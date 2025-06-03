¡Ô»°°æ½»Í§¶ä¡Õ´ØÏ¢²ñ¼Ò¤ËÅ¾½Ð¤Î¡Ò¸µÉûÆ¬¼è¡Ó¤¬¡ÈÇ¯¼¡µÕÅ¾¡õ¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡É¤Ç²ñÄ¹¾º³Ê¡Ä¤Ê¤¼¡ÒÀÚ¤ì¼Ô¡Ó¤ÏÊÖ¤êºé¤¤¤¿¤Î¤«¡©
ÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎÃæ¿´ÃÏ¡¢Åìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ¤«¤é¡È¥Þ¥ëÈë¡Éºâ³¦¾ðÊó¤ò¤¯¤ï¤·¤¯¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡ØÊ¸éº½Õ½©¡Ù¤ÎÌ¾Êª¥³¥é¥à¡Ö´Ý¤ÎÆâ¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¡×¡£ºÇ¿·¹æ¤«¤é¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¢¡¢¡
¡ÈÀÚ¤ì¼Ô¡É¤ÎÉü³è
¡¡»°°æ½»Í§¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÊFG¡Ë¤Î¿Í»ö¤¬ÏÃÂê¤À¡£Ô¢Éôµ£²ñÄ¹¤¬ÆÃÊÌ¸ÜÌä¤ËÂà¤¡¢»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¡ÊÊ¡Î±Ï¯ÍµÆ¬¼è¡Ë²ñÄ¹¤Î郄ÅçÀ¿»á¤¬FG¤Î¿·²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£¤½¤·¤Æ»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¤Î²ñÄ¹¤Ë¡¢»°°æ½»Í§¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡õ¥ê¡¼¥¹¼ÒÄ¹¤ÎµÌÀµ´î»á¤¬½¢¤¯¤Î¤À¡£
¡ÖµÌ»á¤Ï68ºÐ¤Ç¡¢67ºÐ¤Î郄Åç»á¤è¤êÆþ¹ÔÇ¯¼¡¤¬¾å¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ìÃ¶¡¢´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤ËÅ¾½Ð¤·¤¿¿ÍÊª¤¬¶ä¹Ô¤Î²ñÄ¹¤ËÊÖ¤êºé¤¯¤Î¤â°ÛÎã¤Ç¤¹¡×¡Ê»°°æ½»Í§´Ø·¸¼Ô¡Ë
»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¤Î¿·²ñÄ¹¤Ï»°°æ½»Í§¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡õ¥ê¡¼¥¹¼ÒÄ¹¤ÎµÌÀµ´î»á¤¬¾º³Ê¤¹¤ë¤«¤¿¤Á¤Ë¡£´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤ËÅ¾½Ð¤·¤¿¿ÍÊª¤¬¡¢¶ä¹Ô¤Î²ñÄ¹¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¡¡©Ê¸éº½Õ½©
¡ÈÀÚ¤ì¼Ô¡É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëµÌ»á¤Ï¼ã¤¤º¢¤«¤é¡ÖÆ¬¼è¸õÊä¤Î°ì¿Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢07Ç¯¤Ë¼¹¹ÔÌò°÷¤Ë¡£¿Í»öÉôÄ¹¤äÊÆ½£ËÜÉôÄ¹¤ò·Ð¤Æ¡¢15Ç¯¤ËÉûÆ¬¼è¤Ë½¢¤¤¤¿¡£Æ¬¼è¾º³Ê¤ÏÌÜÁ°¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬17Ç¯¡¢ÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¥È¥Ã¥×¿Í»ö¤ÏFG¤Î¼ÒÄ¹¤È¶ä¹Ô¤ÎÆ¬¼è¤ò¡¢µì½»Í§¶ä¹Ô¤Èµì»°°æ¶ä¹Ô½Ð¿È¼Ô¤¬Ê¬¤±¹ç¤¦¡Ö¤¿¤¹¤³Ý¤±¿Í»ö¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¡¢FG¼ÒÄ¹¤Ïµì»°°æ¶ä¹Ô½Ð¿È¤ÎµÜÅÄ¹§°ì»á¡¢¶ä¹ÔÆ¬¼è¤¬µì½»Í§¶ä¹Ô½Ð¿È¤ÎÔ¢Éô»á¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼¡´üFG¼ÒÄ¹¤Ë¤Ïµì½»Í§¶ä¹Ô½Ð¿È¼Ô¡¢¶ä¹ÔÆ¬¼è¤Ë¤Ïµì»°°æ¶ä¹Ô½Ð¿È¼Ô¤¬½¢¤¯¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µì½»Í§¶ä¹Ô¤Ç¤ÏµÌÉûÆ¬¼è¡¢µì»°°æ¶ä¹Ô¤Ç¤Ï¼ÖÃ«Äª¾¼ÉûÆ¬¼è¤Î¾º³Ê¤¬ËÜÌ¿¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¡Ê¸µ»°°æ½»Í§´´Éô¡Ë
¡¡¤À¤¬³¸¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ì¤ÐFG¼ÒÄ¹¤Ë¤Ï¶ä¹ÔÆ¬¼è¤ÎÔ¢Éô»á¤¬²ó¤ê¡¢¸åÇ¤Æ¬¼è¤Ë¤Ï郄ÅçÀìÌ³¤¬¾º³Ê¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡Öº£¸å¡¢¹ñºÝÀïÎ¬¤Î½ÅÍ×À¤¬Áý¤¹¤¿¤á¡¢³¤³°·Ð¸³¤ÎÄ¹¤¤郄Åç»á¤ËÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢³ÛÌÌÄÌ¤ê¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¸þ¤¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µÜÅÄ»á¤¬¼«¸Ê¸²¼¨Íß¤Î¶¯¤«¤Ã¤¿¼ÖÃ«»á¤Î¾º³Ê¤ËÆñ¿§¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÓñ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¿Í»ö¤ÎÍ¾ÇÈ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢µÌ»á¤Ï»°°æ½»Í§¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡õ¥ê¡¼¥¹¤Ø¤ÎÅ¾½Ð¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡Ô¤³¤Îµ»ö¤ÎÂ³¤Ç¤Ï¡¢µÌ»á¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·Ð°Þ¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ó
¢¨ËÜµ»ö¤ÎÁ´Ê¸¡ÊÌó4800»ú¡Ë¤Ï¡¢·î´©Ê¸éº½Õ½©¤Î¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÊ¸éº½Õ½©PLUS¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê´Ý¤ÎÆâ¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¡Ë¡£Á´Ê¸¤Ç¤Ï¡¢²¼µ¤ÎÆâÍÆ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡úÅì¼Ç¤Î¼çÆ³¸¢Áè¤¤
´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£¡ÖÅçÅÄÂÀÏº»á¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ï21Ç¯¤Þ¤Ç¼ÒÄ¹·óCEO¤À¤Ã¤¿¼ÖÃ«Äª¾¼»á¤¬¡Ä
¡úÂ¼¾å²È¤ËÀï¡¹¶²¡¹
Åö½é¤ÏÅê»ñ¶ä¹Ô½Ð¿È¤Î½÷À´´Éô¤é¤ò½ÅÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿Â¼¾åÀ¤¾´»á¤À¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï²ÈÂ²·Ð±Ä¤Î¿§¤¬Ç»¤¤¡£¸½ºß¤Î±¦ÏÓ¤ÏÄ¹½÷¤Î°¼»á¡Ä
¡úµíÐ§°ìËÜÂÃ¦µÑ¤Ê¤ë¤«
²ÏÂ¼ÂÙµ®»á¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤«¤é¼ÒÄ¹¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤¿°Û¿§¤Î·ÐÎò¡£À®À¥Å¯Ìé»á¤ÏÀ¸¤¨È´¤¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Î¡Ä
¡Ê¡ÖÊ¸éº½Õ½©¡×ÊÔ½¸Éô¡¿Ê¸éº½Õ½© 2025Ç¯6·î¹æ¡Ë