¾¾»³Àé½Õ¤¬ÌÀ¸À¡¢ÎáÏÂ¤Î¥³¥áÁûÆ°¤Ç¡ÖÅöÁ³¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤³¤È¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¤ÈÀ¸»º¼Ô¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡Ä¡×
²Î¼ê¾¾»³Àé½Õ¡Ê69¡Ë¤¬1Æü¡¢FM NACK5¡Ö¾¾»³Àé½Õ¡¡ON THE RADIO¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÎáÏÂ¤Î¡È¥³¥áÁûÆ°¡É¤ò¤á¤°¤ê¡¢¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤è¤ê¡¢6·î¤«¤éÅ¹Æ¬¤ËÈ÷ÃßÊÆ¤¬5¥¥í2000±ßÂæ¤ÇÊÂ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¾¾»³¤Ï¾®ÀôÇÀÁê¤Î¼êÏÓ¤òÉ¾²Á¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö¤Ê¤¼º£Ç¯¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Ç¯¤Î»Ï¤á¤ÎÊý¤Ï5¥¥í¤Ç2000±ß¥Ê¥ó¥Ü¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢»ÍÀé»°É´¡¢»ÍÉ´¤È¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤ó¤Ç¥°¥Ã¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤â¤Á¤í¤óµîÇ¯¤¬¤Ê¡¢ÉÔºî¤À¤Ã¤¿¤éÊ¬¤«¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ó¤ÊÏÃ¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤·¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¡£¤½¤Î¸¶°ø¤ÎÄÉµæ¡¢¤³¤ì¤ÏÅöÁ³¡¢¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤À¤è¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÈÀ¸»º¼Ô¤¬¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤â¤ó¤Ê¡£À¸»º¼Ô¤Î²û¤ÎÃæ¤Ë¤½¤Î¾å¤¬¤Ã¤¿Ê¬¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¥³¥á¤ÎÌäÂê¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¡×¤È¿ä»¡¤·¤¿¡£