¡Ö£¹Æ¬¿ÈÈþ¥Ü¥Ç¥£¡×ºØÆ£¶³Âå¤¬£¶·î¤«¤é¥Û¥ê¥×¥í½êÂ°¡¢½÷Í¥¤ä¥â¥Ç¥ë¶È¤Ë²Ã¤¨¡Ö¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤ò¡×
¡Ö¥ß¥¹¡¦¥¢¡¼¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó2017¡×¤Ç¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¥ª¥Ö¥¶¥¤¥ä¡¼2024¡×¼õ¾Þ¤Î¥â¥Ç¥ëºØÆ£¶³Âå¡Ê29¡Ë¤¬3Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£º£·î¤«¤é·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥Û¥ê¥×¥í¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¿·¤·¤¤Àëºà¼Ì¿¿¤ÈÄ¾É®¤Î½ñÌÌ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢»äºØÆ£¶³Âå¤Ï¥Û¥ê¥×¥í¤Ë½êÂ°¤µ¤»¤ÆÄº¤¯»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
Â³¤±¤Æ¡Öº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¼«Ê¬¤Î»ëÌî¤ò¹¤²¡¢½÷Í¥¶È¤ä¥â¥Ç¥ë¶È¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¤ª»Å»ö¤ËÄ©Àï¤·¡¢¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¹Ô¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ºØÆ£¤ÏÆÊÌÚ¸©½Ð¿È¡£Ãæ1¤«¤é»Ï¤á¤¿´ï³£ÂÎÁà¤Ç¤ÏÆÃÂÔÀ¸¤È¤·¤ÆÊ¡²¬¸©Æâ¤Î¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤â¡¢¹â3»þ¤ÎÂç²ñ¤Ç¤ÎÂç¥±¥¬¤Ç¤½¤Î¸å¤Î¶¥µ»À¸³è¤ÏÃÇÇ°¤·¤¿¡£Æ±»þ´ü¤Ë¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö¤¤¤Á¤´É±¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢17Ç¯¤Ë¤Ï¥ß¥¹¡¦¥¢¡¼¥¹ÆüËÜÂåÉ½Áª¹Í²ñ¤ÇÍ¥¾¡¡£23Ç¯10·î¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¸å¡¢¿ÈÄ¹173¥»¥ó¥Á¤Î¡Ö9Æ¬¿ÈÈþ¥Ü¥Ç¥£¡×¤È¾Î¤µ¤ìÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°Ê²¼¡¢È¯É½Á´Ê¸
¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ
ÊÂ¤Ó¤Ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ø
¤³¤ÎÅÙ¡¢»äºØÆ£¶³Âå¤Ï¥Û¥ê¥×¥í¤Ë½êÂ°¤µ¤»¤ÆÄº¤¯»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¼«Ê¬¤Î»ëÌî¤ò¹¤²¡¢½÷Í¥¶È¤ä¥â¥Ç¥ë¶È¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¤ª»Å»ö¤ËÄ©Àï¤·¡¢¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¹Ô¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤Þ¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»öÌ³½ê¤ÎÊý¡¹¤ä¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¥Û¥ê¥×¥í¤ÎÊý¡¹¡¢¤½¤·¤Æ¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¯±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â»ä¤é¤·¤¯Æü¡¹Àº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤È¤âºØÆ£¶³Âå¤Î±þ±ç¤ò¤·¤ÆÄº¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯6·î1ÆüºØÆ£¶³Âå