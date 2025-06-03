¥Þ¥¥¿¡¢Äë¿Í¤Ë³ô²Á¾å¾º¤ÎÃû¤·¤¬¡Ä¡ªÀä¹¥Ä´¤Î¥É¥¤¥Ä·ÐºÑ¤ÇÂçÌÙ¤±¤¹¤ë¡Ö¼î¶Ì¤ÎÆüËÜ³ô55ÌÃÊÁ¡×¤ò°ìµó¸ø³«¤¹¤ë¡ª
¥É¥¤¥Ä¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¡Ö·Êµ¤³ÈÂç¡×
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î³ô²Á¤¬µÞ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¯¤Ë¥É¥¤¥Ä¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î³ô²Á¤Ï²áµî£±Ç¯¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏÆüÊÆ¤òÎ¿²ï¤·¤ÆÇú¿ÊÃæ¤À¡£
Á°ÊÔ¡Ø¤¤¤Þ¡Ö¥É¥¤¥Ä·ÐºÑ¡×¤¬Ç®¤¹¤®¤ë¡Ä¡ª²¤½£·Êµ¤³ÈÂç¤ÇÈôÌö¤¹¤ë¡ÖÆüËÜ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È´ë¶È¡×¤ËÃíÌÜ¤»¤è¡ª¡Ù¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ÎÍ×°ø¤Ï£³¤Ä¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤Ò¤È¤Ä¤ÏECB¤ÎÍø¾å¤²¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅê»ñ¥Þ¥Í¡¼¤¬Éü³è¤·¤¿¤³¤È¡¢¼¡¤Ë°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Îµ¡±¿¤Î¹â¤Þ¤ê¤«¤é³Æ¹ñ¤ÎËÉ±ÒÈñ¤¬Áý¶¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥É¥¤¥Ä¤Ç¼Ò²ñÌäÂê²½¤·¤Æ¤¤¤¿Ï·µà²½¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎºÆÀ°È÷¤Ë¡¢À¯ÉÜ¤¬»Ù½Ð¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£
¤³¤ì¤é¤Îµ¯ÇúºÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢º£¸å¡¢²¤½£¤ª¤è¤Ó¥É¥¤¥Ä¤Î·ÐºÑ¤ò²¡¤·¾å¤²¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Ð¤«¤ê¤«¡¢²¤½£¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÆüËÜ´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
º£²ó¤Ï¡¢²¤½£·ÐºÑ¤Î¸½¾õ¤òÇÄ°®¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¶ñÂÎÅª¤ÊÆüËÜ´ë¶È¤ÎÌÃÊÁ¤òÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¥É¥¤¥Ä¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥éºÆÀ°È÷¡×¤Î°ÒÎÏ
Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¥É¥¤¥Ä¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÏ·µà²½¤Ï¿¼¹ï¤Ç¡¢¶¶¤Ï4000°Ê¾å¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤ÏÁ´ÂÎ¤ÎÈ¾Ê¬¡¢Å´Æ»ÌÖ¤Ï4Ê¬¤Î1°Ê¾å¤Ç²þ½¤¤¬É¬Í×¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢ºòÇ¯¸åÈ¾¤Ë¤Ï¥É¥¤¥ÄÅìÉô¤Ç¸òÄÌ¤ÎÍ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶¶¤¬ÊøÍî¤¹¤ëÂç»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¼ª¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢²¤½£¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ËÃ¦ÃºÁÇ¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ï¹ñ¤òµó¤²¤Æ¼«Æ°¼Ö¤äÈô¹Ôµ¡¤Ê¤É¤«¤éÅ´Æ»¤Ê¤É¤Î¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÍøÍÑ¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿®¹æµ¡¤äÆ§ÀÚ¡¢ÀþÏ©¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬µÞÁý¤¹¤ë½Ëº×Æü¤Ê¤É¤Ï¾èµÒ¤ò»«¤¤¤ì¤º¤ËÃÙ±ä¤ä±¿µÙ¤¬Â¿È¯¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅöÁ³¡¢¹©»ö´ü´ÖÃæ¤ÏÅ´Æ»¤ò±¿¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢ÅÅ¼Ö¤¬Í½ÄêÄÌ¤ê¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤¥ê¥¹¥¯¤ò¾ï¤ËÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹ñÌ±¤Ï¼Ö¤ò¼êÊü¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÈéÆù¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤³¤ì¤é¤Î¾Ð¤¨¤Ê¤¤»öÂÖ¤ËÂÐ¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¥É¥¤¥Ä¹ñÆâ¤ÎÀ¯¼£ÂÎÀ©¤ÏÊ£»¨¤Ç¡¢¸òÄÌ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò´É³í¤¹¤ë¾Ê¤ÎÂç¿Ã¤ÏºâÀ¯µ¬Î§¤Ë¸·¤·¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëFDP¤ËÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥éÅê»ñ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿Â¾¤ÎÏ¢Î©À¯ÅÞ¤È¤ÎÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢º£Ç¯¤Î3·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»öÂÖ¤ËÂç¤¤Ê¿ÊÅ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥É¥¤¥Ä¤Î¾å±¡¡¢²¼±¡¤½¤ì¤¾¤ì¤ÇËÉ±ÒÈñ¤È¥¤¥ó¥Õ¥éÅê»ñ¤ÎºâÀ¯»Ù½Ð¤Î´ËÏÂ¤Ë¤«¤«¤ï¤ë´ðËÜË¡¡ÊÆüËÜ¤Î·ûË¡¤ËÁêÅö¡Ë¤Î²þÀµ°Æ¤ò²Ä·è¤·¤¿¤Î¤À¡£
ÂçÈ×¿¶¤ëÉñ¤¤
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥É¥¤¥Ä¤ÏÁ´ÂÎ¤ÎÍ½»»¤ËºÄÌ³¤Î¾å¸Â¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢GDPÈæ1¡ó¤òÄ¶¤¨¤ëËÉ±ÒÈñ¤ò¼Ú¤êÆþ¤ì¤ÇÏÅ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éÅê»ñ¤Î¤¿¤á¤Î5000²¯¥æ¡¼¥í¡Ê80Ãû±ßÄ¶¡Ë¤ÎÆÃÊÌ´ð¶â¤òÁÏÀß¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÌÜ¶Ì¤È¤·¤ÆÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
ÌµÏÀ¡¢¤³¤ì°ÊÁ°¤«¤é¶Û½ÌºâÀ¯¤ÎÃæ¤ÇËÉ±Ò¤ä¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î³È½¼¤Ê¤É¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤ò·ûË¡¤Î¤â¤È¤ÇÆ²¡¹¤È³ÈÂç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬º£¤Î¥É¥¤¥Ä¤ÎºâÀ¯À¯ºö¤Î¾õ¶·¤À¡£¤³¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÅê»ñ¤Î³ÈÂç¤¬¸½¼Â¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢2026Ç¯¤Î¼Â¼ÁGDPÀ®Ä¹Î¨¤ò1¡ó²¡¤·¾å¤²¤ë¤È¤Î»î»»¤â¤¢¤ê¡¢¶ì¶¤Ë¤¢¤¨¤°¥É¥¤¥Ä¤Î·ÐºÑ³èÆ°¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤ÎÂç¤¤µ¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ËÉ±Ò¤ò´Þ¤á¤¿¤³¤Î¥É¥¤¥Ä¤ÎÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ø¤ÎÊÑ²½¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤«¡¢ÄãÌÂ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿²¤½£°èÆâ¤ÎÀ½Â¤¶È¤Î³èÆ°¤Ë½ù¡¹¤ËÌÀ¤ë¤¤Ãû¤·¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥æ¡¼¥í·÷¤Î¹Û¹©¶ÈÀ¸»º¤Ï¡¢3¥õ·îÏ¢Â³¤ÎµÞ²óÉü¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¿Þ¡§¥æ¡¼¥í·÷¹Û¹©¶ÈÀ¸»º¤Î¿ä°Ü
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÆ°¤¤ÏÅöÁ³¤Ê¤¬¤é²¤½£°èÆâ¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤Ë¤âÇÈµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÁÆ¬¤Î³ô²Á¤¬¹¥Ä´¤Ê¥É¥¤¥Ä¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î3¤Ä¤Î¹ñ¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ÈÂÖ¤´¤È¤ËÌÃÊÁ¤ÎÇ¯½éÍè¤ÎÊ¿¶ÑÆÍîÎ¨¤ò½¸·×¤·¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËËÉ±Ò¤ä¥¤¥ó¥Õ¥é²þ½¤¤ËÍí¤ó¤À´é¤Ö¤ì¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¿Þ¡§²¤½£³ô¡¡¶ÈÂÖÊÌÇ¯½éÍèÆÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
ÇúÆ¤¹¤ë¥É¥¤¥ÄÌÃÊÁ
¸ÄÊÌ¤Ë´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÀ¨¤Þ¤¸¤¤¾å¾ºÎ¨¤Ë¤Ï³«¤¤¤¿¸ý¤¬ºÉ¤¬¤é¤Ê¤¤¡£
ËÉ±Ò³ô¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢·úÀß¤ä»ñ¸»¡¢»º¶Èµ¡³£¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥ó¥Õ¥é²þ½¤´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤ÎµÞÆ¤Ö¤ê¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£·«¤êÊÖ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¾å¾ºÎ¨¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÇ¯»Ï¤«¤é¿ô¥õ·î¤·¤«·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÖÇ¯½éÍè¡×¤Î¿ô»ú¤Ç¤¢¤ë¡£
¿Þ¡§²¤½£¤ÎËÉ±Ò¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é´ØÏ¢¤Î¹âÆÍîÎ¨´ë¶È
¤½¤ì¤À¤±¡¢ËÉ±Ò¤ä¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ø¤ÎÅê»ñ²È¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£ÊÆ¹ñ¤È¤Î´ØÀÇ¸ò¾Ä¤ÎÆñ¹Ò¤Ê¤É´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯À¸¤·¤¿ÊÆ¹ñ¤«¤é¤Î¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥Õ¥é¥¤¥È¤Î°ìÉô¤¬¤³¤ì¤é¤ÎÀª¤¤¤¢¤ë´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤ÎÅê»ñ»ñ¶â¤È¤·¤ÆÎ®Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤µ¤¨¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤â¡¢¤³¤ì¤é¤ÎËÉ±Ò¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é´ØÏ¢¤Î¹ñ²È»ö¶È¤ÏÂ©¤ÎÄ¹¤¤Åê»ñ¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ì¤«¤é¼ÂÂÎ·ÐºÑ¤ä´ë¶È¶ÈÀÓ¤Ø¤ÈÇÈµÚ¤·¤Æ¤¤¤¯ÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢°ì»þÅª¤ÊµÞÆ¤Ë¤è¤ëÍø±×³ÎÄê¤Ê¤É¤ÎÄ´À°¥ê¥¹¥¯¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢´ØÏ¢¤Î»º¶È¤ò´Þ¤á¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÅê»ñµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤ë²ÄÇ½À¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÏÃ¤Ï¡¢±ó¤¯Î¥¤ì¤¿ÆüËÜ¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÌµ±ï¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¹¥·Êµ¤¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë¡ÖÆüËÜ´ë¶È¡×
ÆüËÜ¤Ë¤â¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ËËÉ±Ò¤ä¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¹½ÃÛ¡¢²þ½¤¤Ê¤É¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤¬Â¿¤¯Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤¦¤Á¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë²¤½£¤Ç¤Î³èÆ°¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë´ë¶È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î²¤½£Á´ÂÎ¤ÎËÉ±Ò¤Î¶¯²½¤ä¥É¥¤¥Ä¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÂç²þ³×¤Ë¤è¤ë²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë´ë¶È¤¬Â¿¿ô½Ð¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£ËÉ±Ò´ØÏ¢¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ì¤ê¤Ä¤¯¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤é¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥é´ØÏ¢¤ÎÀ®Ä¹Í¾ÃÏ¤¬µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ä¤¹¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤³¤Ç¡¢»²¹Í¤Þ¤Ç¤ËÆüËÜ¤Î¾å¾ìÁ´ÌÃÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»º¶ÈÍÑµ¡³£¤ä·úÀß¡¢¤½¤·¤ÆÁÇºà¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¹½ÃÛ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢¤«¤Ä²¤½£¤Ç¤ÎÇä¾å¹âÈæÎ¨¤¬10¡ó°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤ÎÎã¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¤¢¤¯¤Þ¤Ç¶ÈÂÖ¤È¿ô»ú¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥»¥°¥á¥ó¥È¤¬²¤½£¤ÈÉ½µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¼ÂºÝ¤Ë¥É¥¤¥Ä¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥é»ö¶È¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ëÎ¢ÉÕ¤±¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÃí°Õ¤·¤¿¤¤¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤ÎÃæ¤«¤é¥É¥¤¥Ä¤ÎÉü³è¤È¤È¤â¤ËÈôÌö¤¹¤ëÌÃÊÁ¤òÈ¯·¡¤¹¤ë¤Î¤âÅê»ñ¤ÎÂé¸ïÌ£¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
°ìµó¸ø³«¡ª²¤½£Éü³è¤Ë¤«¤é¤à¡Ö¼î¶Ì¤ÎÆüËÜ³ô55ÌÃÊÁ¡×
¿Þ¡§»º¶ÈÍÑµ¡³£¡¢·úÀß·Ï¡¡¹â²¤½£Çä¾å¹âÈæÎ¨ÌÃÊÁ¤ÎÎã
¿Þ¡§ÁÇºà·Ï¡¡¹â²¤½£Çä¾å¹âÈæÎ¨ÌÃÊÁ¤ÎÎã
¤µ¤é¤ËÏ¢ºÜµ»ö¡Ø¡Öµþ¥»¥é¡×¡ÖÆüÎ©¡×È¾Æ³ÂÎ¤¬ÂçÉü³è¤«¡Ä¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¸åÂà¤ÇÅê»ñ´Ä¶¤â¡ÖÂç·ãÊÑ¡×¡ªÍ½ÃÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤ÆüËÜ³ô¤Î¤³¤ì¤«¤é¤òÅ°Äì²òÀâ¤¹¤ë¡ª¡Ù¤Ç¤âºÇ¿·¤ÎÅê»ñ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÈÍ¥ÎÉÌÃÊÁ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡Ú¤Ï¤¸¤á¤«¤éÆÉ¤à¡Û¤¤¤Þ¡Ö¥É¥¤¥Ä·ÐºÑ¡×¤¬Ç®¤¹¤®¤ë¡Ä¡ª²¤½£·Êµ¤³ÈÂç¤ÇÈôÌö¤¹¤ë¡ÖÆüËÜ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È´ë¶È¡×¤ËÃíÌÜ¤»¤è¡ª
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¾åÅÄ,
¶âÂ°²Ã¹©,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
Ë¡Í×,
¥Û¥Æ¥ë,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
ºë¶Ì,
ºßÂð°åÎÅ,
²ð¸î