþ»Ò¡ÊÁêÉð¡Ë¡£¤½¤·¤ÆÂ«ÇûÉ×¡¦¹°µ£¡Ê¹â¶¶¸÷¿Ã¡Ë¤Ë¤â¤¢¤ëÊÑ²½¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Í§Î¤¹á¤Ï1¿Í¤ÇÉ×¡¦Å¯Ìé¡ÊÄÍËÜ¹â»Ë¡Ë»¦³²·×²è·è¹Ô¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£
¡¡¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Âè9ÏÃ¤Î¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¡£µ¢Âð¤·¤¿ËãÌð¤Ï¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÁ°¤Ë½êºß¤Ê¤µ¤²¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸÷Çî¤Î»Ñ¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¡£»×¤ï¤º¡Ö¸÷Çî¡Ä¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¾×·â¤ò¼õ¤±¤ëËãÌð¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ò¸÷Çî¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡×¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç·Þ¤¨¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²¿¤ÎÁ°¿¨¤ì¤â¤Ê¤¯µ¢Âð¤·¤¿¸÷Çî¤¬ËãÌð¤ÈÌÛ¤Ã¤Æ¸«¤Ä¤á¹ç¤¦»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ÆÂè9ÏÃ¤¬Ëë¤ò²¼¤í¤¹¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤¨!?¸÷Çî!!¡×¡ÖÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ä!?¡×¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿?!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤ä¡Ö¤¨¡¢µÞÅ¸³«¡©²¿¡©¡×¡Ö¤¨¤Ã¤³¤ÎÅ¸³«¤ÏÍ½ÁÛ³°¡×¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë½ª¤ï¤êÊý¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Åê¹Æ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¤â¤ó¤¸¤ã¤ò¾Æ¤¯Í§Î¤¹á¡Ê°ë»³¤µ¤ä¤«¡Ë¡¡¡ØÉ×¤è¡¢»à¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡ÙÂè9ÏÃ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿É×¡¦¸÷Çî¡ÊÃÝºâµ±Ç·½õ¡Ë¤ÎÉÔÎÑÁê¼ê¤ÏÍ§Î¤¹á¡Ê°ë»³¡Ë¤À¤Èµ¿¤¦ËãÌð¤Ï·Ù»¡¤ËÄ´ºº¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Âè9ÏÃ¤Î¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¡£µ¢Âð¤·¤¿ËãÌð¤Ï¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÁ°¤Ë½êºß¤Ê¤µ¤²¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸÷Çî¤Î»Ñ¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¡£»×¤ï¤º¡Ö¸÷Çî¡Ä¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¾×·â¤ò¼õ¤±¤ëËãÌð¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ò¸÷Çî¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡×¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç·Þ¤¨¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²¿¤ÎÁ°¿¨¤ì¤â¤Ê¤¯µ¢Âð¤·¤¿¸÷Çî¤¬ËãÌð¤ÈÌÛ¤Ã¤Æ¸«¤Ä¤á¹ç¤¦»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ÆÂè9ÏÃ¤¬Ëë¤ò²¼¤í¤¹¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤¨!?¸÷Çî!!¡×¡ÖÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ä!?¡×¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿?!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤ä¡Ö¤¨¡¢µÞÅ¸³«¡©²¿¡©¡×¡Ö¤¨¤Ã¤³¤ÎÅ¸³«¤ÏÍ½ÁÛ³°¡×¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë½ª¤ï¤êÊý¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Åê¹Æ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£