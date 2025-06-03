´Ú¹ñÂçÅýÎÎÁªµó¤¤ç¤¦Åê³«É¼¡¡ÌîÅÞ¡¦ÍûºßÌÀ¸õÊä¡ÖÆâÍð¹Ô°Ù¤ÎÀÕÇ¤¤òÌä¤¦¡× Í¿ÅÞ¡¦¶âÊ¸Þ¬¸õÊä¡Ö²øÊªÁíÅýÆÈºÛ¤Î½Ð¸½¤òËÉ¤°¡×
´Ú¹ñ¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤Ï¤¤ç¤¦Åê³«É¼Æü¤ò·Þ¤¨¡¢ºÇÂçÌîÅÞ¤ÎÍûºßÌÀ¸õÊä¤òÍ¿ÅÞ¤Î¶âÊ¸Þ¬¸õÊä¤¬ÄÉ¤¦Å¸³«¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¼Ô
¡ÖÍûºßÌÀ¸õÊä¤¬¤¤¤ÞÃÅ¾å¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁªµóÀïºÇ½ªÆü¤Ç¤¹¡£²ñ¾ì¤â¤Î¤¹¤´¤¤Ç®µ¤¤Ç¤¹¡×
º£²ó¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤Ï¡¢µîÇ¯12·î¤ËÈó¾ï²ü¸·¤òÀë¸À¤·¤¿Õú¼â±ÙÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÎÈíÌÈ¤ËÈ¼¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ç¤Ï¡¢³×¿··Ï¡¦ºÇÂçÌîÅÞ¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤ÎÍûºßÌÀ¸õÊä¤¬°ì´Ó¤·¤Æ¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
³×¿··Ï¡¦ºÇÂçÌîÅÞ¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡× ÍûºßÌÀ ¸õÊä
¡ÖÆâÍð¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÕÇ¤¤òÌä¤¦¤Î¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ëº£²ó¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡© ÅêÉ¼¤·¤Æ°µÅÝÅª¤Ë¿³È½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
°ìÊý¤Ç¡¢ÊÝ¼é·Ï¤Ï¡¢¸õÊä¼Ô¤òÍ¿ÅÞ¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤Î¶âÊ¸Þ¬¸õÊä¤Ë°ìËÜ²½¤Ç¤¤º¡¢É¼¤ò³ä¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í¿ÅÞ¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡× ¶âÊ¸Þ¬ ¸õÊä
¡Ö¼«Í³¤¬ÆÈºÛ¤òÂà¤±¤ëÆü¤À¡£³§¤µ¤ó¤ÎÅêÉ¼¤Ç²øÊªÁíÅýÆÈºÛ¤Î½Ð¸½¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×
ÂçÀª¤ÏÁá¤±¤ì¤Ðº£Ìë¤Ë¤âÈ½ÌÀ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÂçÅýÎÎ¤Ï¤¢¤¹½¢Ç¤¼°¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£